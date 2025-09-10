"A mí que no me despidan cuando me vaya. Es ahora, quiero que la gente esté ahora, porque estamos vivos". Esto decía el Cholo Simeone en El Partidazo de Cope cuando le preguntaban por la falsa creencia de que pase lo que pase está blindado en el Atlético y nadie le va a despedir. Es para mí la mejor frase de la entrevista porque dijo todo con pocas palabras. El Cholo lo dejó anoche claro ya que Simeone no quiere ratas en su barco... ni tampoco en su entierro (deportivo).

La realidad es que Simeone conoce al 100% a la afición del Atlético de Madrid. A todas sus partes. A la que anima a su equipo incondicionalmente y por eso es la mejor del mundo y también a esa minoría que se ofende al ser señalada porque confunden lapidación con crítica. El Cholo los tiene calados. Los vio venir desde el minuto 1 y ahora ya sabe que están saboreando el famoso "ya te lo dije yo". Frase por cierto que tras 14 años no tiene ningún mérito. Es como aprobar el carnet de conducir a la 14ª vez. Ok, ya es tuyo, pero no es para que saques pecho amigo.

Para esa minoría lapidaria fue gran parte de la entrevista de Simeone y al igual que en otras cosas no estoy de acuerdo con el Cholo en esta sí que tengo claro que su verdad es absoluta. Simeone lo dejó claro ayer: unión y nada de esconderse. Además, los homenajes y el cariño los quiere ahora, no cuando se vaya, porque esos que pretenden quererle el último día llorando incluso en su entierro deportivo son los que ahora le lapidan a diario. Repito lapidar porque quiero distinguirlos muy bien de los que critican para sumar. Los segundos, para mí, son una parte importantísima del Atlético, sin embargo, a los otros ni los quiere ver el Cholo ni los quiero ver yo. Ojo, es mi opinión y aunque sé que detestan leerla o escucharla para mí esa clase de aficionado del Atlético es pésima, negativa e incluso peor que la de otros equipos a los ellos mismos quieren repeler. "Orgullosos de no ser como vosotros", se dice. Algunos lo pueden estar con la cabeza alta. Los otros, aunque les duela, no son iguales sino peores porque es más condenable criticar algo que tú mismo haces que el simple hecho de hacerlo. Así de contundente soy y así seguiré porque es mi opinión y soy libre de darla.

El Cholo también dedicó gran parte de la entrevista a rebatir leyendas urbanas sobre él. Llegó a decir en tono de broma que les manda mensajes de texto a los jugadores para que se encierren en el área o se echen hacia atrás con 1-0 a favor. Por otro lado no puso excusas al pésimo inicio del Atlético con dos puntos sobre nueve en los tres primeros partidos. Todo eso está muy bien, pero lo más importante es que dejó claro que necesitan ser campeones. Sea como sea. Y eso es lo que yo le voy a comprar si lo logra porque por mucho que siga pensando que Simeone debe gobernar el barco, los "casis" ya no valen.

La conclusión es que el propio Cholo ha dicho que toca volver a ser campeón y por eso, siguiendo sus propias demandas, hay que exigirle que lo sea. Por h o por b toca ganar y aunque crea en Simeone para volver a Neptuno de la mano del Atlético, ya solo valen los resultados. Él lo sabe, yo lo sé y casi todo el mundo lo sabe. Y digo casi porque al club le sigue valiendo con ser tercero, cosa que el Cholo dijo anoche que a él no le vale. Me quedo con esto. Si no te vale, no lo seas o, como mínimo, demostradme dentro de ese vestuario que a vosotros tampoco. ¿Cómo? Ganando títulos o demostrando que si se te escapan son porque te ganan los mejores, no porque pierdes ante los equipos que descienden o luchan por no descender.

Lo dicho, Simeone no quiere ratas en su barco ni tampoco en su entierro. Amén a eso. Pero amén también a la condición que marcará todo: ser o no campeones. Ya toca Cholo y tú mismo nos lo has dicho a todos. Hágase pues y que desde la cubierta de tu barco se vean a las ratas en el agua.