Una sola frase de Sánchez debería bastar para que hasta los ciegos de conveniencia vean que el huésped de la Moncloa ha decidido convertirse en dictador. De hecho, ya actúa como tal, aunque el estrecho traje del Estado de Derecho no acabe de ajustarse a sus dimensiones despóticas. La frase no sólo "pide mármol", es la fría tumba del sistema constitucional:

"Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y, por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas".