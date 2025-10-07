Borrell: ¿nacionalsocialismo o demencia senil?

Para celebrar, sí, celebrar, los ataques terroristas de Hamás contra la población israelí, El País entrevistó a Josep Borrell, que es uno más de esa pandilla de socialdemócratas que algunos añoran.

Sobra decirles a ustedes que en ningún momento de la entrevista, ni el periodista ni Borrell se refirieron a Hamás como una organización terrorista. Empezó así: "No debería haber condiciones para parar un genocidio. Pero las hay. Que se cumplan y que se pare esta barbaridad y que los rehenes puedan volver a su casa". Parece que para el socialista Borrell, los rehenes no pueden volver a casa, no porque sean parte del chantaje de Hamás, sino por los bombardeos de Israel que impiden que los terroristas los liberen. Porque él sabe que esa es la voluntad de Hamás. Que les tienen secuestrados por culpa de Netanyahu. Este mensaje es el que fija el presentador cuando afirma que en Israel habrá manifestaciones en la tarde de hoy 7 de octubre para "pedir al gobierno que los devuelva a casa".

El socialista Borrell, en el día que se cumplen dos años de los asesinatos, violaciones, mutilaciones y secuestros, no solo ha atacado a Israel, ha puesto en tela de juicio la propia conveniencia de su existencia: "Israel es un invento del mundo occidental y hay que ponerlo en nuestro haber o en nuestro debe, según se mire. Ayudamos a que se instalaran allí los judíos perseguidos pero es que era en casa de otro. Es que allí había gente". ¿Eran judíos perseguidos los supervivientes del Holocausto?

Pero el delirio de Borrell acababa de empezar. Así, decide acusar a Alemania de padecer un "viejo complejo" ("lo que les hicimos a los judíos") y advierte: "Algún día Alemania tendrá que cargar con otro complejo de culpa: el de no haber hecho nada para evitar lo que ha pasado en Palestina. Europa se ha descalificado moralmente". Y reproduce toda la propaganda de Hamás: el número de muertos, añadiendo los 650.000 de la relatora de la ONU.

El socialista Borrell miente cuando afirma que Israel utiliza las detenciones administrativas como una forma ilegal de detención. Cifra en 11.000 los palestinos a los que se les aplica. Organizaciones de presos hablan de poco más de tres mil.

El socialista Borrell está alineado con el secretario general del PSOE, como no puede ser de otra manera. Le reconoce coherencia y valor: "La Comisión ha activado mecanismos cuando ha habido 40 mil muertos más desde que Pedro Sánchez se lo pidió en febrero del año pasado, había entonces 25.000 muertos ahora hay 65.000. Bueno en realidad ya nadie sabe cuántos hay pero sin duda son más". Después, vuelve a citar las cifras de la relatora: 650.000.

Al igual que hizo el secretario general de la ONU y los firmantes del documento presentado a su Comisión de Derechos Humanos, Borrell no "justifica, pero sí explica" que la masacre del 7 de octubre es consecuencia de las políticas de los sucesivos gobiernos judíos (supongo que incluye también a los laboristas). "Israel tiene derecho a defenderse por supuesto. Le atacaron, por supuesto. Pero las cosas no empezaron hace dos años". Así, Borrell "explica" que hay causas que justificaría los ataques de Hamás. Pero él no lo justifica, lo "explica". ¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos israelíes, incluidos los laboralistas, que llegaron a acuerdos con la OLP en la masacre de Hamás?

Le queda poco a este socialista para explicar, que no justificar, la ola de antisemitismo que recorre Europa. Los ataques a ciudadanos judíos en España. Él seguro que los encuentra un motivo… Otros lo justifican, el presidente Sánchez entre ellos, y los orcos de ultraizquierda atacan. Borrell, ese hipócrita que habla quedo.