¿Conocen la historia del Atlético de la defensa de 130 años y del golazo de De Paul?

Había una vez un club histórico. Un club de 121 años de historia. Una entidad nacida en 1903. De eso ha pasado mucho tiempo y el Club Atlético de Madrid, que está viviendo en la actualidad reciente los mejores resultados de toda su trayectoria, debería tener una plantilla acorde a lo que la ambición de un club así merece. Pues no sé si saben este dato, pero había una vez un Atlético que jugó ante el Celta de Vigo con una defensa que sumaba 130 años, es decir, más que los propios años del club.

El Atlético ha ganado al Celta y con eso se asegura prácticamente, salvo debacle, estar la temporada que viene jugando la Champions League de nuevo. Para no estar debería perder los tres próximos partidos y que el Athletic los ganase todos. Un empate de los vascos en cualquiera de sus partidos ya les deja fuera de la cuarta plaza. Dos empates o una victoria de los colchoneros harían incluso inútiles el trío de triunfos bilbaínos. Esas son las cábalas, muy favorables a los rojiblancos de Madrid, pero ese 1-0 ante el Celta ha dejado una imagen que, a mi parecer, no debe pasar desapercibida.

No entiendo que un club de 121 años y de la categoría del Atlético se vea obligado por planificación deportiva a jugar con cuatro defensas que, sumando sus edades, superan los años de existencia del club. La defensa del Atlético sumó 130 años frente al Celta: Witsel 35. Savic 33. Hermoso 28. Azpilicueta 34. 130 años entre los cuatro zagueros en un club que tiene 121 años. No lo puedo entender. Y no es por ellos en cuestión sino por aquellos que permiten que el club se mueva a coste cero y con jugadores haciendo lo que pueden con la edad que tienen.

Vistas todas las carencias del Atlético este año, lo mejor es ganar como sea, cerrar la persiana del curso y rezar para que el club haga un trabajo decente en el terreno de los fichajes. Un trabajo que, sinceramente, está lejos de firmar a jugadores que suenan por ahí y que vienen a sumar otros 30 años a los 130 que se han visto frente al conjunto vigués. El Atlético salva tres puntos de oro con un golazo de De Paul, pero el partido fue entre muy soso y soporífero. El día del niño y más de uno, entre el calor y el partido, casi se queda dormido en la grada viendo que, como pasa en la propia afición, el equipo está deseando que se termine este curso que pudo ser espectacular en Copa y Champions y que al final ha acabado siendo decepcionante por no pelear en ningún momento la Liga y por ser incapaces de ganar una decena de partidos fuera del Metropolitano.

Otro tema a debatir, aunque relacionado con una planificación deportiva de equipo pequeño, es el estado de Antoine Griezmann. Mal partido de nuevo del galo y por motivos obvios, a mi entender. No le exijo nada a Antoine Griezmann en lo que resta de curso. Le han fundido. Ha jugado todo con Francia y todo con el Atlético en la primera parte de la temporada. Cuando llegó el descanso ya era tarde y en estas nos encontramos ahora. Ha sostenido al equipo demasiado tiempo y, o le rodean bien el año que viene de buenos jugadores, con galones, que dividan la carga o volverá a pasar.

Lo dicho: que la temporada acabe cuanto antes y hagan cola para comprar velas porque habrá que tirar de fe para esperar un mercado de fichajes decente. Ah sí, por cierto. Si no es por Oblak, el Celta se lleva hoy los tres puntos del Metropolitano. Lo digo por aquellos que le quieren echar. Recuerdos para ellos.