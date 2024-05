¿Qué hacer con los viejos?

La realidad española, me aturde. Por dondequiera que voy, por las informaciones de analistas, o de políticos dispuestos a llevar al B.O.E. sus peregrinas ideas, me doy de bruces con los viejos, como responsables de todos los problemas de nuestra España.

Qué la hucha de las pensiones –concepto de lo inexistente– se vacía, es porque hay demasiados pensionistas, cuando, pensionistas, con derecho a pensión, son los que deben ser; aquellos que comenzaron a cotizar hace cuarenta o más años y han llegado cotizando hasta la edad establecida para la jubilación, con pensión completa.

¿Por qué no decir que se satisfacen pensiones a personas que no cotizaron, o no lo hicieron por tiempo suficiente, y que con el mayor descaro el pagador –es decir la Tesorería de la Seguridad Social– les reconoce como pensiones no contributivas? Las no contributivas, claramente, no han generado derecho a pensión, por lo que es un gasto propio de una mala administración.

Hace tan sólo unos días, el ministro de Asuntos Económicos, señor Puerto, nos obsequiaba con unas de sus perlas científicas, asegurando que hay que aumentar, necesariamente, la productividad, para frenar el crecimiento de la deuda pública, como consecuencia del envejecimiento. Una vez más, los viejos, responsables del aumento de la deuda pública.

Distingamos, señor Puerto, entre causas y efectos. Las causas de la escasa productividad del trabajo en España, un 25% menos que la media de la Unión Europea, se debe al trabajo, a la falta de competencias y habilidades, a la desincentivación del trabajo frente a la holganza, a las ocurrencias de la propia ministra del ramo que, ha conseguido destrozar la estructura del mercado, llegando a eliminar la credibilidad de las estadísticas laborales, hoy totalmente desprestigiadas.

De eso, al creciente endeudamiento del sector público, del que usted responsabiliza a los viejos, media un trecho. A efectos de gasto y deuda públicos ¿no le dice nada que, lo que fueron 13 ministerios con una vicepresidencia en el año 2018 –presidente Rajoy–, se hayan convertido, con toda su parafernalia, en 22 ministerios con tres vicepresidencias? Algo habrá aumentado el gasto corriente, digo yo, y todo, para nada positivo.

En cuanto a productividad del trabajo, pora que apuesta, convendría que pensara, señor ministro, que llamando (100,0) a la productividad media por trabajador,de los 27 países de la UE, el índice de la española estuvo por encima de la media hasta el año 2017 (101,9), disminuyendo en 2018 a (99,8), y acentuando esta disminución hasta 2023 (97,0).

Algo tuvo que pasar en el año 2018, para que cambiase la tendencia anterior, pasando de superar a estar por debajo de la media. ¿Un incremento súbito de ancianos? Nadie aceptaría tal variable. Sólo ocurrió, señor ministro, que en junio de 2018 asumió el poder Pedro Sánchez, cuya ineficacia, está más que demostrada.

Digo todo esto, señor ministro, para evitar que, si sus opiniones acaban calando en el gobierno, se apruebe una norma, prohibiendo a los españoles superar los sesenta años de edad, bajo pena de exterminio. Eficacia, toda.

¡Se aprueban cosas tan peregrinas que, quién sabe…!