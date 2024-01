Bilbao fue el pasado sábado el escenario de dos actos profundamente inmorales, consecuencia directa de los efectos perversos que en una parte de la sociedad vasca ha producido el terrorismo de ETA llevado a cabo durante más de cincuenta años.

Mientras que cerca de 50.000 personas se manifestaban por el centro de la capital vizcaína, pidiendo no ya el acercamiento de los presos de la banda terrorista —eso ya se ha hecho gracias a Sánchez y Marlaska— sino la utilización de la llave de las cárceles para sacarlos a la calle, la junta directiva del Athletic de Bilbao evitó rendir un homenaje —como se hizo en todos los campos de España de primera y segunda división— a la Policía Nacional, que ese día cumplía 200 años de existencia.

El homenaje consistía en que dos policías nacionales vestidos de uniforme hicieran el saque de honor en el derby vasco que enfrentaba al Athletic y a la Real Sociedad. Los directivos del club vizcaíno decidieron —evidentemente como una "excusa" de última hora— encargar ese saque de honor a un joven piloto de rally de la localidad de Balmaseda, que había ganado una carrera recientemente. Muy probablemente, de haberse llevado a cabo ese homenaje, una mayoría de los aficionados presentes en San Mamés hubieran pitado, silbado o abucheado y muy pocos hubieran aplaudido. Esa es la realidad.

No es que ninguno de los dos hechos —sí a los presos de ETA, no a la Policía Nacional— fuera algo nuevo respecto a lo que se ha vivido en la sociedad vasca desde hace muchos años. Los gritos de "presoak kalera" (presos a la calle) y "txakurra kampora" (perros —que así llamaban los batasunos a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado— fuera) se han venido profiriendo en multitud de veces en las calles vascas. Uno de los puntos de la denominada "alternativa KAS" que en su momento planteó el mundo de ETA era la expulsión de la Policía Nacional y de la Guardia Civil del País Vasco y de Navarra.

Como dato positivo de la jornada del sábado hay que subrayar que en Vitoria sí hubo un homenaje a la Policía Nacional. Tuvo lugar en la Plaza de España y estuvo presidido por el Delegado del Gobierno en el País Vasco, el socialista Denis Itxaso.

Desde el principio de la actividad terrorista de ETA, los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado fueron un objetivo prioritario y constante de los terroristas. El número de víctimas en ambos cuerpos habla por sí solo: 209 en la Guardia Civil y 149 en la Policía Nacional.

Tristemente, una parte de la sociedad vasca ni ha reconocido, ni ha agradecido nunca públicamente la labor llevada a cabo por ambos Cuerpos en la lucha contra ETA, que fue fundamental —la principal razón— para que la banda terrorista fuera derrotada policialmente, que no políticamente. Ese no reconocimiento y ese no agradecimiento de la sociedad vasca siempre será un acicate más para que el resto de la sociedad española no olvide nunca esa labor llevada a cabo por la Guardia Civil y la Policía Nacional, en el País Vasco y en el resto de España para acabar con ETA.

Pedir la salida de las cárceles de los presos de ETA, y despreciar de la manera que se hizo el sábado en San Mamés a la Policía Nacional —también sucedió lo mismo en el campo del Éibar— es, lo decía al principio de este artículo, una consecuencia directa de la enfermedad moral que sufre una parte de la sociedad vasca. Una enfermedad que se ha ido inoculando durante muchos años de actividad terrorista: desde el "algo habrá hecho" que se decía después de algún atentado para justificar el mismo, hasta los "ongi etorris" que se han dispensado en diversas localidades vascas para recibir a presos de ETA al salir de la cárcel, pasando por querer reescribir la historia de lo que ha pasado, obviando que hubo víctimas inocentes y hubo verdugos, los terroristas de ETA.

Esa enfermedad moral tardará mucho tiempo en curarse si es que algún día se logra. Desde luego no ayudará a ello el que los herederos políticos de ETA, Bildu, puedan gobernar en el País Vasco tras las próximas elecciones autonómicas. El blanqueamiento llevado a cabo por Sánchez en los últimos cinco años les ha colocado a la par del PNV, y tendrá que ser Sánchez el que muy pronto tenga que decidir si apoya al candidato de Bildu o al del PNV para la Presidencia del Gobierno Vasco.

Lo cierto es que mientras que se negaba el merecido homenaje a la Policía Nacional, y se pedía en las calles de Bilbao la llave para abrir las cárceles y que salgan los presos de ETA, las víctimas del terrorismo no necesitan ninguna llave para ir al cementerio a rezar, a dejar unas flores a sus seres queridos que un día fueron asesinados, fundamentalmente, por ser españoles, independientemente del uniforme que llevaran.