No me creo el adiós de Xavi: cobardía o mentira

En la misma semana hemos visto el adiós de dos entrenadores. Un adiós futuro. Un hasta luego, pero dentro de un rato. Uno fue Jurgen Klopp en el Liverpool y el otro Xavi Hernández en el Barcelona. Las diferencias son evidentes. El alemán lo ha ganado todo en Anfield y se marchará como un héroe. Xavi no ha convencido a casi nadie y, si nada cambia se irá por la puerta de atrás. Sin embargo, hay algo que me huele raro en la salida de Xavi. No me la creo, a fin de cuentas.

No me creo el adiós de Xavi. Si ves que haces daño al club, como él mismo dijo en la rueda de prensa posterior al choque ante el Villarreal, te vas ya. Y si no hay dinero para poner a otro de fuera de la casa, dimite y que Laporta tire de la cantera y demuestre de verdad que La Masía no es a veces un elemento de postureo. Me da que todo esto es una estrategia a ver si la cosa cambia, llegan los resultados y en junio sale Xavi con Laporta y dice que han visto brotes verdes y que va a seguir. Me huele raro todo esto.

No me fío de Xavi y menos me fío de Laporta. Son capaces de absolutamente todo para, de cara a la galería, decir que todo lo que hacen es por el bien del Barcelona. Son expertos en vender humo. Si el fin absoluto es este, Xavi presenta su dimisión, su salida no le cuesta nada al club y Laporta tira de lo que hay en categorías inferiores para superar el resto del año. Todo lo demás parece una forma de quitarse presión y dar la sensación de que "se está haciendo lo que se puede".

Además lo de Xavi va más allá incluso de ser buen o mal entrenador. Es un hombre inseguro a nivel deportivo y lo transmite a sus jugadores. Vive viendo fantasmas. Pese a ser campeón de absolutamente todo como jugador, Xavi vive los partidos con estado de alerta descontrolado basado en que todo el mundo está en su contra. Todo es una vergüenza salvo si le benefician a él. Todo el mundo "roba" menos el Barcelona con o sin Negreira. Los 1-0 o 0-1 solo valen si los consigue él. Todo es una vergüenza aunque anoche el penalti anulado por mano de Comesaña jamás pueda ser pena máxima porque tiene el codo y el brazo pegados al cuerpo. Porque Xavi vive en una conspiración continua en la que él como entrenador y el Barcelona como entidad son víctimas. Asumo la culpa, pero... El primero en dar la cara es él, pero... No defendemos bien, pero... Nuestro estilo es este, pero... Y así todo el rato. Es lógico que un futbolista se esconda detrás de todo esto y evite asumir ninguna culpa. ¿Resultado? Un equipo a la deriva que se ha zampado 13 goles en tres partidos.

Si te quieres ir Xavi, vete ya. Coge el toro por los cuernos, pon valentía al asunto, dimite por tu club de toda la vida y fin del asunto. Decir que te vas en junio me suena a brindis al sol a ver si la cosa mejora y luego das el volantazo para quedarte. ¿Ves mal al club con tu presencia y vas a arriesgar el bienestar del equipo hasta junio? Lo dicho, me huele raro. Y si es cuestión de falta de dinero para echarte y fichar a otro entrenador, quitaros el disfraz de las palancas y salid abiertamente a decirle al socio del Barcelona que su club está en quiebra. Laporta y tú, Xavi. Salid los dos y explicad lo que pasa, porque este disfraz de equipo grandísimo que tira de palancas y ficha estrellas, no cuela. Y de paso decídselo a vuestra prensa oficial. La cual cada poco tiempo suelta que tenéis dinero para fichar a los Joaos y puede incluso que a Haaland y Mbappé.

No sé cuánto durará Xavi en ese banquillo. Un banquillo por cierto, que se ve afectado en días de sol, lluvia, con césped alto, en campos pequeños, con frío, con demasiado calor, si hay algo de viento o si la hora no le viene bien a Xavi. Excusas para todo. Made in Xavi.