Los datos son los que son. Los hechos son los que son. Innegables. Y aunque habitualmente el Real Madrid siga ganando más derbis de los que pierde o empata, lógico en parte por los equipazos que suele tener, el Atlético de Madrid es el único club que lleva al límite al conjunto blanco. El Atlético de Simeone, concretamente. Aunque le canten con sorna desde el lado merengue "Cholo quédate", la realidad es que sin el Cholo se buscaba rival digno para el derbi y con Simeone ya lo han encontrado.

Todo esto no lo digo yo. Al menos no solo yo. Carlo Ancelotti dijo antes de la previa del derbi de la Supercopa que no le gustaba jugar ante el Atlético de Madrid y mucho menos tres derbis en 20 días. Ancelotti es un señor. Sabe de lo que habla. Sabe que incluso cuando gana, como pasó en la Supercopa de España con el 5-3 final, sus vecinos rojiblancos les llevan a una prórroga llena de tensión. El italiano sabe que, antes de la victoria de anoche, el Atlético ya era el único equipo que les había ganado este año en Liga, Champions y Copa. El rival digno lleva más de una década sumando victorias en partidos en los que antes no daba ni la talla mínima. Por eso, Ancelotti tenía razón: ¡Qué pesado es jugar ante el Atlético de Simeone!

El Atlético será capaz de ganar o perder partidos, eliminatorias o finales, pero ni siquiera en las finales de Champions perdidas, el Real Madrid se ha paseado como sí lo hizo, por ejemplo, ante la Juventus. El Liverpool no le metió ni un gol en la última final y le llegó a regalar dos en la anterior de Kiev. El Barcelona viene de ser goleado en la Supercopa. Osasuna le hizo temblar lo justo en la Copa del año anterior. Y así incontables momentos decisivos en los que el Madrid apenas sufre. Con el Atlético, sí. Pierde incluso. La Copa de 2013 en la prórroga con el gol de Miranda. La Supercopa de España de 2014. Un 2-0 en octavos en el Calderón. El 4-0 liguero. 0-1, 1-2 y 0-1 en el Bernabéu. El 4-2 en la prórroga de la Supercopa de Europa de 2018. El 3-1 liguero de este año. El 1-0 del anterior curso también en el Metropolitano. Lo dicho: ¡Qué pesado es jugar ante el Atlético de Simeone!

Lo cierto es que anoche ambos equipos nos dieron de nuevo una exhibición en forma de ida y vuelta trepidante. Con defensas muy cuestionables, eso sí. Con mucho talento arriba y muchas cosas por hacer atrás. No se me caen los anillos al reconocer que el Real Madrid jugó un partido en el que con un poco más de acierto hubiesen dado un golpe sobre la mesa. Es tan físico y tiene tanta calidad el Real Madrid, que hay que meterle 3 o 4 goles cada día para vencerles. Pero claro, eso lo he visto muchas veces al revés y siempre me han dicho que aquí lo que cuenta es ganar. ¿Quién ganó ayer? El Atlético de Madrid.

El partido fue muy parecido al de la Supercopa y esta vez la prórroga pilló más fresco al Atlético. Los cambios de Ancelotti le dieron el partido anterior al Real Madrid. Los cambios de Simeone le dieron este duelo al Atlético de Madrid. Así de simple. Bueno, los cambios y tener al que es, sin duda, el mejor jugador del mundo actualmente: Don Antoine Griezmann. La jugada que hace el francés ante Vinícius cuando apenas tenía gasolina en el depósito es para ponerla en bucle en el museo del Atlético de Madrid y quizá hoy no vendría mal ponerla en Callao o la Gran Vía. El modo de llevarse el balón, meter el cuerpo para adelantarse a Vini, no tirarse al notar el contacto y reventar la bola contra la red con poco ángulo. ¡Qué golazo! ¡Qué jugador! No me cabe ninguna duda de que Luis Aragonés gritó ese gol de Griezmann con media sonrisa en la cara. Seguro. En el tercer anfiteatro. Así se supera a una leyenda. Ganar, ganar y volver a ganar

Por cierto, lo de que el título del Atlético es ganarle al Real Madrid anoche es mentira por varias cosas. La primera porque el seguidor del Atlético lo está gozando, pero quiere ganar cuartos, semis y final. No se conforma con ganarle. Y lo segundo es que sería el segundo título este año: 3-1 y 4-2. Son 2 victorias. El seguidor del Atlético no se conforma con ganarle anoche al Real Madrid. Les ganó en septiembre también, es decir, no es algo nuevo. No es el título del año, porque sería un Doblete. El seguidor del Atlético quiere ahora la Copa. Esto es un paso más. Simplemente pasar a cuartos. Y para llegar a la final y ganarla, Griezmann debe seguir a este nivel, con los De Paul, Koke, Morata, Lino o Riquelme escoltándole y, sobre todo, con una mejora defensiva contundente. Solo así se puede ganar un título. La Copa se desea en el Metropolitano. Nadie se conforma. ¡A seguir!