El Atlético de los ofendiditos ha pasado del cholismo al chollismo

Buen partido del Atlético ante el Alavés. Era muy difícil ganar en Vitoria. Al igual que ante Las Palmas, Valencia, Sevilla, Dortmund, Inter en San Siro, Almería, Cádiz etc etc etc. Lo dieron todo y más ayer y lo dieron todo y más antes. Encima te eliminan de Champions, que eso es malo para la salud mental y, como es lógico, afecta a seres humanos con sentimientos y humanidad en sus corazones. Apoyadles. Se lo merecen. Pase lo que pase. Más en casa, que es donde más disfrutan jugando. Todos para una y una para todos, como los mosqueteros. O los mosqueperros, que también existían.

He escrito todo lo anterior porque no quiero ofender a nadie. Esta feo. Exigir es malo. Ni fichaba el año que viene, si les digo la verdad. Confío en esta plantilla y no les puedo poner ni un ‘pero’, porque si lo hago me consta que se ofenden. Y nada más lejos de la realidad que exigir y ofender al Atlético de los ofendiditos. Ni yo ni los aficionados del Atlético. ¿Te has gastado el dinero este año en viajes fuera de casa y te lo has zampado con patatas? Pues calladito y sin protestas, que ellos tampoco tienen la culpa. Y por supuesto, el famoso "más unidos que nunca" que llevan comentando en zona mixta todo el año.

Me lo tengo que tomar con humor porque si me lo tomo de otra manera ofendería a los ofendiditos. Como a los chicos no les gusta que se dude de su compromiso o de su intensidad, quizá deba ir directamente a su nivel. Como lo otro les ofende, voy a su nivel estrictamente deportivo. ¿Cuál es la nota? De suplentes en Arabia Saudí en la primera parte y de jugadores sin personalidad ninguna en la segunda. Así de claro. Sin ofender, eh, que los chicos se enfadan.

Porque... ¿Del nivel se puede hablar o tampoco? Porque si el compromiso es total y están dando todo lo que tienen, se les podrá criticar de alguna forma. Ah no, que lo mismo la culpa es solo de Simeone, el cual por cierto, empieza a ser más una ONG que el Cholo que hizo escuela con el famoso "el esfuerzo no se negocia". En el Atleti no solo se negocia sino que se premia o se perdona si lo haces mal. Del Cholismo se ha pasado al chollismo y qué bien viven los de arriba fomentándolo, desde la pizarra premiándolo y desde el vestuario aprovechándolo.

Ha llegado un momento en el que incluso ya les da igual hasta que baje Gil Marín a decirles algo. Los niños están enfadados y tristes y por supuesto la culpa no es suya. Es del profesor. Quintos o cuartos, todo se debe a cosas ajenas a ellos. ¿Les da igual? No, pero lo parece. Eso sí, no os enfadéis con ellos. Cuidadles como ellos no os cuidan a vosotros.

En el Atlético, además, hay pánico a una rajada. Simeone no lo hace porque sabe que el vestuario es de piel fina y nadie sale y la monta en zona mixta porque, otros, "se enfadan" en el vestuario y pueden montar un lío aún mayor. Es algo que no termino de entender. Una cosa es lavar los trapos sucios dentro y otra no lavar nada por miedo a los ofendiditos, que son los mismos que, sin presión, pueden vivir años y años en el Atlético de Madrid tirando de contrato firmado y sin apenas ruborizarse por su rendimiento. Chollo con el Cholo.

Por cierto, un consejo para la afición colchonera. No cometáis el error de decir "ojalá no se metan en Champions" como si eso sirviera de algo. El Atlético no funciona así. El club no funciona por sustos o por decepciones. Si no entran, tendrán una excusa más para decir que no hay dinero. Y a los jugadores, visto lo visto, les viene genial la excusita de "no es mi culpa" sino del Cholo o de la directiva. Toquen madera para estar en Champions. No permitan más excusas.

Mientras todo esto pasa, el aficionado está en plan Vermeeren, es decir, alucinando con los que juegan sin poder hacer nada para ayudar. Lo siento atléticos, pero ahora mismo vuestro equipo ha pasado del cholismo al chollismo y lo estáis pagando los de siempre, vosotros.