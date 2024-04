Si vemos "normales" las elecciones vascas y catalanas, acabaremos viendo "normal" la dictadura de Sánchez

Ayer leí un artículo de José Ignacio Palacios Zugasti, exconcejal de AP y senador por Navarra, sobre un múltiple crimen etarra en Pamplona, del que se cumplen ahora cuarenta años. El Debate adjuntaba una fotografía, base de ese artículo y que deberíamos reproducir todos, que explica la miseria moral de buena parte de la sociedad vasca y navarra, y del papel del PSOE como socio de la ETA y todas sus fachadas electorales. Socialista y etarras formaban la "mayoría natural" de la que hablaba Fraga en la Derecha pero que realmente tenía la izquierda, sin distinción de pistoleros y cómplices.

La imagen inolvidable de un atentado

La primera víctima fue Jesús Alcocer, un comandante de infantería retirado que tenía tres tiendas de alimentación y acudía cada día a comprar al mercado central, MercaIruña. Allí esperaban dos etarras que le dispararon en la nuca y salieron corriendo. Los terroristas, Mercedes Galdós y Juan José Legorburu, escaparon en un coche que aparcaron cerca, junto a un instituto, esperando que llegaran la policía a identificarlo. En ese momento, activaron una bomba de enorme potencia que se oyó en toda la ciudad y despedazó a dos policías, cuyos restos tardaron mucho en recuperarse en los jardines y edificios adyacentes. Como dato simbólico, la terrorista iba disfrazada de monja. Natural, porque entonces era aquella tierra lo que un novelista llamó "criadero de curas", y el clero, masivamente separatista, fue siempre cómplice de la ETA, llegando a negar los templos para el funeral de sus víctimas u obligando a sacar los féretros por la puerta de atrás.

Un fotógrafo del Diario de Navarra, Jorge Nagore, fue enviado por su periódico al lugar del atentado. Había pasado mucho tiempo y no creyó que quedara más que el lugar manchado con la sangre del muerto. Pero resultó que aún no había aparecido nadie y el muerto, tapado a medias con un chal, seguía ahí, mientras, y esto es lo que da a esa fotografía un valor histórico, la gente seguía con su trabajo como si no hubiera pasado nada. Un hombre joven lleva en su carretilla unos cajones de bananas de canarias, y mira a la cámara como sorprendido de que le hagan fotos, por algo tan normal como seguir con su tarea al lado del muerto y mirando a otro lado, posición moral que, asumida por la mayoría de la gente y tras expulsar a cientos de miles de navarros y vascos de su tierra, nos ha llevado a la triste situación actual.

Foto Jorge Nagore: El cuerpo sin vida de Jesús Alcocer, asesinado por ETA

No se puede aceptar que bajo el terror hay democracia

¿Qué es lo peor de esta situación? Que finjamos que las elecciones vascas y catalanas son normales cuando se celebran bajo el terror contra España y todo lo español. Un proceso de más de cuarenta años, en el que ha acabado triunfando la costumbre de mirar a otro lado para no ver el desagradable aspecto de las víctimas de la violencia separatista, a las que se ignora o se ataca. Como, por cierto, hacen los sindicatos llamados "de clase" UGT y CCOO, a los padres que reclaman su derecho a que sus hijos reciban clase en español. Estos sindicalistas vendidos al separatismo son como el clero asociado a la ETA —Setién y Uriarte— o a Terra Lliure y el Prusés —todos los obispos catalanes que predican el odio a España, más el renegado Omella—. Los militantes "de clase" y "internacionalistas" entregados al tribalismo xenófobo. Los del Dios del perdón, poniendo urnas separatistas en el altar.

Los medios, entregados fatalmente al día a día, contribuimos, sin querer o queriendo, a esta apariencia de normalidad democrática en el País Vasco o Cataluña, cuando lo cierto es que, en Guecho, Abascal debe dar su mitin rodeado de policías, mientras Otegui, en vez de ser detenido, disfruta de un auténtico baño de masas.

En Cataluña, el terror no sólo va contra los partidos nacionales, sino contra todas las organizaciones de la sociedad civil que se niegan a aceptar la dictadura separatista. El recentísimo vídeo de S´ha acabat lo demuestra inequívocamente. Es un terror algodonoso, pero igualmente insoportable, cuyo fin declarado es expulsar al disidente.

Los separatismos antiespañoles son proyectos de segregación cultural y de ruptura social. El odio del separatismo catalán es contra los catalanes que se sienten españoles, y, como el separatismo vasco, busca una futura nación homogénea, por supuesto dictatorial, aunque sea imponiendo una lengua que no habla más que una minoría, en el País Vasco, o que no es la lengua materna de la mayoría de la población en Cataluña y los "Països Catalans". Son proyectos que sólo caben en una dictadura. Que sólo pueden mantener y agravar la dictadura existente durante los cuarenta años de democracia.

Mientras no se haga frente a este hecho crucial, no se podrá plantar cara eficazmente al separatismo. Y por desgracia, en esta campaña no se está haciendo. Ni por parte del PP ni tampoco de Vox.

El PP y Vox pierden el discurso nacional

Ambos han caído otra vez víctimas de las encuestas, de lo que dicen que quiere la sociedad, que cabe resumir en lo de Rajoy: "No quiero líos". En realidad, sin lío no puede haber cambio en esta tendencia aplastante del separatismo. Pero Vox se ha centrado en los problemas de seguridad de la inmigración ilegal, como si la llegada al poder de la ETA no fuera más importante, y el PP, tras un absurdo y fallido apareamiento electoral con el cadáver de Ciudadanos, hasta el punto de llegar a decir que pensaban en la participación de Arrimadas en la campaña, cuando en todas las encuestas Cs no saca ningún escaño, y para que al final se cargara Carrizosa el plan, enésima prueba de la desconexión del partido con su electorado primigenio.

Este absurdo privilegio moral concedido a Ciudadanos demuestra que el PP oficial, el de Génova 13 y, por desgracia, el del propio Feijóo, sigue atrapado en un erróneo y suicida análisis del separatismo catalán. Al final, nombró candidato a Alejandro Fernández, que era el único posible, y aunque Cayetana hizo un gran discurso para presentarlo con las ideas claras que atribuimos al propio Alejandro, ante la plana mayor del PP catalán (no vi a los Fernández, aunque tienen gente en las listas, y por ahí andarían) al que no se le puede poner un pero. Eso, en la teoría. La práctica es otra cosa.

Porque Feijóo sigue empeñado en equivocarse en Cataluña, hablando del "centrismo" y de "lo que le interesa a la gente", que por lo visto no es el referéndum y la traición del PSC. En las Cortes ha vuelto a estar realmente bien contra Sánchez, pero sale de Madrid y le brota un discurso de otra era, de los tiempos de Pujol y Arzalluz, que no volverán. Cualquier día nos cita "el precio de los garbanzos" con el que Fraga se oponía —poco— a González.

La campaña en el País Vasco es tristísima, porque se habla de lo que, según los michavilas, interesa a la gente: aplaudir la gabarra en el Nervión. De lo realmente grave, lo que más interesa a España, que es su destrucción, todo se da por supuesto, pero nada se dice. Y si nos acostumbramos a ver normal la dictadura nacionalista en el País Vasco y Cataluña, acabaremos acostumbrándonos a la dictadura de Sánchez. Que remataría las otras dos.