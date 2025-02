El Atlético está escondido

Ganar es ganar y es lo que vale. Eso hizo el Atlético por 2-0 ante el Mallorca y los puntos valen igual jugando muy bien, bien, mal o muy mal. Eso sí, al Atlético hay que exigirle y aunque tengo la sensación de que está guardando fuerzas, creo que los rojiblancos no pueden hacer tres partidos seguidos como los que ha hecho en Liga. Segunda parte en Leganés, el choque ante el Villarreal y lo visto ante el Mallorca. Partidos muy espesos y con falta de contundencia, la cual fue llevada al extremo en la primera parte de Butarque. Ni un partido cómodo en tres jornadas ligueras en las que no has salido de Madrid. Mejorable. Muy mejorable. Porque por mucho que las fuerzas deban ser controladas, lo sustos pueden costar caro.

Lo que empieza a ser evidente es que el Atlético tiene los guantes puestos y está dedicando varios asaltos del gran combate de la temporada a controlar los esfuerzos. De ahí que, entre otras cosas, los partidos sean tan espesos, sin demasiados alardes y con jugadores como Griezmann rotando en jornadas como esta. El Atlético está esperando su momento y cuando huele algo importante como meterse en el Top 8 de la Champions, acelera y la cosa acaba con goleada y objetivo conseguido.

Por cierto, sin duda, la pareja del Atlético debe ser Julián-Griezmann. Se entienden mil veces mejor que Julián y Sorloth. De hecho, cuando no está el francés y Julián hace de él, el Atlético echa de menos al argentino en zona peligrosa. Sigo pensando que cuando Julián Álvarez hace más de creador que de delantero, el Atlético gana en eso pero pierde en goles. Está lejos del área y eso tiene sus pros y sus contras. Lleva una gran cifra de goles globales, sin embargo, en Liga tiene que marcar más. Lleva 6 goles, que sinceramente son pocos. El siguiente choque es el Bernabéu y que nadie tenga dudas de que para estos partidos se ha fichado a una estrella. El Leverkusen lo vivió en primera persona y si la araña quiere comerse el mundo, primero deberá comerse a rivales como el Madrid y en escenarios como el Bernabéu.

De cara al futuro reciente en Liga y sabiendo que el Getafe debe ser ahora la única obsesión rojiblanca estaba claro que uno o los dos apercibidos iban a ver amarilla y perderse el derbi. Le Normand no estará ante el Real Madrid. Se ha dosificado mucho a Giménez estos últimos partidos y es hora de ver al uruguayo con Lenglet. Eso sí, Le Normand estaba a un nivel altísimo y frente al Mallorca fue, de sobra, el mejor del partido. Serio, contundente, sin fisuras y como se suele decir llevando al máximo exponente eso del defensa pesimista, es decir, el que no se fía y prefiere tirarla fuera que liarla.

Otro de los que va de menos a más es Samuel Lino. Sin encontrar aún su mejor versión, Lino ha marcado 2 goles vitales en los dos últimos partidos ligueros. Empató ante el Villarreal y este sábado abrió la lata ante el Mallorca. Son 4 puntos con sus goles y el Atlético necesitará precisamente eso, tantos desde su segunda línea. Es lo que pide el Cholo y es lo que deben darle los que no son delanteros, pero sí atacantes. Mientras que eso llega, no está nada mal que Griezmann deje golazos como el que colocó de vaselina en el tiempo de descuento. Clase eterna del francés.

En conclusión, este 2-0 ante el Mallorca ha sido poco vistoso, pero el Atlético necesita ser práctico con este calendario hasta que las dos semanas Champions que se quita le liberen. Aún así hay que exigirle que sea más contundente o que, si está guardando las fuerzas como un boxeador inteligente, que luego sus puñetazos sean tan potentes que dejen KO a sus rivales por los títulos. El Metropolitano quiere el cinturón. Quiere varios de hecho y eso pasa por noquear rivales. Si lo hace, ojo al Atlético. Ahora Getafe y nada de pensar en un derbi sin haber ganado antes el copero. Getafe.