Carta a un diputado socialista andaluz para que no se convierta en un traidor a Andalucía

Hay 27 diputados por Andalucía en el Congreso de los Diputados del PSOE y Sumar, que si votan a favor de la independencia fiscal de Cataluña respecto a España se convertirán ipso facto en traidores a los ciudadanos andaluces. ¿Es posible que los veintisiete diputados andaluces de izquierda se vendan por un plato de lentejas sanchistas a la plutocracia xenófoba y golpista de Cataluña? ¿No habrá al menos uno que se salve de la infamia y la ignominia?

La lista de diputados socialistas y potenciales traidores es la que sigue: del PSOE, María Jesús Montero (mariajesus.montero@congreso.es), Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (alfonso.rodriguez@congreso.es), Cristina Abades ( cristina.abades@congreso.es ), Carmen Castilla (carmen.castilla@congreso.es), Rafaela Crespín (rafaela.crespin@congreso.es), Gabriel Cruz (gabriel.cruz@congreso.es), María Luisa Faneca (marialuisa.faneca@congreso.es), Juan Francisco Serrano, Ignacio López ignacio.lopez@congreso.es, Ana María Cabo ( ana.cobo@congreso.es ), Olvido de la Rosa ( olvido.delarosa@congreso.es ), Juan Antonio Lorenzo ( juan.lorenzo@congreso.es ), José Losada ( jose.losada@congreso.es ), Alberto Mayoral ( alberto.mayoral@congreso.es ), Isabel Moreno ( isabel.moreno@congreso.es ), Isabel Pérez ( isabel.perez@congreso.es ), Inés Plaza ( ines.plaza@congreso.es ), Nieves Ramírez ( nieves.ramirez@congreso.es ), José Antonio Rodríguez ( joseantoniojun@congreso.es ), Juan Carlos Ruiz ( jcruizboix@congreso.es ), María del Carmen Sánchez ( mamen.sanchez@congreso.es ), Juan Francisco Serrano ( jfserrano@congreso.es ). Por parte de Sumar, los miembros son Francisco Sierra (francisco.sierra@congreso.es), Engracia Rivera (engracia.rivera@congreso.es), Toni Valero, Esther Gil de Reboleño (esther.gildereboleno@congreso.es), Juan Valero ( toni.valero@congreso.es ) y Enrique Santiago (enrique.santiago@congreso.es).

Lo mismo cabe criticar a los diputados socialistas del PSOE y de la ultraizquierda de Sumar: su sumisión lacaya a Sánchez y su proyecto de endiosamiento personal y supervivencia en la poltrona caiga quien caiga. Por ello, le sugiero que, estimado lector y comprometido ciudadano, que copie esta carta y se la envíe a los diputados socialistas de su región y del resto. Seguramente no habrá ni uno solo que ponga su dignidad por encima de la servidumbre, pero, al menos, nunca podré decir que a su correo electrónico no llegó una petición de un compatriota para que no traicionase a su país.

Estimado/a diputado/a,

Me dirijo a usted, representante del PSOE/Sumar en el Congreso de los Diputados, para expresar mi profunda preocupación ante la posibilidad de que se apruebe un concierto fiscal para Cataluña, similar al cupo vasco-navarro, y las graves consecuencias que esto tendrá para Andalucía y el conjunto de España. Como ciudadano comprometido con la equidad y la cohesión territorial, le insto a reflexionar sobre el impacto de esta medida y a actuar en defensa de los intereses de los andaluces y el resto de españoles.

Un concierto fiscal para Cataluña generará una cascada de problemas para regiones como Andalucía, que dependen del sistema de financiación autonómica para garantizar servicios públicos esenciales. Entre las razones que fundamentan esta preocupación se encuentran:

Desigualdad en la capacidad recaudatoria: Andalucía, al no contar con la base fiscal de regiones más ricas como Cataluña, quedará desfinanciada, comprometiendo servicios como sanidad y educación. Un sistema de concierto fragmentado rompería la solidaridad interterritorial, dejando a regiones menos prósperas en desventaja. Riesgo unilateral: Sin el respaldo del Estado, Andalucía asumiría todo el riesgo de una recaudación insuficiente, especialmente en tiempos de crisis, lo que afectaría directamente a la calidad de vida de sus ciudadanos. Aumento de costes y complejidad administrativa: Crear una hacienda propia en Andalucía elevaría los gastos de gestión tributaria y generaría una carga burocrática para ciudadanos y empresas, que tendrían que adaptarse a normativas fiscales distintas en cada comunidad. Mayor riesgo de fraude fiscal: La fragmentación en múltiples haciendas autonómicas incrementa las oportunidades de elusión fiscal, reduciendo aún más los recursos disponibles para Andalucía. Caos institucional: Conceder un concierto fiscal a Cataluña abriría la puerta a demandas similares en otras comunidades, debilitando la capacidad del Estado para coordinar políticas fiscales coherentes y afectando la redistribución de recursos hacia regiones como Andalucía.

Apoyar esta medida, como podrían hacer usted y el resto de los diputados del PSOE y Sumar por Andalucía, será juzgado como una traición por su parte a los intereses de nuestra región, que necesita un sistema fiscal solidario para garantizar su desarrollo. Confío en que al menos uno de ustedes priorice la lealtad a los andaluces y se oponga a esta propuesta, evitando la infamia de respaldar un sistema que agrava la desigualdad.

En lugar de extender el concierto vasco a Cataluña, propongo considerar una solución liberal, como la que defendía UPyD, pero que podría ser asumida por un PSOE que no esté maniatado por su colusión con golpistas catalanistas: eliminar el concierto vasco-navarro y establecer un sistema fiscal centralizado aunque no uniforme. Esto garantizaría:

Equidad territorial: Una Agencia Tributaria estatal única aseguraría una redistribución equitativa, beneficiando a regiones como Andalucía.

Reducción de costes y fraude: Un sistema unificado minimizaría la burocracia y los riesgos de elusión fiscal.

Simplificación administrativa: Ciudadanos y empresas operarían bajo una sola normativa fiscal, reduciendo costes y complejidad.

Una centralización no uniforme también garantizaría la autonomía fiscal de cada comunidad para poder desarrollar políticas económicas propias de todo signo político, compatible, por tanto, con la pluralidad política y la economía de mercado.

Aunque esta propuesta enfrenta resistencias políticas y desafíos de implementación, es una alternativa que protege los intereses de Andalucía y refuerza la cohesión de España. Le ruego que, como representante socialista, defienda un modelo fiscal que no sacrifique a las regiones menos ricas en favor de intereses particulares de Pedro Sánchez y los nacionalismos desverterbradores como el de Puigdemont.

Espero que actúe con la responsabilidad y el compromiso que Andalucía merece, evitando que nuestro futuro quede comprometido por decisiones que beneficien a unos pocos en detrimento de la mayoría.