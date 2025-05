De rusos aprovechateguis e islamistas separatistas

"Seguridad Nacional atribuye a Rusia campañas de desinformación en la DANA para promover la desconfianza". El titular es de RTVE —el pasado día 22— y se refiere al informe que anualmente elabora el Departamento de Seguridad Nacional (DSN). "Seguridad Nacional detecta espionaje y desinformación de Rusia en España", publica ABC en la misma fecha. Son solo dos ejemplos. Escriba usted un documento de 300 páginas, con sus mapas y gráficos a todo color, para que los periodistas se fijen en un párrafo de seis líneas, perdido en la página 99… y encima, demuestren que les falla la memoria y la comprensión lectora. Copio lo sustantivo del texto: "el ecosistema de propaganda y desinformación pro-Kremlin, con carácter oportunista, amplificó y adaptó narrativas desinformativas preexistentes en su beneficio". ¿Qué insinúa el DSN con ese "preexistentes"?

Recordemos lo sucedido en los días anteriores a la entrada de los efectivos de emergencia en el parking de Bonaire, por si fuese una de esas "narrativas desinformativas" que amplificaron los rusos. Son noticias del 2 de noviembre. A las 14 horas, la Sexta conecta con su reportero Javier Bastida: "La UME ya ha entrado… les hemos preguntado cuantos cadáveres puede haber en el interior. Nos hablan de una cifra indeterminada… después de entrar y ver algunos cadáveres". El mismo reportero, por la noche: "Las caras de los bomberos, de la UME, que salían no eran, o no pronostican que… vayan a ser buenas noticias". La 1 de TVE pregunta al alcalde de Aldaia: "Vamos a ver, puede ser desolador", contesta. A las 20:17, El Plural publica: "La UME ha hallado ya varios cadáveres en el interior… La cantidad de fallecidos es, por ahora, incalculable". Día siguiente, 3 de noviembre: "La peor pesadilla puede ser realidad: el parking… un rumor… donde puede haber decenas de muertos" (La Vanguardia); "Terroríficas imágenes del centro comercial de Bonaire: podría haber muchas más víctimas" (Mundo Deportivo). Y no nos olvidemos de los de "Solo el pueblo salva al pueblo" —sigan la lógica del eslogan y acabaran con un dictador— y el broche conspiranoico de Iker Jiménez. Con este panorama entenderán lo de "aprovechateguis". ¿Para qué van a molestarse los rusos en desestabilizarnos? Con unos tuits cubren el expediente. "En lo relativo al desprestigio de nuestras instituciones, del sistema democrático y la política, nos bastamos y sobramos". Perdonen la autocita.

El DSN forma parte del Gabinete del presidente del Gobierno. He leído por curiosidad el capítulo que atañe a la seguridad energética. Todo fenomenal. Fíjense que Rusia es uno de los "tres socios", junto a Argelia y EEUU, que nos suministran "prácticamente el total del gas importado". Con un aumento del peso de Rusia desde finales de 2019. Un socio de fiar. Desinforman un poco pero nos aseguran el gas. ¿Algo sobre los riesgos de un apagón? El mero hecho de sugerirlo sería considerado derrotismo. Así que todo controlado. El Gobierno prevé que la cuota de renovables esté en el 86,53% en 2030.

"Nosotros, la Hermandad Musulmana…". El pasado 20 de mayo Le Figaro daba a conocer un informe que el presidente Macron había encargado —en abril de 2024— a los ministros de Interior, Exteriores y Defensa, para evaluar el movimiento de los Hermanos Musulmanes y el islamismo político en Francia. Los autores describen dos modos de operar. Por un lado, el separatismo, mediante el que "ciertos grupos o individuos se aíslan voluntariamente del resto de la sociedad, se niegan a cumplir las normas y exigen leyes o prácticas contrarias a los principios de la República" y, por otro, el entrismo, una forma de acción que se implica en la vida local "con el objetivo de alcanzar posiciones de influencia y poder que permitan modificar las leyes vigentes". Bruno Retailleau —el ministro del Interior— alerta de un "islamismo de bajo perfil, discreto, que se propaga intentando infiltrarse en asociaciones deportivas, culturales, sociales y otras".

El informe reconoce el riesgo de carecer de una estrategia clara. Pone los ejemplos de Bélgica, donde la fragmentación de la acción pública y la reticencia del personal político, conducen a una "relativa impotencia" de los poderes públicos frente a la multiplicación de territorios controlados por los islamistas. Y el Reino Unido, donde se ha tardado en reaccionar y la implantación de los Hermanos Musulmanes está muy avanzada. Por el contrario, destaca que Alemania y Austria han definido jurídicamente lo que se combate. Han tipificado el delito, "lo que permite emplear técnicas de inteligencia y el uso de poderes policiales adecuados". Insisten en que para combatirlo con eficacia hay que definir la amenaza. Los autores del Informe lo hacen: "El carácter subversivo del islamismo político tiene como objetivo final el cambio del orden político y social". Precisan que la ideología fue adaptada a Occidente por Al-Qaradawi y posteriormente por la familia Ramadan (Tariq Said y Hani) con el fin de favorecer su difusión en Europa. Esa adaptación mantiene los preceptos iniciales. Destacan tres: Los Hermanos Musulmanes es una "cofradía secreta" con un círculo restringido dotado de un mando piramidal. Su estrategia consiste en lograr influencia y control en el ámbito cultural, educativo y social. Y, con un engañoso discurso legalista, ocultan la preeminencia de la ley coránica sobre la ley de la República ("el Corán es nuestra constitución").

Busco en el Informe Anual de Seguridad Nacional alguna referencia al islamismo político, ni rastro. La amenaza en España sigue protagonizada por Al Qaeda y Dáesh a través de canales en Internet. Es posible que en Cataluña no piensen lo mismo. Pero, no hay motivo de preocupación… el informe lo revisa el ideólogo monclovita de guardia.