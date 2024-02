Simeone, quéjate hasta que revientes, porque tienes razón

Aquí el que no llora no mama. Ha sido así toda la vida. Digan lo que digan. Y el Atlético de Madrid tiene todo el derecho del mundo a quejarse de que la liga española y asociados son un soberano desastre en infinidad de cosas, sobre todo a la hora de cuidar e igualar sus competiciones más importantes. ¿Es normal que el Athletic juegue el viernes y el Atlético el domingo a las 21:00 jugando ambos entre sí el miércoles en Copa? Pues no, no lo es. ¿Eso quiere decir que con esa ventaja el Athletic ganará al Atlético? No, la verdad es que no. Sin embargo, en la élite cualquier detalle ayuda y si 24 horas pueden ayudar a ser mejor físicamente que tu rival, imaginen 48 horas.

Simeone se quejaba ayer de todo esto en sala de prensa y pedía respeto hacia sus propios aficionados. Me parece lógico. De esto no tiene la culpa el Athletic, por supuesto, pero si ya se intuía que esto podía pasar, porque el sorteo de Copa de cuartos ya lo presagiaba, ¿por qué se pone el partido del conjunto vasco el viernes? Ponlo el sábado y te ahorras mayores problemas. No, así no funciona la cosa en España. Aquí se busca el lío. Aquí parece que se premia el desorden, la improvisación y el caos. Eso sí, luego nos vamos al extranjero y les mentimos a los demás diciendo que "somos la mejor liga del mundo". Ja ja ja. Increíble.

De todas formas, tranquilidad. El Atlético jugará el día que le digan. No van a poner excusas. ¿Jugando cada tres días? Jugando cada tres días. ¿Con menos descanso? Con menos descanso. Y ahí estarán para buscar la victoria en cualquier campo. Porque mucho se ha hablado de si el conjunto rojiblanco iba a jugar con el plan B en el derbi madrileño. Nada de eso, finalmente. La sensación con el partido ante el Rayo, tanto en rotaciones como en esfuerzos, es que el Atlético no va a tirar el derbi del Bernabéu pensando en la Copa. Va a ir a por todo. Ayer, jugando a medio gas, ganó por los pelos por medir muchísimo las fuerzas. Piensan en lo que viene, lógicamente. Hay muchos partidos y toca pensar con la cabeza y no con el corazón. De ahí que anoche solo jugasen media hora Griezmann, Lino, De Paul o Koke.

Ojo, el Atlético no pensaba que el Rayo era fácil. Victimismos tampoco. El Rayo no puede decir lo que dijo ayer ante los medios acerca de la actitud del equipo de Simeone. El Atlético tenía que rotar. Ante el Rayo o ante el que fuese anoche. Es necesidad, no especulación. Inventos cero, por favor, porque, seamos serios, no van a rotar en el Bernabéu y ayer sacar a sus mejores hombres. Si hay un choque en el que puedes descansar algo es en el Metropolitano y contra el Rayo. El riesgo era claro, pero tocaba hacer un ‘all in’ con dobles parejas bajas.

La realidad es que el Atlético salvó un partido malo. Un partido de rotaciones obligadas. Un partido que el Rayo tuvo muy cerca porque este Atleti está pensando en el derbi ante el Real Madrid y en la Copa. Partido en el que había que rotar y que había que ganar. El Atlético hizo ambas cosas. Da igual cómo lo hizo. Lo hizo. Simeone logró rotar, descansaron muchos, debutó Vermeeren, suma más gol Depay, Reinildo y Barrios crecen y tres puntos al bolsillo. No hay más, aunque pudo ser mucho menos.

Ahora, toca semana de derbi. Cuidado con las informaciones que salen. Serán las de siempre. Empieza el humo y más de los expertos en invents. Ahora toca vender que el Atlético ha sido beneficiado ante el Rayo porque ya son dos derbis perdidos en un mismo año. Tres sería tremendo y toca vender que los árbitros van con el Atleti. Previsible. Lo dicho, tres derbis ganados por el Atlético desembocarían en un tsunami difícil de soportar. Habrá que buscarlo igualmente, ¿no?