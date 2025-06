La tortuga aligátor sale indemne del asedio de Feijóo

A ver cómo explico esto: Feijóo hizo una buena intervención parlamentaria en la sesión de control de este miércoles. Maridó concreción, contundencia e ironía y acorraló a un Sánchez que se limitó a escabullirse, tosco, atacando al PP y defendiendo, sin explayarse, a Álvaro García Ortiz, siervo fidelísimo y procesado por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, o sea, el novio de Ayuso. "Usted está alterando la convivencia", le dijo el presidente del PP al del Gobierno, "está debilitando la separación de poderes, no puede controlar la justicia y por eso quiere destruirla. Es usted un verdadero peligro para la democracia". Nihil obstat.

Sin embargo, Sánchez abandonó el hemiciclo indemne. Al líder del Ejecutivo, revestido per se de adamantium –en los cómics de Marvel, el metal más resistente conocido por el hombre–, le vale con desaparecer, bunkerizarse y, llegado el momento, embestir con su incomparable letalidad. Actúa como una tortuga aligátor (Macrochelys temminckii), un quelonio carnívoro, como salido de la mente de Lovecraft, que habita en los humedales de Norteamérica: cuando vienen mal dadas, se refugia en su caparazón; cuando decide atacar, muerde con tal fuerza que arranca dedos. A semejante ser, mal que le pese al alfa genovés, no se le aborda desde "la centralidad".

Feijóo se dirigió a un Sánchez que lleva mes y medio sin responder a la prensa, quince meses sin rendir cuentas en el Senado y que pisó el Congreso por última vez en esta temporada: "43 días sin responder a nada ni a nadie, encerrado en el típico búnker de los autócratas". Le preguntó si "va a cesar al fiscal general del Estado o considera, como su ministro de Transportes, que el Tribunal Supremo trabaja para mí", y el presidente, amén de recurrir a su cover libérrimo del "España va bien", dijo que su Gobierno, "entre fiscales que persiguen a delincuentes y delincuentes, siempre estará con los fiscales que persiguen a esos delincuentes", y aseguró que continuará "gobernando dos años más y los que quieran los españoles". Por si a alguien le quedaba alguna duda.

Feijóo subrayó el "revelador silencio" de su contrincante, resumió los escándalos que, "sólo en las últimas cuarenta y ocho horas", afectan al Gobierno –Alvarone, el registro de la casa de Ábalos, que la Comisión Europea cuestione la amnistía o la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que da la razón al PP y obliga al Gobierno a abrir una investigación "por un posible conflicto de interés en el rescate de Air Europa"– y, tras describirlo como un "verdadero peligro para la democracia", también le preguntó si avala o no a Santos Cerdán. Respuesta de Sánchez: invocar la foto con Marcial Dorado y afearle que le dijera a Mazón, que está a un tris de rimar con sepsis, "Carlos, buen trabajo": "Eso no es sólo faltar a la verdad: es faltar al respeto a las víctimas de la DANA". Y quedóse tan pichi.

Después, Ione Belarra, histérica pero no mucho, perrito pequinés ladrador y mellado, le pidió "que no firme el compromiso del 5% de PIB de la OTAN". "Le faltan agallas", le dijo la valida del Ana Rosa de Canal Red, "para decirle no a Trump", además de exigirle que España deje de vender armas a Israel. Sánchez: "El enemigo de la paz en la comunidad internacional no es España. Es Netanyahu o Putin". Ea. Y por qué no Franco.

Cuca Gamarra cuqueó ante la viseprecidenta: "Está muy desaparecida, muy callada. ¿Por qué? Porque está usted también muy desaparecida". Prrr, error, cortocircuito. Cuando la secretaria general del PP se encontró, le preguntó a Montero por Ábalos y por Leire Díez, y la también ministra de Hacienda se refirió a un tal Norberto Uzal, imputado en la trama de hidrocarburos, y, cómo no, al novio de Ayuso. Bendodo hizo sangre con el jefe de gabinete de Montero, Carlos Moreno, y con el presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, José Antonio Marco Sanjuán. El primero habría recibido 25.000 talegos de Aldama por ayudarle con una gestión; el segundo, 100.000 por anular multas de Hacienda. La visepreci, sin más: que si el narco, los bulos, etcétera.

La popular Noelia Núñez retrató a Yolanda Díaz en plan pintura negra de Goya: "Si no va a dar explicaciones aquí (Sánchez) de las cloacas de su partido, es porque usted lo ha impedido. La democracia no le importa. Sólo le preocupa saber en qué puesto irá en las próximas listas del PSOE. Antes era Leire Díez quien tapaba la corrupción de Pedro Sánchez y ahora es usted". Escocida, la vicepresidenta segunda dijo no sé qué de la corrupción y animó a Feijóo a que "presente una moción de censura". Entonces, Sánchez se daba el piro y Tellado disparaba a varias piezas: "Hace bien en irse el galgo de Paiporta porque todo esto no le interesa. Señora Díaz, tapó cosas en Ferrol, en Santiago, en Sumar y ahora se dedica simple y llanamente la corrupción socialista". El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, a Félix Bolaños: "¿Le parece normal que quien dirige la acusación pública se siente en el banquillo como acusado?". El ministro de Justicia: son "insinuaciones, insidias, calumnias", y así. El gallego, de nuevo, sobre Alvarone: "Quizá sea el siervo más dócil del puto amo, pero es una vergüenza nacional. Y usted debería avergonzarse". Y el socialista, tirando de consigna: "Ustedes con los defraudadores fiscales y nosotros con los fiscales que persiguen el delito". A ver cuántas veces repiten hoy mismo, calcada, esta frase Afra Blanco o Sarah Santaolalla.

