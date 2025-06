Los nervios de la "familia Gambino" y la resistencia de "Don Teflón"

No vamos a negar el hecho de que el Gobierno de Sánchez esté nervioso, incluso haya entrado en pánico, a la vista de los informes de la Guardia Civil y la catarata de noticias que siguen saliendo relacionadas con la corrupción sistémica del PSOE y del Gobierno: Así, a la noticia según la cual Anais D.G, la actriz porno que se encontraba con el ex ministro Ábalos en su vivienda de Valencia en el momento de ser registrada por la UCO, trató vanamente de sacar un disco duro, se le ha sumado la noticia de que la UCO ha descubierto que Santos Cerdán poseía el 45 por ciento de la empresa a la que el gobierno navarro de la socialista Maria Chivite regó con contratos millonarios.

A lo anterior, hay que sumar la demoledora intervención de Cayetana Álvarez de Toledo en la sesión de control al Gobierno que tan visiblemente ha noqueado al ministro de Justicia Feliz Bolaños, así como el hecho de que la corrupción del Gobierno español es cada vez más noticia en Europa: Si el martes The Times reclamaba la dimisión del presidente del gobierno español, a quien se refería con el mismo apodo "Don Teflón" que tenía aquel capo de la familia Gambino, John Gotti, a quien nada parecía afectarle, este martes ha sido un eurodiputado sueco, Tomás Tobé, quien ha advertido en la Eurocámara de que "tenemos un problema grave con el Estado de derecho en España. Corrupción. Abuso de poder. Debilitamiento de las instituciones. Esta Cámara y la Comisión ya no pueden seguir en silencio". A juicio del diputado sueco, "el escándalo de corrupción que no deja de crecer y que está vinculado al presidente del Gobierno español, a sus familiares, a su partido y a su gobierno es, hablando con franqueza, inaceptable".

Por si todo lo anterior fuese poco, la UCO ha apuntado a una trama paralela de presunto amaño de obras públicas con Pepe Blanco, ministro de Fomento con Zapatero, al tiempo que el barón socialista Garcia Page no descarta que haya discos duros con grabaciones de conversaciones con Sánchez. Como remate, un Juzgado de Badajoz acaba de abrir diligencias contra la fontanera del PSOE Leire Díez y el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada por delitos de revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias tras los audios desvelados en exclusiva por Libertad Digital de la cloaca socialista maniobrando para apartar a la juez Beatriz Biedma del caso David Sánchez.

Así las cosas, es del todo lógico que el gobierno esté de los nervios, cosa, sin embargo, que no sucede con Sánchez: Por mucho que haya fingido nervios por un lapsus, que podríamos calificar de freudiano, en el que ha manifestado "la corrupción cero no existe pero en mi organización la tolerancia es absoluta", el presidente del gobierno ha dejado claro por enésima vez que no va a asumir ninguna responsabilidad política, salga lo que salga, y él sabe, mejor que nadie, que su continuidad en el gobierno está asegurada gracias a las formaciones de extrema izquierda, proetarras y golpistas que le auparon al poder. En este sentido que nadie se llame a engaño ante los supuestos y tensos enfrentamiento con Sánchez de Rufian (ERC), de Ione Belarra (Podemos) o incluso de la vicepresidenta Yolanda Diez, quien lo ha dejado plantado en la sesión de control al gobierno: Todo es una enorme impostura de quienes, como los dirigentes del resto de formaciones separatistas, saben que el nihilista de Sánchez es hoy más que nunca un chollo para todas sus pretensiones rupturistas y antisistema.

Así las cosas, ya podrá "la familia Gambino" estar de los nervios ante lo que está desvelando los informes policiales que su capo lo resiste y resistirá todo como el teflón. Salvo que surjan esos "cuatro diputados" ajenos al PP y a Vox dispuestos a secundar una moción de censura -cosa que parece más un deseo de Feijóo y de una mayoría de españoles que una realidad- tendremos a "Don Teflón" resistiendo en La Moncloa hasta el 2027.