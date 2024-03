El Hanyu Pinyin es el sistema de transcripción que adapta las grafías chinas al alfabeto latino. Al lingüista Zhou Youguang se le considera el padre de la regla que, en febrero de 1958 y por orden del Partido Comunista Chino (PCCh), reemplazó oficialmente a todos los demás métodos de romanización.

Zapatero se escribe xié (zapato) jiàng (artesano) y su actual condición de expresidente es algo así: qián (ex/antiguo) zǒngtǒng (presidente). Hace unos meses el qián zǒngtǒng Zapatero informó en declaraciones a la Agencia Xinhua, que es como la EFE de Miguel Ángel Oliver pero propiedad del Partido Comunista, que a menudo lee obras de escritores chinos, porque "la comprensión conduce al amor". El feliz acontecimiento se produjo en la recepción que ofreció la Embajada de China en España, con motivo del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

La semana pasada, J. Arias Borque daba cuenta en Libertad Digital del Informe Anual de Seguridad Nacional 2023, un tostón de documento al que cuesta hincarle el diente. En la página 96 los analistas alertan del "peligro amarillo". Advierten de que los herederos del supervillano Fu Manchú, que al igual que él odian la civilización occidental, estarían afanados en la "construcción (en España) de redes de influencia en las altas esferas del poder político y económico, con capacidad para ejercer presión sobre temas de especial interés o sensibilidad". ¿Será nuestro xié jiàng parte de esa red sin él saberlo? O, por el contrario, ¿lo hace seducido y por el bien de la Humanidad?

En plena pandemia —15 de mayo de 2020— Zapatero conecta por videoconferencia e interviene durante poco más de cinco minutos en el V Encuentro del Grupo de Puebla (la Komintern Hispanoamérica). Está entre camaradas y no se corta: "Quiero recordar que es muy importante que la izquierda latinoamericana haga un diálogo con China para recuperar un orden multilateral… tenemos que hacer que China y ojalá la UE, muchos trabajamos en esa dirección, pongan a Estados Unidos en un situación imposible, imposible".

Y Xié jiàng se despide con un puño cerrado que enfatiza sus palabras: "Animo al Grupo de Puebla, que somos una semilla de esperanza". Mientras germina, él se aplica para convertirse en un enlace privilegiado entre el PCCh y sus "compañeros pueblanos". El 16 de octubre de 2023 el expresidente español visita Pekín invitado por las autoridades chinas. Se reúne con Liu Jianchao, responsable de Relaciones Internacionales del PCCh con rango de ministro y con Guo Yezhou, viceministro del Departamento Internacional del Comité Central del PCCh. Las conversaciones tienen el propósito de consolidar la relación entre el PCCh y el Grupo de Puebla, del que Zapatero es uno de los fundadores. Los encuentros se repiten al mes siguiente con los mismos interlocutores.

Para algunos analistas, la Nueva Ruta de la Seda (Belt and Road Initiative) es un instrumento diseñado por Pekín para ampliar su influencia geopolítica. El 3 de diciembre de 2023 la primera ministra italiana Giorgia Meloni, comunicaba la salida del proyecto. Italia era el único país del G7 que participaba y las autoridades chinas reaccionaron airadamente. Semanas antes el People’s Daily, diario oficial del PCCh, publicaba unas declaraciones de Rodríguez Xié jiàng: "Como señaló el expresidente del gobierno español, la Belt and Road Initiative defiende una visión abierta e inclusiva del desarrollo que trasciende las fronteras y la mentalidad de juego de suma cero, que es precisamente la filosofía de desarrollo que el mundo necesita con urgencia hoy en día".

No se puede afirmar que el expresidente Zapatero sea el cabecilla de una red de influencia en las altas esferas del poder político para favorecer a China. Pero de lo que no cabe duda es de que siente una perversa atracción por los peores villanos y que disfruta haciendo de correveidile para ellos. Queda por saber en qué momento le sedujo el Lado Oscuro.

Otra de las iniquidades que el Eje del Mal intriga contra nuestro país, Arias Borque lo destacaba en su información, proviene de las estepas siberianas. Desde allí, bajo la bota del Kremlin, granjas de esclavos —que llaman bots— difunden en Hispanoamérica "mensajes contrarios a España y su historia". Sobre este particular quizá sea conveniente que los Agentes de Inteligencia (AI) españoles contacten con sus colegas rusos y les hagan saber que están derrochando dinero y recursos. Que para denostar nuestro pasado solo tienen que pedir cita con el ministro de Cultura. Un tal Urtasun, estudiante del Liceo Francés de Barcelona, les podrá explicar cómo se organizan campañas contra nuestra cultura a cargo del contribuyente. A eso no nos ganan los rusos.

Sepan ustedes, por cierto, que Hispanoamérica, canto de vida y esperanza, así se titula la nueva película de López Linares, se estrena el 12 de abril. Seguro que ministro no les ha dado un euro.

Y siguiendo con las buenas noticias, destacar que según el Informe Anual de Seguridad Nacional en España no tenemos extrema izquierda violenta. ¿Cómo ha sido posible esto, se preguntarán? Muy sencillo: le han cambiado el nombre, como a los contratos temporales que ahora son fijos discontinuos. La extrema izquierda ha mutado en "extremismo violento" y asunto arreglado. Alguien debió pensar que asociar izquierda o movimientos independentistas con violencia, no favorecía la concordia y el Gobierno no deja pasar ocasión para favorecerla. Están en todo.