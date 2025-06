El PSOE, San Manuel Bueno Mártir y el movimiento que ha de hacer Feijoo

"Y no me olvidaré jamás del día en que diciéndole yo: «Pero, don Manuel, la verdad, la verdad ante todo», él temblando, me susurró al oído y eso que estábamos solos en medio del campo-: «¿La verdad? La verdad, Lázaro, es acaso algo terrible, algo intolerable, algo mortal; la gente sencilla no podría vivir con ella». «Y ¿por qué me la deja entrever ahora aquí, como en confesión?», le dije. Y él: «Porque si no me atormentaría tanto, tanto, que acabaría gritándola en medio de la plaza, y eso jamás, jamás, jamás. Yo estoy para hacer vivir a las almas de mis feligreses, para hacerlos felices, para hacerles que se sueñen inmortales y no para matarlos»".

Con éstas y otras palabras, pretendió, hace casi un siglo, Miguel de Unamuno, hacer tambalear la fe de la española cristiandad, en un momento histórico de dudas y zozobras, previo al gran naufragio de este país como colectivo. El libro es una condensación en pocas páginas de las dudas de la vida y de lo que él define como una gran mentira.

Siempre he dicho que el socialismo y el comunismo son y han sido siempre una gran mentira: prácticamente no hay socialistas y comunistas que vivan como ellos predican que hay que vivir. Más bien, son la más minuciosa plasmación del "haced lo que yo diga, pero no hagáis lo que yo haga".

Comunismo y socialismo descansan sobre la piedra filosofal de la mentira, el engaño, el timo, el disimulo, la demagogia, el populismo, el trampantojo, la manipulación, que por cierto, es lo que Unamuno trata de reflejar en su libro, aunque en él, don Manuel, el cura, terminara derrumbándose en privado y reconociendo que todo es un constructo, por cierto, como diría MJ Montero, 'Sobaquillo Veloz'.

Vivimos en un país tristemente gobernado por el social-comunismo, cuyo líder prometió hasta la saciedad que no pactaría con partidos pro-etarras ni independentistas, que no habría indultos ni amnistías, que Cataluña no tendría cupo fiscal ni controlaría las fronteras… y así infinidad de burdas mentiras diseñadas y prefabricadas para engañar a la parte, digamos, más distraída del electorado, a fin de alcanzar un asiento en el que atornillar sus socialistas y comunistas traseros.

Y una vez hecho esto, al asalto del poder, siempre con la mentira como ariete principal como munición básica de su constante guerra sucia, terminando de parasitar todas las instituciones con la intención de perpetuarse en el poder, en un largo, interminable, proceso de destrucción de todo lo que conocíamos como democracia.

Y en mitad de todo ello, mentiras y más mentiras: con la esposa del presidente del Gobierno impulsando un máster que ella misma no podría cursar como alumna, financiado por empresas a las que el gobierno concede ayudas, subvenciones o rescates; con el hermano del presidente que no sabe dónde está su puesto de trabajo y que mantiene una relación sentimental con el secretario general del partido en Extremadura, que a su vez lo enchufa en un cargo público, presuntamente, y cuando es cazado corre a saltarse la lista para alcanzar un puesto con el que acogerse al aforamiento para no ser juzgado; con el ex ministro plenipotenciario y ex secretario de organización del partido enchufando a sus 'sobrinas' y montando 'castings' de 'sobrinización' en el Parador de Teruel y todos sus compañeros de gabinete asegurando que ellos no sabían nada de nada, que eran todos sordos y ciegos; con el fiscal general borrando mensajes de su teléfono justo cuando va a ser investigado por revelación de secretos; con la UCO confirmando los 84 enchufes de la FAFFE, incluyendo el de doña Carmen Ibanco, esposa de Espadas, que dijo que ella trabajaba en la Fundación manejando el programa Word Perfect, que había desaparecido años antes; con la 'fontanera-pocera' del partido ofreciendo ventajas económicas, fiscales y hasta judiciales para quien destruya a los enemigos de su formación; y con los máximos representantes del Partido Sanchista Trolero anti-Español negando primero que conocieran a doña Leire y, más tarde, ante la aparición de cientos de fotos de ella con todos ellos, montándose la película de que todo es una persecución y un montaje.

Y en esa misma semana, la semana del 'volcán de la chapuza socialista', casualidades, un juez procesa al novio de Díaz Ayuso y el PSOE quiere que nos centremos en tal caso, en el de un empresario que, años antes de conocer a su actual pareja, hizo mal una declaración de Hacienda, en el peor de los casos, a propósito.

Sinceramente, si yo tuviera responsabilidades en el PP, lo que haría sería sentar en una misma mesa a Feijoo, Ayuso, Moreno Bonilla, Rueda y al resto de barones y hombres fuertes ante la prensa y retaría al PSOE a que, si son capaces de sacar algún caso de corrupción que afecte directamente a alguno de ellos, que los haga aparecer como protagonistas del delito, que demuestre que ellos tuvieron algo que ver en la comisión de alguna irregularidad en el momento de cometerse ésta, todos ellos responderán presentando su dimisión inmediata.

Que no estaría de más que se deje de tratar de confundir lo que un ciudadano particular ha podido hacer hace años y antes de conocer a ningún cargo del PP con lo que la esposa, el hermano, el fiscal general, el subdelegado del gobierno, el Tito Berni, Koldo y los kolditos y el tito de las sobrinas están haciendo justo ahora mismo.

Al fin y al cabo, aquí de lo que se trata es de dilucidar quién o quiénes dedican su día a día a embaucar a la gente y mantener un mundo paralelo basado en la trola. Y es que "la verdad, Lázaro, es acaso algo terrible, algo intolerable, algo mortal; la gente sencilla no podría vivir con ella". ¿Verdad, don Manuel?