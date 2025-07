El yerno de Sabiniano, partícipe a título lucrativo del sexo de pago

Que el suegro de Pedro Sánchez se dedicara al negocio de la prostitución tanto femenina como masculina no sería relevante si Pedro Sánchez no fuera el presidente del Gobierno y líder de un partido político cuyos escándalos de corrupción siempre vienen aliñados con detalles sobre la gran afición de muchos socialistas por los servicios de las prostitutas. La prostitución es un ingrediente que no suele faltar entre los cohechos, mordidas y sobornos de los corruptos y corruptores del PSOE.

Pero es que además de que el suegro se dedicara con gran provecho económico a la gestión de saunas y locales de alterne, buena parte del patrimonio de Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, procede de ese negocio, de la explotación de mujeres y hombres generalmente sin otros recursos y medios de vida que sus propios cuerpos.

Es conveniente que la opinión pública conozca al detalle el origen de los bienes familiares de los Sánchez-Gómez, que se sepa de dónde salió el dinero para la espléndida vivienda de Pozuelo de Alarcón y a qué clase de actividades se dedicaba la familia paterna de la señora del presidente del Gobierno. No estamos en ningún modo ante un ataque personal de Alberto Núñez Feijóo contra el presidente sino ante una información que debe ser puesta en conocimiento de la ciudadanía porque puede condicionar u orientar el sentido de su voto. Transparencia. Nada más.

Nos encontramos ante un presidente, un Gobierno y un partido que pretenden erigirse en guardianes de la moral, que en un alarde de desfachatez imparten doctrina sobre ética y sexualidad y que prometen nada menos que "abolir" (en todo caso será prohibir, pero no hay nada a salvo de la prepotencia y arrogancia socialista) la prostitución a la vuelta del verano. Ni siquiera ocultan que las prostitutas no les importan en absoluto, que de lo que se trata en realidad es de tapar sus propias vergüenzas y a sus puteros. Ni se han parado a pensar en las consecuencias. Ellos, esa izquierda, los causantes de atrocidades como la ley del sí es sí. A lo mejor creen que si prohíben la prostitución sus dirigentes no caerán en tentaciones como repartirse a las mujeres como si fueran ganado o como colocar a sus "sobrinas" en empresas del Estado y pagarles coquetos picaderos con fondos públicos.

No hay nada de personal en revelar el origen de parte del patrimonio económico de Sánchez por mucho que lo digan los medios y los políticos de la izquierda que no hacen otra cosa que mentar de manera permanente a las familias de los dirigentes del PP. No se trata de la familia de Begoña Gómez, sino de la familia política del presidente. Y no se trata de la vida privada de la esposa de Sánchez, sino de los bienes que comparte y disfruta con el presidente del Gobierno.

Demasiados años se ha aprovechado Pedro Sánchez de esa especie de tabú consistente en que estaba mal visto hablar del señor Sabiniano y sus lucrativos menesteres. De haber sido suegro de un político del PP todo el mundo habría sabido desde el primer momento quién era y a qué se dedicaba. Es la hipocresía y la doble moral de la izquierda en estado puro.