Las opciones de Ucrania y de Europa

Zalenski cayó en la trampa que le organizaron don Trump y don JD. Fue a Washington creyendo encontrar a un amigo y se encontró con el socio de Putin. No debía haber ido, salvo que todo estuviera cerrado, pero seguramente cayó en la cuenta de que nunca lo estaría y no quería quedar como el que puso obstáculos a la paz trampa del mandatario norteamericano. Al final la incontinencia del matón le jugó una mala pasada. Es posible que Zelenski no tenga las cartas, pero es que Trump las tiene marcadas y ahora se ha destapado. Hasta Meloni se ha dado cuenta de que los valores de Occidente que tanto defiende no son los de Trump. Las conclusiones son evidentes, Trump no quiere la paz, quiere la derrota para compartir la victoria con Putin, las vidas de los ucranianos le importan tanto como los modelos que para este fin de semana estrenará Melania. Ahora ya todos sabemos dónde estamos y es hora de que cada uno actúe en consecuencia.

¿Cuáles son las opciones que tiene Zelenski? Estas dependen del compromiso de la nueva OTAN con Ucrania. Si Occidente está dispuesta a apoyar a Ucrania y compensar, que puede, el déficit norteamericano, podrá aguantar, ya que el tiempo corre en contra de los dos, no solo de Ucrania. Rusia es quién soporta las mayores pérdidas, al menos de tes a uno, y por mucha reposición de material, el coste humano y económico cada año hace más mella en las ciudades rusas. No se lo contarán, pero en Rusia, hay muchos lugares donde se pasa hambre y los sueldos pierden poder adquisitivo mientas los precios triplican la cifras oficiales. El que resiste siempre gana y el que puede perder todo siempre tiene muchos más incentivos para resistir.

Si Europa no quiere o no puede dar esta ayuda, un alto el fuego y el despliegue de tropas europeas para garantizar que la ofensiva no sigue, sería perentorio, aunque supusiera el sacrificio de perder una parte del territorio. La historia y la vida dan muchas vueltas y las fronteras pueden varias una y muchas veces. Asegurar que Ucrania sigue existiendo y forma parte de la Unión Europea de forma excepcional no sería un pésimo acuerdo. Putin se morirá y Rusia es un país suficientemente impredecible para pensar que todo puede cambiar con la muerte del dictador. El problema es que si Europa no defiende con todo su poder a Ucrania, Rusia no se va a detener. Es decir, la única manera de lograr cualquier paz, hasta la peor pasa por la determinación de Occidente apoyando a Ucrania.

Europa ya sabe que no tiene un amigo en Washington, algunos países pueden pretender mantener cordiales relaciones bilaterales, saldrán escaldados. El trumpismo no tiene compasión ni amistad por nadie que no sea él mismo. Cuánto antes se den cuenta los líderes europeos conservadores mejor. Trump no quiere ser el rey de Estados Unidos, quiere ser el nuevo Genghis Kan, pero sin despeinarse y este es su mayor hándicap. A la hora de la verdad aquí que exhibir los riñones y este hombre solo tiene verborrea aprendida maltratando obreros portorriqueños en las obras de Manhattan.

Pero vayamos al campo de operaciones.

Es verdad, como decía don JD, que Ucrania tiene problemas de reclutamiento, pero pongamos las cosas en su justa medida. Rusia no ha podido desplegar más de trescientos mil hombres en la guerra, más o menos los mismos que Ucrania. Rusia necesita movilizar un millón de hombres para realizar una ofensiva en serio, y esto ha sido incapaz de conseguirlo hasta ahora. Ucrania tiene cinco millones de habitantes entre 20 y 40 años, hombres, más otro tanto de mujeres. Esto supone el 25% de la población rusa en la misma edad. Si Rusia necesita una superioridad de 3 a 1 para avanzar, el problema no se hace tan gravoso para Ucrania.

La mayoría del material militar europeo está por entregarse y ponerse en operación. Están por llegar aviones de combate en dos años, más de cien. Rheinmetall, sola, ya fabrica más munición de 155 que todos los Estados Unidos y esta capacidad en Occidente se duplicará en dos años, superando ampliamente las necesidades de Ucrania. Esto lo sabe Rusia y Estados Unidos y de ahí las prisas. No quieren ver a Ucrania aguantando frente a Rusia con el apoyo europeo, sería su muerte.

En una guerra de frente amplio, la artillería de larga distancia es el principal elemento de disuasión para mantener al enemigo lejos. Esto reduce los enfrentamientos serios a muy pocos para avanzar muy pocos kilómetros. Ucrania debe regresar a su operativa del primer año cuando con fuerzas pequeñas destruía la capacidad blindada rusa, debe actuar con mayor profundidad detrás de las líneas enemigas y mejorar su superioridad aérea y recibir armamento adecuado a estos objetivos.

Es una gran oportunidad para Europa de defenderse sola, pero esto requiere de coraje y decisión y nadie ha hecho más por Europa desde 1945 que Trump y JD Vance en el Despacho Oval ante Zelenski, y ahora debemos recoger el testigo. Si Ucrania quiere resistir, que tiene todo el derecho, yo diría que la obligación, no le deben faltar medios. No es solo una cuestión europea, es de todo Occidente, y Japón, Corea del Sur, Canadá, Australia, Sudáfrica y los países latinoamericanos deben sumarse a esta nueva OTAN que tendría como misión la defensa de la libertad , la democracia y en definitiva de Occidente.

España no puede desmarcarse de esta acción, es más debería ser un baluarte de esta nueva Europa y entregar carros Leopardo 2 E, que serían muy efectivos, artillería autopropulsada, vehículos Centauro y Pizarro. Ahora no los necesitamos aquí, sino allí, y un paso delante de esta fortaleza nos situaría de nuevo en la vanguardia de Europa que es dónde por tamaño, economía e historia debemos estar. Si toda Europa en su próxima cumbre en Londres, a la que Zelenski debe asistir, decidimos resistir y no aceptar los chantajes, venceremos. Si hay elecciones de medio término el año que viene en Estados Unidos, el panorama podría cambiar radicalmente, así que mi consejo sería resistir y esperar, los acontecimientos correrán en nuestro favor.