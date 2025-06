Koldo y los despiadados enemigos ocultos de Sánchez

En las noches de luna nueva un numeroso grupo de adeptos se reúne de madrugada en la cumbre del Monte Gurugú, que está en Alcalá de Henares. Lo hicieron por primera vez en diciembre de 2018, con la última luna de ese año. Permanecen en silencio, reconcentrados en sus pensamientos, hasta que el demiurgo comienza a entonar un mantra monocorde. Un sonido gutural que ellos reproducen al tiempo que balancean sus cuerpos en cuclillas. Son los gurús del Gabinete del presidente Sánchez. Desintoxican sus mentes. Los gurús del Gurugú hablan gurunés, que es un idioma que solo entienden ellos y el que les paga el acostamiento.

Hace unos días me presentaron a un gurú de carne y hueso. Uno monclovita con dos trienios de antigüedad que trabajó con Iván Redondo, con Oscar López y Diego Rubio. Se despidió hace poco. Es una persona agradable y dice cosas interesantes, salvo cuando se menciona a Pedro Sánchez. Mientras conversábamos conocimos la dimisión de Santos Cerdán y salió el tema de un posible anticipo electoral. Un no redondo, dijo en gurunés -y se le entendió-. Sus afirmaciones son rotundas. No hay resquicio para la duda. ¿Serán así las reuniones en el Gabinete monclovita? El que duda debilita a la secta.

Al día siguiente, otro gurú -abundan-, de nombre Luís Arroyo -que fue becario de Miguel Barroso en el primer Gobierno de Zapatero y hoy preside el Ateneo de Madrid- usó en TVE el mismo argumento que ya había escuchado: "Yo creo que Sánchez tiene razones para resistir". Además, añadió "este país da gusto verlo". La verdad es que sí que da gusto: tenemos la tasa de pobreza infantil y paro juvenil más altos de Europa. Alrededor de 12,5 millones de personas está en riesgo de pobreza o exclusión social (El estado de la pobreza 2024, EAPN-ES). Un reciente estudio de Funcas, señala que "los hogares españoles tenían en 2024 una renta neta real inferior a la que disponían en 2008. Sin embargo, en términos reales, los contribuyentes pagan más IRPF que en el inicio de la crisis financiera". Y, según datos de CaixaBank Research, el 50% de los hogares declara tener dificultades para llegar a fin de mes y como resultado aumenta el endeudamiento". Al gurú le pagan por afirmar que usted está mejor que nunca y tiene bonus si consigue que se lo crea.

Como un posible adelanto electoral está provocando mucha ansiedad, decidí consultar con una conocida a la que recurro cuando el desconcierto es mayúsculo. Se llama Nazaret Hermida, es astróloga y de La Coruña. Siempre está dispuesta a atender a los lectores de Libertad Digital. y tiene un gran porcentaje de aciertos en sus predicciones electorales. Hace unos años le pedí su opinión profesional y no falló.

Le pregunto cómo ve un anticipo electoral. Yo digo que sí, ella que no: "Pon claro que la horaria (Saturno) dice que, en principio, no hay elecciones. Aunque en las cartas lo veo (a Sánchez) muy mal" añade. Hace una serie de observaciones que pueden ser determinantes. La primera que "Júpiter, señor de la hora en la carta astral del presidente, se encuentra en su signo de caída". Y me explica que desde la tradición astrológica "cuando se habla de Júpiter en caída nos referimos al arquetipo del rey destronado". Empezamos bien. Más señales lo confirman: "Hay que tener en cuenta que Mercurio en Piscis, como discurso caótico, confuso, y elementos preocupantes como Júpiter, la Luna o la posición de Marte en su carta, llevan a pensar que claramente su destino es terminar siendo ese rey destronado, como el propio regente de la hora indica. Y para rematar Saturno en la Casa Doce". ¿Qué quieres decir? "Pues que esto también indica malas decisiones que pueden provocar circunstancias de alienación o aislamiento".

Pero lo mejor está por llegar. La aventura del gobierno está siendo cuestionada por la moral pública, asegura (Luna en exilio). "¿Qué está pensando Pedro Sánchez?" Y señala algo decisivo: que Júpiter se encuentra exaltado en la Casa Novena y es el regente de la Casa Segunda. "¡Júpiter está bajo rayos! Está oculto bajo el Sol". No duda: eso es señal de que hay un dinero comprometido. La inquietud de Nazaret va en aumento. "El presidente va a tratar de negociar con sus enemigos ocultos. Pero son peligrosos, despiadados y no van a ceder… van a tratar de destruir su mandato. Intentarán pisarle por todas partes. Eso es Saturno machacando a Marte, que es él". Le ha faltado poner nombre a esos enemigos ocultos.

Koldo García se la ha jugado a todos. El solito ha puesto al PSOE patas arriba. Nunca desprecies a un machaca. Que si Aldama y el sobre; que si Ábalos y los guasaps… Llega Koldo y le dice a la Guardia Civil: "Agentes, no se les vaya a pasar esa caja que he puesto ahí, encima de la mesa, y que pone Confidencial". Provocaba conversaciones comprometedoras con Cerdán y Ábalos y les grababa. Lo que se dice un hombre de la máxima confianza del partido.

Dice su carta astral que Pedro Sánchez es un tipo muy chungo "alguien de moral dudosa, muy centrado en intereses propios y privados y con un narcisismo exacerbado (Venus en Aries a disposición y Marte en detrimento). Además, las personas con las que se asocia son sus enemigos ocultos". Esto de la astrología es más serio de lo que pensaba. Si no convoca elecciones antes de las autonómicas y municipales, arrasará con lo que queda de PSOE. Los gurús están inquietos y la Justicia continua haciendo su trabajo. Mientras, Sánchez sigue sin percatarse de que su enemigo más peligroso es él mismo.