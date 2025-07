¿Quién nombró a Ábalos ministro de Fomento? Pues ya está

Cuando el 7 de abril de 2009, el BOE publicó el nombramiento de José Blanco, vicesecretario general socialista, como nuevo ministro de Fomento del Gobierno de Zapatero, se mandó un mensaje inequívoco: las grandes inversiones gubernamentales pasaban a estar bajo control directo del PSOE. Nunca antes había sucedido en los gobiernos de Felipe González (y hubo unos cuantos: 15 en cuatro legislaturas) que Transporte, Obras Públicas o Fomento estuviesen dirigidos por el hombre fuerte del partido. Nombres como Sáenz Cosculluela (que fue ministro de Obras Públicas de 1985 a 1991) o José Barrionuevo (en Transportes de 1988 a 1991) no formaban parte del aparato de poder controlado por Alfonso Guerra y Txiki Benegas. Antes de continuar, cierren los ojos y visualicen a Guerra y Benegas (que en paz descanse). Ahora hagan lo mismo con Ábalos, Cerdán y Koldo. ¿Se comprende mejor lo que pasa en el PSOE? Es un proceso de degeneración irreversible. Algunos se empeñan en hacerle el boca a boca cuando lo más sensato sería disolverlo y organizar excursiones al Valle de los Caídos para que expíen sus pecados. Ahí empezó todo. A los muertos se les deja en paz. Fue la ocurrencia de un gurú llamado Iván Redondo.

La crisis financiera chafó los planes de Zapatero y Pepiño, pero el propósito de esa UTE gobierno-partido se reprodujo con la llegada al poder de Pedro Sánchez. Propósito que no podía ser otro que controlar en términos políticos la obra pública y beneficiar al PSOE con retornos económicos y electorales. Una responsabilidad que, por su complejidad y necesario secreto, debían desempeñar personas de la máxima confianza. Pepe Blanco y Ábalos eran en el organigrama del poder socialista, el equivalente a Alfonso Guerra ¿Se imaginan que este hubiese sido el ministro de Transporte cuando se licitó la línea del Ave Madrid-Expo92? Demasiado grosero. Felipe y Guerra, se apartaron del proyecto y pusieron al mando a dos catalanes: Josep Borrell en Transportes y Mercè Sala, presidenta de Renfe. Para quienes no lo recuerden, Jordi Pujol hizo todo lo posible para que el AVE a Sevilla descarrilara en beneficio de la conexión con Barcelona.

Cuando el 6 de junio de 2018, el BOE publicó el nombramiento de José Luís Ábalos -secretario de Organización de la CEF del PSOE- como ministro de Fomento del Gobierno formado tras la moción de censura, las grandes empresas debieron tomar nota: ahora sí, de nuevo y sin crisis financiera que lo impida, las inversiones en obra pública están bajo control directo del PSOE. Los publicistas a sueldo de la corrupción intentan enredarnos sobre si Sánchez conocía o no lo que estaba sucediendo. Cómo no va a saber lo que sucede si a los recaudadores del impuesto revolucionario los nombra él. Que, una vez metidos en faena, Ábalos, Cerdán y Koldo se queden con un pellizco, lo normal… saben que les puede caer un marrón y no ignoran que, llegado el caso, todos les negarán… Como está sucediendo. "Es un asunto de una persona que no tiene que ver con el PSOE", se despacha la vicepresidenta Montero.

El juez del Tribunal Supremo, en el auto por el que envía a prisión a Cerdán, sugiere la existencia de ese retorno para el partido y lo calcula en cinco millones de euros: "Parece razonable considerar… que Cerdán obtendría también alguna clase de beneficio económico para sí y/o para tercero". Tras señalar que sería de panolis (esto no lo dice pero se le entiende) que haya repartido la mordida entre Ábalos y Koldo sin separar su parte, el magistrado Leopoldo Puente añade: "Pero es que, además, el botín indiciariamente obtenido por, o comprometido para, los Sres. Ábalos y García (en el entorno de un millón de euros) representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas. En efecto, si el importe del premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera constituido, por hipótesis, un uno por ciento del valor de las adjudicaciones -porcentaje aún muy contenido en términos comparativos con otras operaciones semejantes…- dicho premio equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros… Ello refuerza así, … la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de los Sres. Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones…". Su señoría habla de un uno por cierto, "porcentaje muy contenido", reconoce. Lo habitual, al menos en Cataluña, era el 3% ¿15 millones de euros para una "persona jurídica"? ¿El PSOE?

El socialismo navarro durante los primeros años noventa inició una importante actividad inmobiliaria que protagonizó la UGT. El sindicato diseñó un entramado empresarial -Plazaola Gestión Integral, participada por el Grupo inmobiliario Gestión Social e Inversiones-, que ganaba licitaciones de vivienda social asociado en UTE con constructores navarros. Al frente de ese entramado estaba el secretario general del sindicato Miguel Ángel Ancízar (hoy fuera del PSN tras criticar el pacto que le dio a Bildu la alcaldía de Pamplona). La empresa Servinabar2000 reproduce el modelo que en los años 90 diseñó la UGT. En 2016, cuando Santos Cerdán firma la compra del 45% de la empresa, es el secretario de Organización del Partido Socialista de Navarra. No está a título particular. A los dos años el Gobierno de Geroa Bai -el PNV- le da a Serninabar2000 -que concursa en UTE con Acciona- su primera obra: 62 viviendas de VPO por un importe de 6.820.450. Poco después, con la llegada al poder de Sánchez, comenzaría una economía de escala y el beneficiario ya no estaría solo en Pamplona, también en Madrid.

José María Olmo es un periodista con el que tenemos contraída una deuda, al menos de gratitud. Puedes escribir columnas, dar exclusivas, publicar audios…, sobre la corrupción socialista, todo es bueno para el convento, pero difícilmente lograrás el impacto de ver y escuchar a esa matona de Leire, imitando a Carlos Latre, soltando eso de: "mejor si (el teniente coronel de la UCO) Antonio Balas está muerto" es impagable. Definitivo. Olmo es de esos plumillas, como Carlos Cuesta o Miguel Ángel Pérez, que se han salvado por los pelos de ser catalogados como especie en peligro de extinción. Hace unos días, afirmaba en una tertulia: "No estamos ante un proyecto político, estamos ante un proyecto de corrupción, un plan para alcanzar y mantener el poder a costa de lo que sea, por encima de cualquier principio,… y para eso necesitas rodearte de gente sin principios, tan amoral como tu…". Una banda de inmorales que se hizo con el control de un PSOE envenenado por el odio y el rencor. Si te corrompes pactando con Bildu, qué más da hacerlo por unos cuantos milloncejos.