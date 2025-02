'The worst case scenario' para la defensa de España y Europa

Imaginemos un escenario en el que Donald Trump pretende dar un golpe de estado, acabar con el sistema democrático y con una buena parte de los derechos civiles de los americanos, conquistados durante décadas.

Recordaba el gobernador de Illinois J.B. Pritzker, en un discurso que les recomiendo sobre el estado del presupuesto, hace unos días, las similitudes entre las acciones de Hitler a partir de marzo de 1933 y las de Trump. Explicaba que los nazis tardaron seis semanas en desmantelar la democracia e implantar la terrible dictadura. Los primeros pasos fueron controlar la justicia, inhabilitar al Parlamento y destituir a los funcionarios de responsabilidad para sustituirlos por afines y cortar la financiación de todos los programas que podían ayudar a los enemigos. Cuando las fuerzas que podrían reaccionar quisieron hacerlo, ya no tenían los resortes. Todo comenzó de una manera similar, generando el odio, la división, buscando culpables, pagando prebendas y negando derechos.

Supongamos que cuando los millonarios rusos amigos de Vladimir Putin le pagaron a Trump decenas de millones de dólares por propiedades que valían la mitad, e interfirieron en las elecciones de 2016 para ayudarlo, estaban generando las adhesiones necesarias para que cuando llegara el momento, tuvieran a un infiltrado en la Casa Blanca. Todos sabemos que lleva años hacer algo así, pero es posible que Trump y Putin sean infiltrados el uno del otro para repartirse el mundo con Elon Musk de comparsa. El sueño de todo gran emperador de la historia.

Imaginemos que Trump utilizara los aranceles no solo para arruinar a otros estados sino también al propio y echar la culpa a los demás para justificar su presidencia de terror e iniciar la siguiente fase de demolición de la Constitución, cuando ya las redes sociales monopolizarán la comunicación, los fuerzas armadas y de seguridad estarán controlados por los hombres de MAGA, y ya no habrá libertad ni derechos.

Y finalmente, en esta deriva totalitaria y expansionista, se retira de la OTAN, corta los vínculos de todo tipo con los servicios de inteligencia y pone todo el potencial económico y tecnológico de su país al servicio de conquistar el mundo.

Pues hay todavía un escenario peor y no desdeñable, y es que Estados Unidos impida a Europa defenderse de la agresión rusa dejando en tierra una inmensa mayoría de nuestros buques y aviones de combate que disponen de elementos críticos norteamericanos, como los radares de nuestros buques o las armas y equipos sensibles de nuestros Eurofighter y F-18. Que anule los sistemas de navegación y comunicaciones satelitales, en definitiva que nos prive de todos sus activos estratégicos, si no cedemos a su chantaje.

Creo sinceramente que esta es la agenda del presidente Trump y que si no nos tomamos en serio esta situación, todos los demás países occidentales de Europa, Asia y Oceanía, pasaremos a ser colonias de Washington, Beijing o Moscú.

Los más urgente es cortar los lazos que podrían convertirse en losas sobre nuestra autonomía operativa. No tiene sentido tener al enemigo metido hasta en la sopa de todos nuestros secretos. En cuestiones de inteligencia y seguridad es mucho mejor excederse que quedarse cortos y ahora mismo no podemos estar seguros de dónde quiere detenerse Donald Trump. Lo mejor es que todo este escenario fuera descabellado y que nada de esto fuera real, pero es mejor creérselo y actuar en consecuencia. Esperar lo mejor y prepararse para lo peor es la esencia de la seguridad.

Llevamos mucho tiempo hablando de que Europa debe invertir más en defensa, pero qué significa esto y qué es lo más urgente.

Nuestros buques, aviones, y numerosos sistemas de armas tienen componentes norteamericanos, cuando antes nos pongamos manos a la obra para reemplazar estos equipos y sistemas mucho mejor. Hemos caído en una excesiva dependencia de Estados Unidos y ahora se puede volver en nuestra contra y en especial en España. No va a ser fácil, requerirá de un gran sobreesfuerzo, pero debemos comenzar el camino.

El segundo paso es incrementar drásticamente el presupuesto, primero para elevar el número de efectivos y mejorar su entrenamiento y capacitación para el combate, renovar la logística y los medios de transporte dentro de Europa, atendiendo a las infraestructuras principalmente. Un rápido despliegue de unos 50.000 efectivos en los países del Este de Europa enviaría un poderoso mensaje a Putin. Este es el idioma que habla y entiende el premier ruso.

El tercer paso es invertir, pero aquí existirá un problema. Si en 2029 Europa llega a un nivel de gasto en defensa de 400.000 millones de euros y lo mantiene durante años, hasta el año 2040 no dispondremos de los medios derivados de esta macro-inversión. Es decir, tenemos una ventana de quince años de indefensión relativa que debemos de cubrir con el paraguas nuclear y con ambiciosas decisiones políticas en todo el hemisferio democrático para ir ganando tiempo hasta que estemos preparados.

Europa debe emprender mañana mismo una acción a la desesperada para fortalecer las capacidades militares de Ucrania. Carros Leopardo 2 y Leclerc, blindados, artillería, munición, aviones de combate, misiles etc. todo lo que esté a mano debe salir ya para Ucrania. Esta decisión mancomunada enviaría un mensaje de fortaleza a todo el mundo, no tenemos nada que perder. Si Rusia encuentra un agujero en el frente ucraniano se habrán acabado las negociones, si es que suponemos que se han iniciado, y con el beneplácito de Trump, Putin ocupará Ucrania y Moldavia de la primera tacada. No se detendrá ahí, podemos tener la seguridad de que aprovechará las debilidades en las que nos dejaría que Estados Unidos nos tumbara una gran parte de los sistemas militares europeos con material norteamericano.

Y ¿dónde está nuestro país en toda esta amenaza?, ¿buscando otra vez la neutralidad interesada? como defienden algunos, ¿poniéndonos de perfil? ¿inventando mecanismos financieros para evitar el sacrificio y en consecuencia la pérdida de gobierno? ¿Somos conscientes de que somos el vagón de cola y que necesitamos duplicar el presupuesto de defensa en tres años?

España tiene tres grandes retos que debe resolver antes de que llegue la primavera.

Estamos ante una emergencia nacional para la cual el gobierno actual no sirve. O Sánchez convoca un gobierno de coalición con el PP que aborde el incremento inmediato del gasto militar o convoca elecciones. Con los mimbres actuales del gobierno, es imposible que nada bueno ocurra. Ni Yolanda Diaz, ni Bildu ni nadie en esa coalición va a apoyar esta necesaria política.

Sumar y Vox, deben decidir su posicionamiento con respecto a la crisis y si van a apoyar esta decisión de fortalecer nuestra defensa frente a las amenazas o quieren sacar rédito o mirar al infinito. Esto es especialmente importante en Vox. El PP no puede ni debe gobernar con Vox si no queda claro que está con la democracia europea y contra los totalitarios y apoya todas las medidas necesarias para hacer frente a la amenaza. Me cuesta creer que el votante conservador de Vox trague con esta parafernalia populista y oportunista. Si España es lo primero, no se puede estar con Trump ni con Putin en estos momentos.

Finalmente, el Partido Popular debe ser el partido que abandere la oposición a las amenazas y el compromiso con Europa y su defensa. El presidente Sánchez es rehén de sus propias decisiones y no puede ser la persona que lidere este país en estos momentos. Un gobierno de coalición en la actualidad requeriría de otro líder socialista que tuviera las ideas claras y el entono cristalino.

Feijoo debe hablar claro a los españoles, dejarse de divagaciones y ser el partido fuerte que necesita España hoy y liderarla. Si no lo hacemos ahora, es muy posible que no podamos hacerlo más adelante, porque nuestro futuro ya no estará en nuestras manos.

Pero quizás todo esto sea un programa radiofónico con la guerra de los mundos y todo lo que hemos visto y oído no sea más que una estrategia de presión para conseguir fines lícitos y positivos para todos y que Washington nunca nos fallará. Ojala así sea, pero ¿podemos confiar todo a que será así?