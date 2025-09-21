Hay muchísimas cosas que decir del Mallorca-Atlético de Madrid, pero voy a empezar con Julián Álvarez porque es sin duda lo que más me ha indignado del partido de los colchoneros. Lo he puesto en el titular y lo pongo aquí: Julián, en el Atlético hay que marcar antes y quejarse después.

Soy tan contundente con Julián Álvarez, jugador que me parece excepcional en todos los sentidos incluyendo el personal, porque no es normal que se marque delante de la cámara un "siempre a mí" cuando el Cholo le quitó a la hora de partido. Al argentino hay que explicarle las cositas ya porque creo que o se está equivocando él o le están confundiendo desde fuera.

En semana de derbi y tras fallar un penalti que pudo cambiar el partido ante el Mallorca, no te puedes marcar un "siempre a mí" tras ver que te enfoca la cámara. No puedes muchacho. Seas Julián o seas Maradona. No solo no marca las que tiene sino que va a generar con esto que haya 100 buitres esperando para rentabilizar esas imágenes en una semana en la que te vas a medir al Real Madrid. Aquí para quejarse hay que marcar Julián y si llevas un gol en lo que va de curso y encima fallas un penalti, no está la tarde para que pongas morritos en el banquillo.

Imagino que Simeone le dijo a Julián Álvarez que fallase el penalti para lastrar su talento. Y que le dijo en Barcelona que fallase el 0-2 ante el Espanyol. Por supuesto estoy tirando de ironía, sin embargo, la realidad aquí es que la exigencia debe ser para todos los miembros de la plantilla y no siempre para el que está en la banda. Exigencia para todos. Incluido Julián, al que respeto y valoro como lo que es, un genio. Basta ya de que todo lo que le ocurre al Atlético sea culpa del mismo porque a mí por lo menos no me la cuelan. Así que a partir de ahora el que quiera quejarse, que sea el mejor del equipo, porque otro que hizo lo mismo fue Sorloth y está el noruego actualmente como para alzar la voz un decibelio.

Por cierto, la roja de Sorloth es una demostración más del fraude que vivimos día a día en nuestra LaLiga. Esto va más allá de que el noruego esté ahora mismo haciendo senderismo por el césped porque la roja es de chiste. Un día antes vimos a un jugador del Espanyol con la cabeza a punto de ser arrancada por Mastantuono y la expulsión ni fue ni se la espera. Eso sí, Sorloth mete el pie y a la calle. Para mí las dos acciones son sin intención, pero hombre, si la de una va a la cabeza y no es roja, no pites lo contrario al día siguiente en algo mucho más leve.

Respecto al partido en sí, apunten los datos del Atlético para cambiar el 0-0 y el posterior 1-1. Raspadori en el córner inicial roza el gol olímpico. Palo de Barrios. Penalti fallado por Julián Álvarez. Otra de Julián en un pase de la muerte desde la derecha. Hasta 8 llegadas más de pase-tiro en área rival. Una media vuelta de Julián que saca Leo Román. La roja de risa de Sorloth. Marca Gallagher con uno menos y te empatan con un tiro que se iba a Francia y que acaba en pase de gol milimétrico. Me darán palos por decir esto, pero al Atlético le pasa de todo y no lo está mereciendo. De este barco no me baja nadie porque a día de hoy si el Atlético apostase a que en Madrid hace sol un día al año estaría nublado los 365 días.

Lo fácil ahora mismo es acribillar al Atlético de Madrid. La verdad es que está a tiro hacerlo y el cuerpo te pide paredón. Pues no, no lo voy a hacer, porque creo que al Atlético se le está analizando de más porque no marca las que tiene. Punto. El fútbol es así. Si no marcas, palos, y eso le está pasando al equipo del Cholo. Sí, ya sé que le pasa en muchos partidos y que las excusas no dan puntos, pero tampoco vendarse los ojos y aislarse de los hechos. Les pongo un ejemplo: si Virgili centró en el gol de Muriqi yo soy Superman. Cabeza baja, tiro fuerte y balón que se iba fuera de forma clara. Si ese balón iba a Muriqi, a mí mis padres me enviaron a la Tierra en una nave espacial y la Kryptonita me afecta. Una del Mallorca, gol. Seis del Atlético, una.

A este Atlético le pasa de todo y la inercia es insoportable. Ahora hay dos derbis para cambiar eso y ahí espero que los que se quejan marquen, porque no está nadie para poner morritos en este equipo. Nos vemos ante el Rayo Vallecano.