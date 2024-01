La gripe defensiva del Atlético la patrocina el "vender antes de comprar"

Seis goles le ha metido el Atlético de Madrid al Real Madrid en dos partidos. Seis tantos. El primero lo ganó el conjunto rojiblanco con un solvente 3-1, pero el segundo lo perdió la pasada noche porque recibió cinco goles en contra. Ante el Girona, el Atlético marcó tres goles. Los tres, obra de Álvaro Morata. Sin embargo perdió porque le metieron cuatro. Contra el Getafe y con uno menos, gracias a Savic, el Atlético marcó tres goles. Y no, tampoco ganó porque el conjunto de Bordalás le marcó otros tres goles. Dos de ellos en los minutos finales. ¡Qué bien se lo pasa uno perdiendo!

Porque por fin está aquí el Atlético de Madrid que, curiosamente, tanto pedían los seguidores y analistas del Real Madrid y ojo, algunos seguidores del conjunto rojiblanco a los que ganar 1-0 o 0-1 les aburría. Pobrecitos. Ganar no era suficiente. Querían más porque sus vecinos se lo pedían. Tremenda personalidad. Pues ya tenemos al Atlético divertido. El Atlético molón. Ese Atleti que va con todo y defiende con nada. ¡Ya está aquí! ¡Para que lo disfruten y para que se enamoren! Todo ello con el sello de la directiva, más conocida como los del "vender antes de comprar". Ya saben, el fichaje es Pablo Barrios.

Seré un tipo raro, pero a mí me gusta el fútbol donde cada jugador hace bien la función por la que se le paga. Y se les paga muy bien. Que el portero pare o la defensa defienda, por ejemplo. Por eso prefiero ganar 1-0 que "divertirme perdiendo". Y los enemigos del Atleti querían lo segundo. Aquí está. Ya lo tienen. Y lo tienen porque el Club Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva patrocina esta gripe defensiva del equipo de Simeone. Porque los de arriba creen sostenible que Savic o Giménez lleven 9 y 10 años respectivamente en el equipo sin que nadie, salvo Hermoso quizás, les pueda discutir su puesto de centrales titulares.

Mientras el Atlético vive en su mundo del "vender antes de comprar" su rival ayer cambió en su día a Varane o Sergio Ramos por Alaba, Rudiger o Militao. Su rival ayer ha visto venir que Casemiro, Kroos o Modric no iba a durar toda la vida y ficharon a Tchouameni o Camavinga. El Atlético, por su parte, se gasta la friolera de 5 millonazos de euros en fichar este año a Galán, Soyuncu o Azpilicueta. Un veterano de guerra y dos defensas procedentes de un equipo descendido en la Premier y otro que roza el descenso en España cada año. Y antes de ellos, cambió a Godín, Miranda o Lucas por Felipe o Lodi. Hasta Witsel que llegó a coste cero para ser recambio de Koke se ha tenido que convertir en central improvisado. Un club, por cierto, que también estima oportuno seguir contando con jugadores como Lemar o Saúl teniendo estos un nivel insostenible en cualquier otro equipo grande del mundo. Pues con todo eso, el Atlético anoche casi le gana al Real Madrid y le ganó 3-1 hace meses. Ver para creer.

Le metes 6 goles al Real Madrid en dos partidos y como tu defensa es de homenaje y adiós, no puedes ganar los dos encuentros. Tienes un equipo parcheado con algunos jugadores, actualmente, de nivel MLS o Arabia Saudí. Y en la prórroga casi piden bombas de oxígeno porque estaban muertos. Vi más frescura en la primera hora de la Sociedad de la Nieve de Bayona que en los jugadores que estaban sobre el césped. Y no, no le puedo pedir más a gente como Griezmann, Koke, Lino, De Paul o Marcos Llorente. Porque no hay más. ¿Qué le voy a pedir a un tío que se mata a correr y lleva 174 goles con la camiseta del Atlético? ¿Le pido que defienda los balones que ayer Savic o Giménez veían de pasada? ¿Le pido que sea él el que no transforme a Rodrygo en Haaland porque se les escapaba todas las veces? ¿Le pido a él o a Morata o a Koke que Vinícius no te deje atrás como si él tuviese 20 años y tú 100? No, no se lo puedo pedir a ellos. Tampoco les puedo pedir a ellos que Antonetti del Lugo no te haga padre hace unos días siendo un delantero de Segunda B.

Quizá tampoco le pueda pedir más a los Giménez, Savic, Witsel, Azpilicueta y compañía. Quizá sea el club el que le tenga que decir a Savic con todo el dolor de su corazón que hay que separarse. Que sus mejores días han pasado y que el Atlético no es ni una ONG ni un lugar para pasar tus últimos días en la élite. ¿De verdad hay tanta cobardía en el Atlético que nadie puede poner fin a los rendimientos pobres de jugadores que no dan para más desde hace meses o incluso años? Pienso que sí. Pienso que hay cobardía y conformismo. Un conformismo y una cobardía que tienen como mejor escudo a Simeone. Él también debería decir algo. Aunque sea doloroso. Aunque eso signifique acercarte a Savic, Saúl o Lemar y decirles que esto no puede seguir así. Echo de menos esa valentía en el Cholo. La echo muchísimo de menos. Por cierto, no me vengan ahora con que anoche los cambios del Cholo provocaron la derrota. Si no quita a Lino, el brasileño vomita. De Paul y Koke pidieron el cambio. ¿Qué me están contando?

Respecto a todo lo demás, al Atlético solo le queda ahora, descansar, desear una final larga o muy larga el domingo y que el cansancio del Real Madrid nivele la penosa planificación deportiva que hay. Tienen 8 días. Tampoco vendría mal rezar para que la defensa tenga el día en Copa ya que el ataque no puede meter 4 o 5 para compensar. Todo ello sin escuchar por ejemplo a tipos como el Mono Burgos, al que ayer le dio por meter mierda, justo ahora, con la típica acusación que él en su día criticaba y de la que se defendía. Todo por rencor. Ahora ha cambiado de bando al parecer. A todo esto, él iba para entrenador y está de comentarista. Quizá los pasos hacia atrás no los dé el Atleti sino él, al que de momento no ofrecen un banquillo siendo, según su propia versión, mejor entrenador que Simeone.

Por último, las risas sobre Oblak con el gol de Brahim. Bueno, es fútbol. Es parte del pique entre aficiones. Se debe respetar. Igual que si yo digo que Oblak corre mejor detrás de Brahim que "los exclusivas" detrás de Mbappé vendiendo que fichó hace 6 años ya. Respetable también. Pero no hablemos de ridículos que mucho pollito la ha liado mucho más parda que Oblak. Pidan un taxi, no se metan en el de los demás que eso es denunciable y muy grabable y disfruten en casa de las victorias de su equipo. Pero de ridículos no hablen, por favor. El jueves, nuevo duelo.