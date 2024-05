La televisión de Hamás la paga usted y la pagamos todos los demás, porque esa televisión se llama Televisión Española y una parte del dinero que necesita proviene de una asignación de los Presupuestos Generales del Estado. Nos guste o no, y nadie nos lo ha preguntado, todos ponemos el óbolo para que favorezca a los fundamentalistas en la visión que difunde de un conflicto provocado por su masivo ataque contra Israel el pasado 7 de octubre. Cierto que el periodismo pro-Hamás tiene nutrida representación en nuestro país y en otros, pero una cosa es que lo practique un medio de comunicación privado y otra, que lo haga una televisión que recibe subvención pública.

Día a día, paso a paso, Televisión Española se ha vuelto el altavoz de la propaganda de guerra de los fanáticos que gobernaban dictatorialmente en Gaza y dedicaban las ayudas multimillonarias a construir túneles para lanzar ataques terroristas. Hizo un simulacro de objetividad inmediatamente después del 7 de octubre, mediante el recurso habitual a "las dos caras de la noticia", pero lo mantuvo muy poco tiempo. Quizás el tiempo justo para que los comisarios políticos tomaran cartas en el asunto y decidieran que convenía estar, como casi siempre, contra Israel. Igual, vaya, que el Gobierno de España. Pero seamos justos con los comisarios: tampoco han tenido que forzar a nadie.

La información o lo que pasa por tal no es lo que más hace de TVE la televisión de Hamás. A fin de cuentas, la información está en retirada, casi en riesgo de extinción. No se quiere dar la noticia; se quiere hacer sentir la noticia. Y con la riada sentimental es como mejor entra el submarino de la propaganda de Hamás, máquina imponente, perfeccionada durante décadas, si contamos el trabajo pionero de la OLP. Aún así, no ha desaparecido del todo la necesidad de dar una mínima apariencia de información y ahí está, para cubrir ese hueco menguante, la propaganda en forma de dato, que es un producto que Hamás suministra con diligencia a todos los interesados.

Para Televisión Española, todo aquello que parezca un dato y que proceda de Hamás es verdadero e incuestionable. No se molestan ya en citar quién es la fuente de la noticia. Enseguida optaron por unas asépticas fuentes ministeriales o gubernamentales. Siempre ocultan que, en realidad, son Hamás. La existencia de una dictadura islamista ni se menciona. Cómo van a hacerlo. La credibilidad informativa de una dictadura es nula, y en TVE están dando credibilidad a una dictadura. El Gobierno de Israel podrá mentir y seguramente lo hace, pero como aquello no es una dictadura y hay contrapesos y prensa libre, puede quedar al descubierto y tener que rendir cuentas.

Televisión Española prefiere conceder crédito a una dictadura, y prefiere concedérselo a una dictadura de unos islamistas fanáticos y terroristas. Y si no fuera TVE, yo no diría lo que voy a decir. Pero como es Televisión Española, no puede ser. No puede ser que haya que pagarle, por narices, la televisión a Hamás. Hay que conseguir que se la pague sólo el que quiera. Que sea voluntario. Una crucecita en la Renta, y hala.