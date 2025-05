Atléticos, celebren que Julián Álvarez es el nuevo Mbappinvent del verano

Reconozco que lo echaba de menos. Un gran síntoma de que el proyecto del Atlético va por buen camino es el hecho de tener grandes jugadores en él y eso acaba siempre en rumores. La ausencia de los mismos alrededor del Atlético desde que Griezmann se fuese en 2019 al Barcelona es el mejor ejemplo de que a los rojiblancos les faltaba un jugador franquicia. Ahora lo tienen y por tanto toca aguantar de nuevo el bendito problema de las exclusivas. ¡Qué bendición!

Que a Julián Álvarez le van a intentar colocar el mil equipos era cuestión de tiempo. Es un jugador como la copa de un pino, de los mejores del mundo y por tanto es un caramelito para el periodismo. Tras 8 años de Mbappinvents esa gallina de los huevos de oro se ha acabado y como otras grandes estrellas del planeta fútbol han renovado o son imposibles para Real Madrid y Barcelona, ahora tocan nuevos invents sobre el delantero del Atlético de Madrid. Ojo, siempre que se hable más del Atleti que de otros equipos un servidor se alegra porque no hay nada más satisfactorio que poner el capote y que entren al trapo.

El planeta fútbol está en transición. Haaland renovó con el City y estropeó la fiesta preparada para seguir los pasos de Mbappé. Lamine Yamal renovará con el Barcelona como bien han contado Sergio Valentín y Guillermo Domínguez en esta casa y no se puede marear la perdiz mucho tiempo. Y ya no hay tanta estrella mundial suelta por ahí como para asociarla todos los días y a todas horas con el Real Madrid. Ahí es donde aparece Julián. El nuevo comodín de los Mbappinvents para soltar algo y tirar de ello durante meses. Gustándome que madridistas y culés enciendan la tele y escuchen más cosas del Atleti que de sus equipos en medios que son totalmente blancos o azulgranas, la realidad es que el periodismo deportivo sigue teniendo un problema grave cuando no sabe generar contenido. Julián parece su nuevo salvavidas.

Lo bueno de los Mbappinvents en general llegados de diferentes sitios, no de uno solo, es que si todo sigue la estela del pasado más reciente es posible que Julián Álvarez se vaya del Atlético en siete u ocho años. Recuerden a Mbappé fichando en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 por el Real Madrid. Si con esto va a pasar igual yo te lo firmo.

Ahora en serio, Julián Álvarez seguirá sonando mucho para salir del Atlético de Madrid incluso aunque el club colchonero logre rodearle de grandes jugadores. En España todo se mueve alrededor de Real Madrid y Barcelona y no interesa que un jugador así esté en el Atlético. Es lo que toca y hay que aceptarlo sin problema, porque eso significará que el equipo colchonero es capaz de sostener a un jugador como él en el Metropolitano.

Ahora bien, lo que se ha contado últimamente y lo digo sin reparos es mentira. Un Mbappinvent más, pero con otro nombre. Incluso aunque el agente de Julián ponga de su parte para mover el avispero, la realidad es que el Atlético tendrá a Julián el año que viene en el Metropolitano y espero que sepan rodearle de lo mejor posible para que haya títulos a los que agarrarse. Mientras todo eso ocurre, que sigan escribiendo y hablando del Atlético ya que eso es lo que más enfada a los madridistas y culés. Bajan las audiencias, bajan las visitas y el Atlético sigue sonando. No me extraña que se enfaden los madridistas. Ole ole ole....