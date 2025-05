El 9 del Atlético: si no mejora a Sorloth que se quede en su casa

Julián Álvarez, 29 goles entre todas las competiciones. Alexander Sorloth, 24 goles siendo 20 de ellos en la Liga. Un total de 53 goles entre los dos en lo que es el curso habitual y aún falta el Mundial de Clubes. Una cosa está clara y es incuestionable: se acertó con sus fichajes. Me gustaría recalcar esto último porque habitualmente alrededor del Atlético siempre gira un pupismo oscuro que huele a cerrado y que no deja limpiar el aire de la habitación. En mi caso soy contrario a verlo todo negro y pesimista y en este tema, aunque quieran, no entran los pupistas. El Atlético acertó en verano con los delanteros. Punto. No hay debate.

Dentro de ese dueto noruego-argentino, me voy a ir en esta columna hacia el lado del primero. Sorloth firmó otro hat trick ante el Girona entrando desde el banquillo y aparte de ser uno de los máximo goleadores del curso en España, el 9 colchonero ha sido el mejor plan B de todo el campeonato. Nadie ha marcado más goles que él como suplente. Ojo, como suplente. Visto el panorama y teniendo en cuenta que el Atlético busca delantero, mi reflexión es clara: o mejora a Sorloth o se puede quedar en su casa.

La situación en el Atlético es clara con la salida de Correa. Hay dos opciones principales. Los rojiblancos pueden fichar un recambio para el 10 argentino dejando a Julián, Sorloth y Griezmann como delanteros o fichar a un delantero potente que juegue con Julián y dejar al noruego y al francés como revulsivos. Si es como simple recambio de Correa te vale un ariete resultón, pero si es para pelear por ser el acompañante de Julián... o mejora a Sorloth o que deshaga las maletas. El noruego se ha ganado un respeto dentro del club. 24 goles en su primer año marcan el listón para el que pueda venir. Si me vas a traer un suplente que ha marcado pocos goles en su actual equipo, me quedo con Sorloth. Si vas a traer un experimento fallido en otros lados, me quedo con Sorloth. Y si no tienes muy claro que lo que vas a fichar mejora a tu actual 9, ahórrate el dinero y refuerza otras posiciones.

El Atlético ya no está para experimentos ni para hacer de ONG con jugadores rebotados. El Atlético tiene que tener aprendida la lección. Cuando te gastas mas de 100 kilos en dos delanteros como Julián Álvarez y Sorloth, casualmente, ganas 53 goles. La realidad es esa. O te gastas el dinero o no llegan las cifras. Imagina si aumentas esa apuesta cada año y sigues gastando lo que no has gastado años atrás. Por eso si traes un 9 para pelear por todo, que mejore a Sorloth porque si no lo hace mejor que se quede en su casa.

Respecto a los minutos que debería haber jugado el noruego, otro tema polémico que se usa para criticar a Simeone, ahora es fácil decir que Sorloth tendría que haber sido titular. Mi consejo es que os deis una vuelta por Twitter Atleti el día del Lille o después de empatar a cero ante el Espanyol. Revisad. Daos una vuelta por esas fechas. Ya veréis lo que se decía de Sorloth ahí. Porque está claro que en la actual crisis de Griezmann iniciada en marzo, Simeone se equivocó manteniendo al francés y no poniendo a Sorloth, pero el fútbol ficción no sirve absolutamente de nada. Jugar ahora a videntes es muy sencillo y decir que los títulos habrían caído con Sorloth y no con Antoine también huele a cerrado. Y si... Y si... Y si... Lo siento, no me vale.

Eso en cuanto al 9, pero si nos metemos de lleno en la lucha de los fichajes también hay que mencionar la defensa. Un nombre en concreto y una reflexión les dejo. Si el Tottenham se va a poner farruco con el Cuti Romero, que están en su derecho, hasta luego y un abrazo. Nada de hacer excesos por un único jugador salvo que este sea una apuesta colosal, como lo fue Julián Álvarez. El Atlético no está para culebrones salvo si ese jugador jugaría en cualquier equipo del mundo. Además, el Cuti vendría para ayudar, entre otros, al mejor portero de la historia de la Liga, que es Oblak. Sexto Zamora para el esloveno. Por lo tanto, la defensa rojiblanca necesita refuerzos, no excesos.

Por otro lado me gustaría acabar hablando de Marcos Llorente. Como no tiene publicidad patrocinada no suena, pero es escandaloso que Marcos no vaya con España. No solo ha sido regular todo el año sino que lo ha sido en muchas posiciones, hecho que debería abrirle de sobra las puertas de la vigente campeona de Europa. País de patrocinios, ya saben. Si le quitase las rayas rojas y le dejasen las blancas tendría más visualizaciones que el anuncio de "Antonio Lobaaaaato". ¡Qué país!