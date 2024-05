Si no hay caso, ¿por qué montan en cólera?

Vivimos en un país donde el yerno y la hija del Jefe del Estado se sentaron en el banquillo y se sometieron a juicio, como tenía que ser, sin que nadie —y nadie de los allegados— machacara, un día tras otro, que aquel caso era una patraña. En el mismo país, en esos años y en los siguientes, se sentaron en el banquillo políticos de alto rango, exministros, expresidentes autonómicos y un sinfín de cargos de distinta condición, y si sus partidos protestaban airados, pues peor para ellos. Se entendía que tenía que ser así y que si había indicios de delito, lo suyo era investigarlos. También hemos vivido en un país donde después de las primeras informaciones en la prensa sobre Urdangarín y Noos, nombre de un instituto "sin ánimo de lucro" que algunos elevaron a sinónimo de lucro, Zarzuela no tardó nada en apartarlo de los actos oficiales.

Más o menos una década después vivimos en un país distinto. En el país de ahora es anatema decir que la mujer de un presidente del Gobierno pudo incurrir en una conducta poco ética o cometer un delito. Sí, de momento se puede decir y publicar, pero el Gobierno llena de improperios al que lo dice y lo publica, tacha esas informaciones de basura y no aparta a nadie de nada a causa de ellas. En el país actual, el presidente, sabedor de que su esposa estaba investigada por un juez, monta un amago de dimisión que deja al mundo entero boquiabierto, se blinda con una pequeña oleada de apoyo y sale de la espantada yendo a degüello contra la prensa. ¿Con cuántas portadas de Bárcenas tuvo que convivir Rajoy? Sánchez no quería ver ni una: trató de impedir por todos los medios que se publicara la primera información sobre lo de Gómez.

Qué diferente este país de aquel que veía normal que ninguna persona, por muy arriba que estuviera en la vida política o en la vida social, quedara exenta de rendir cuentas ante la Justicia. Para los que fueron procesados y para los partidos no fue bonito, pero tuvieron que aguantarlo. De aquel afloramiento de corruptelas salió, como supuesto antídoto, el tema de la "regeneración democrática", que fue más lema que tema y produjo grandes promesas y votos que pronto quedaron en nada. Pero ahora, ¡ay! ahora pasamos de la nada a la absoluta miseria y "regeneración democrática" quiere decir control y censura en la prensa, porque desinforma sobre las actividades de la persona que Patxi López, siempre preciso, ha llamado presidenta del Gobierno.

Lo normal, la normalidad democrática que tanto se proclama en vano, es que a las primeras informaciones sobre conductas no ejemplares y a la primera apertura de diligencias, se diga que se darán todas las explicaciones, que se está a disposición de la Justicia y que si la cosa va a más, habrá dimisiones. Y, en este caso, la dimisión no podría ser otra que la del presidente. Pero no, en el país en el que vivimos ahora, a las primeras informaciones y a la primera apertura de diligencias se declara la guerra. ¡Y se declara la guerra tanto dentro como fuera! Ni Hillary Clinton se puso tan fiera contra los que acusaron a su marido de aquello con Lewinsky, acusaciones que, finalmente, eran ciertas. En el país actual, el Gobierno no rinde cuentas ante nadie. Se inventa un contubernio de la derecha y la ultraderecha, de jueces fachas y prensa ídem y se saca de google o la wikipedia la "máquina del fango" para martillear con eso como en un lavado de cerebro. Y a la vez que sobreactúan, gesticulan y gritan, dicen que no hay caso ni hay nada que ocultar. Entonces, ¿por qué se comportan como si lo hubiera?