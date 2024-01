¡Tanto Pegassus y el que espiaba a sus socios era el propio Narcissus!

La "Operación Catalunya" es un montaje zarrapastroso de un tingladillo canadiense teledirigido por el golpismo catalán, servido con gran aparato de lloros y gemidos en la prensa de la dictadura catanazi y en el multimedia monclovita que defiende las traiciones de Sánchez. La idea de los cerebros del Gobierno era endilgarle al Gobierno de Rajoy el espionaje, legalmente obligado, de los jefes del golpe de 2017 y de sus continuadores en la Generalidad y los diversos partidos separatistas. El problema de este Gobierno -o Bobierno o Jodierno, que también cabe llamarlo así- es que miente tanto y a tal velocidad que olvida hoy las mentiras de ayer, y como ha hecho suyas todas las trolas del separatismo para rescribir la Historia, ya no sabe lo que miente y lo que desmiente. Añádase que sus portavoces padecen una afonía intelectual incurable, una mudez cerebral invencible, por no haber estudiado ni aprendido nada de memoria, así que deambulan tropezando y dando tumbos como la Vaca cega del poeta catalán.

Espiar a los delincuentes es una obligación

Cuando Vox era Vox, un membrillo separatista alzó la voz en el Congreso para quejarse de que los espiaban, a lo que Macarena Olona le respondió: "¿Qué los espían? ¿Y?". Porque no hay obligación más sagrada para cualquier Gobierno, del signo que sea, que espiar para neutralizar a los que, en la sombra, tratan de subvertir la legalidad vigente. Lo hizo poco y mal el Gobierno del PP, presidido de hecho por Soraya, y ahí quedaron los fiascos de las urnas y el maletero para demostrarlo. Pero, por lo visto, Cum Fraude había aprendido algo de los fallos del Tancredo gallego, y se puso a espiar a Aragonés mientras negociaba el apoyo de su partido al Gobierno.

Con lo que no contó Narcissus Sánchez es que el sistema Pegassus también deja huella de las fechas de su actuación, y hete aquí que en el linchamiento de Paz Esteban, la directora del CNI sacrificada por Margarita Robles para tapar el espionaje ordenado por Sánchez, les ha estallado el calendario. Fue Sánchez el que ordenó empezar a espiar a Aragonés, y ni siquiera tiene la excusa de que los servicios de inteligencia limitada del Estado actuaban por inercia siguiendo las órdenes de Rajoy. Sánchez y sólo Sánchez es el responsable de lo que asumió como delito cuando pudo exhibirlo como mérito, si es que, al tiempo, no hubiera estado negociando con el espiado.

Total, que ahora no saben por dónde tirar, ni Sánchez ni Aragonés.

Una nueva ampliación de la Ley de Amnistía

La Ley de Amnistía es la piedra fundamental sobre la que se asienta el proyecto dictatorial de Sánchez. En rigor, es Cándido Golpe-Pumpido el que debe declarar legal esta monstruosidad jurídica, que tiene enfrente al Consejo del Poder Judicial, a las asociaciones de jueces y fiscales, a los abogados, a los letrados de las Cortes y hasta a los inspectores de Hacienda. Además de los partidos de Oposición y millones de españoles que se han echado a la calle contra lo que supondría el fin del régimen constitucional.

El papel de Pumpido es esencial en esta descarada traición a España y a la división de poderes, sin la que no puede haber Estado de Derecho. Es tan burdo el texto que las ocho veces que Pumpido, no puede ser otro, dice que es constitucional, algo que ni ninguna ley ha proclamado nunca, porque no es la ley sino el tribunal de garantías el que debe hacerlo cuando toque, se estrella contra la realidad de una amnistía a la carta redactada por los delincuentes que salen favorecidos por la Ley, a cambio de votar a Sánchez.

Nunca ha habido un acto de corrupción tan escandaloso en la democracia española. La naturaleza delictiva de la transacción es del dominio público. Y a nadie puede engañar Sánchez con el mantra de la convivencia y la paz que, según él habría llegado a Cataluña, paz que niegan sus propios socios, que ya se encargan de desengañar a los socialistas y adláteres que viven de negar la evidencia o de defender lo indefendible. Cada vez que Sánchez va más lejos en la rendición de lo que cabía suponer, se le exige ir más allá. Y el añadido a la ley declarando el terrorismo separatista bueno y compatible con los derechos humanos según la UE, una aberración que sólo cabe en la cabeza de los terroristas y en el estómago del PSOE, que lo traga todo.

La coletilla añadida para declarar inocentes a todos los terroristas del prusés, ha sido rápidamente desmontada por el juez García Castellón, al que le ha bastado recordar los policías gravísimamente heridos en la llamada "batalla de Urquinaona", para fundamentar la imputación por el delito de terrorismo a Puigdemont y Rovira, coordinadores de aquellos días de fuego que, tras la suave condena del tribunal Supremo, aquel alarde de violencia, que, según confesaban ellos mismos, "buscaba un muerto".

Muertos no hubo, de milagro, pero sí setecientos policías heridos, de los cuales varios quedaron discapacitados de por vida. El propio Sánchez que ahora, por boca de Bolaños, niega que se pueda comparar el terrorismo de ETA con el de su socio Puigdemont visitó a uno de los policías en estado grave. Hay que ser un monstruo para denominarlo terrorismo humanitario.

Este lunes, otra morcilla jurídica para blindar la impunidad del terrorismo

Ha sido tan aplastante la argumentación del juez de la Audiencia y tan zafios los ataques del Equipo de opinión sincronizada monclovita, que ya se anuncia para mañana otra morcilla, fruto de la matanza del Estado de Derecho, por algún zurupeto, Boye, De Prada, o acaso Bolaños. Los que han quedado peor, y peor que quedarán, son Pumpido y sus secuaces, que cada vez ven más difícil que la Unión Europea tolere este atentado contra los derechos humanos, en la teoría y en la práctica, sólo para que Sánchez pueda seguir en el Poder e impida la natural alternancia democrática.

La morcilla sobre el terrorismo como parte de los derechos humanos ha sido de una torpeza descomunal. Y la ampliación de la impunidad a los que no alcanza la Ley de marras, y de los que depende Sánchez, no puede ser mejor. Es que no hay por donde coger la Ley, y cuanto más la amplían o retocan, más en evidencia queda su condición delictiva y delictuosa.

Sólo faltaba el destape de Sánchez como responsable del espionaje a Aragonés para que la feria de los farsantes alcance un nivel estratosférico. Por supuesto que la obligación de cualquier gobierno español, de Rajoy o de Sánchez, es espiar a los que quieren subvertir el orden constitucional, y lo hacen, además, desde unas instituciones que representan al Estado. O sea, el modelo del Golpe de 2017 en la versión "Ho tornarem a fer", que, según los publicistas del Gobierno social-comunista, significa que ya no hay separatismo en Cataluña. Y los que quisieran que fuera así se lo creen.

El plan de Sánchez es conseguir que todos los enemigos de España le den los presupuestos este año, y a partir de ahí, ir tirando como se le ocurra. Entre el espionaje marroquí al presidente del Gobierno, el del presidente a sus socios, y las villarejadas que irán saliendo, que saldrán, nos espera una temporada donde la desvergüenza hará el trabajo sucio de la traición. Nada puede salir bien en los planes de Sánchez. A ver si, con suerte, le salen mal, y Narcissus y su Pegassus se pegan el trompazo que merecen.