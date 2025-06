El Atlético se mete solo en la UCI e incluso allí le roban

Antes de empezar me van a permitir que haga una mención a la gala del 25 aniversario de Libertad Digital que tuvo lugar la semana pasada y en la que tuve la suerte de conocer a dos parejas del Atlético de Madrid, socias de esta casa, a las que tengo que agradecer un chute extra de moral. Me quedo con muchas cosas de las que me dijeron, pero la más importante fue recalcarme que sentían orgullo por la libertad, sobre todo digital, que se me da para hablar del Atlético. Y la verdad es que este periódico me da esa libertad. Sin sanciones, sin apercibimientos y sin condicionamientos. Eso les dije a ellos y eso dejo constar en estas líneas a modo de saludo.

No estarán contentos nuestros socios atléticos con lo que ha pasado en este Mundial de Clubes. Nadie lo está. Una eliminación que tiene mucha tela que cortar en mi opinión. Y a mí como, libertad digital mediante, me dejan analizar varias causas y no solo una, procedo a ello. ¿Por qué está eliminado el Atlético de Madrid de este torneo? Pues ojalá fuese solo por una razón, la quitamos y fin del problema, pero hay muchas. La primera y para mí más importante no ha aparecido como novedad en estas últimas semanas sino que lleva tiempo, mucho tiempo, dentro del club. Se llama falta de ambición y arranca en la parte más alta de esta institución, es decir, en la directiva. Tranquilos que iré bajando desde el palco hasta el banquillo. No os pongáis a mascullar tan pronto que el estrés hace que se os caiga el pelo. Eso sí, antes voy con la parte noble.

La directiva es el problema número 1 del Atlético de Madrid, porque básicamente es la que tiene la pasta y la que diseña el equipo. La que vende antes de fichar desde los 2000 y a veces ni siquiera tras eso saca los billetes. La que cambió el Calderón por el Metropolitano para eliminar la deuda y no la elimina. La que diseña plantillas con parches que no funcionan. La que pone el listón en ser terceros o cuartos y todos contentos. La que es capaz de estar 10 años necesitando un 5 en el centro del campo y, oh sorpresa, no lo fichan. Y la que lleva 13 años seguidos metiéndose en Champions porque eso iba a solucionar todos los problemas y tampoco se han solucionado. Mientras todo eso no cambie, no hay nada que hacer con el Atlético de Madrid porque aunque pongas al mejor piloto al volante de tu coche, si el motor está hecho con piezas de segunda mano no vas a ganar nada. Solo hay que preguntarle a Baena cómo ficha el Atlético de Madrid. Bueno, vamos a hablar de Simeone que si no los niños y Twitter se enfadan.

El Cholo Simeone. Arrancamos con él. A día de hoy está desesperado y eso se ha notado durante el curso con decisiones como la titularidad de Griezmann. 18 partidos ha estado sin marcar Antoine y aún así ha tenido minutos para aburrir. Aparte de eso, el Cholo sigue sin conseguir que el Atlético vuelva al cholismo. No hay intensidad, se negocian los esfuerzos y se bajan los brazos llegando a firmar ridículos a domicilio que son impropios de un equipo que supuestamente quiere ganar títulos. Si al inicio del cholismo el club logró cambiar con Simeone, ahora es el club el que está cambiando a Simeone. Y lo está permitiendo el propio Cholo. Está dejando que el pupismo del palco mine el legado de los últimos años y si no lo para y se planta de verdad se lo van a llevar por delante. Luego pondrán otra escudo defensivo que se puede llamar Fernando Torres, Gabi o Filipe Luis, pero el problema seguirá ahí si el Cholo sigue haciendo guantes en el ring en vez de lanzar un derechazo donde debe.

Vamos a la plantilla. De los jugadores creo que ya lo he dicho todo en los últimos meses. Están escondidos detrás de Simeone y la falta de exigencia la patrocina el propio club acariciándoles el lomo cada vez que entran en Champions. Hay una falta de calidad insultante. Si tú coges al 100% de los hinchas rojiblancos y les preguntas el uno por uno de su equipo, la mayoría te echaban a 13 o 14 jugadores de la actual plantilla sin pestañear. Repito, 13 o 14 jugadores. Lenglet, Reinildo, Galán, Nahuel Molina, De Paul, Riquelme, Lino, Correa, este Griezmann actual... Se salvan Oblak, Llorente, quizá Giménez, Le Normand, Gallagher, Julián, Koke para algunos, Giuliano, Barrios y puede que Sorloth si no falla como titular cuatro por partido. El resto, aunque suene fuerte, todos fuera. Así son las cosas y así se las hemos contado, como diría Ernesto Sáenz de Buruaga.

Ahora bien, dicho todo lo anterior que han sido 780 palabras criticando a directiva, Simeone y plantilla... al Atlético le han robado en la UCI. Con el equipo tumbado en la camilla y más muerto que vivo le han atracado y si sale del hospital no va a tener ni calzoncillos. Podemos contar muchas cosas pero el Atlético suma 6 de 9 puntos y se va a la calle por los goles. Goles que le han robado. Punto. El Atlético queda fuera porque le han atracado en los tres partidos de este Circo Mundial de Clubes. Habiendo ganado a 2 de los 3 rivales de su grupo queda tercero porque le han robado y digo esto tras 780 palabras de columna criticando la parte meramente deportiva.

Basta ya de vacilar al Club Atlético de Madrid y a sus aficionados. Basta ya de decir que no se puede hablar de robo porque hay que hablar del Cholo y abrir los melones que más convienen a los de siempre. Basta ya. 780 palabras de crítica y exigencia, pero al Atlético le han robado y le han echado del Mundial. Al que le guste leer esto bien y al que no y con esto acabo, libertad rojiblanca y digital.