Motivos para manifestarse contra la mafia del sanchismo

Sobran los motivos para asistir a la manifestación convocada en Madrid este domingo en contra de Pedro Sánchez, de la mafia sanchista, de las cloacas de Moncloa y las fosas sépticas del PSOE. Ya no se trata de cuestiones tácticas o coyunturales, sino de pura y dura resistencia frente a la apisonadora socialista, frente a la corrupción desbocada, frente al desprecio sanchista de las libertades y derechos de los españoles, los ataques a la igualdad entre ciudadanos y los desmanes judiciales de un presidente y un entorno que han perdido la noción de los límites, de lo que se puede y no se puede hacer en un régimen democrática.

Cada día se añade un motivo, cada día hay una nueva razón. Cuando no es el hermano, es la señora; cuando no es Ábalos, es Cerdán, o el fiscal general Álvaro García Ortiz. Se suceden las cacicadas y las tropelías. La penúltima, el caso de la fontanera Leire Díez tratando de armar causas contra jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil que por orden judicial han osado investigar los casos de corrupción que se acumulan alrededor del líder socialista.

Cuando parece que es imposible caer más bajo, Sánchez y su corte se superan. El desprecio por el idioma español en la cumbre de presidentes autonómicos es la última fechoría, un gesto a quienes le sostienen en el poder y una afrenta para el conjunto de los españoles. La decisión de Isabel Díaz Ayuso de abandonar la sala cuando no se ha hablado en el idioma común de los españoles, el idioma que sí utilizan vascos y catalanes cuando negocian en privado con Sánchez, ha sido un acto de valentía y de dignidad, de respeto por los españoles y de resistencia frente a los atropellos.

Son más razones para asistir este domingo a las 11:00 horas a la manifestación de la plaza de España en Madrid que ha convocado el PP con el lema "Mafia o democracia". Se ha cuestionado que los presidentes del PP hayan acudido a una cumbre autonómica diseñada para menospreciar el idioma español y dar pábulo a las ansias secesionistas, para fomentar los desequilibrios territoriales y consagrar el nuevo cupo catalán. La actitud de Isabel Díaz Ayuso de no tolerar más insultos y desprecios marca la línea de actuación.

En cuanto al hecho de que Vox no vaya a participar en la manifestación, tal decisión muestra a las claras las prioridades de Abascal y su núcleo duro, empeñados en hacer oposición al PP en vez de a Pedro Sánchez. En medio de una situación de extrema gravedad, con la democracia en serio riesgo y con el sanchismo desbocado no caben los cálculos partidistas porque el objetivo socialista es perpetuarse en el poder y eliminar a los partidos de derechas, a lo que contribuye su división.

Es necesario mostrar un enérgico rechazo a los planes del sanchismo y demostrar el pulso de una nación que no se resigna a asistir con espanto a la acumulación de casos de corrupción, de abusos de poder, de manipulación informativa y de difusión de mentiras. Hay que responder y exhibir el coraje ciudadano de quienes no están dispuestos a dejarse avasallar por Sánchez, sus medios y sus siniestros fontaneros.