El frente negociador de Hamás y los orcos pacifistas

"Sin embargo, es posible afirmar, como se acreditará a continuación, que Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, forman, en realidad, un entramado jurídico político único, al que en lo sucesivo se denominará 'entramado batasuna', con la finalidad de complementar y apoyar políticamente la acción de la organización terrorista ETA". El 2 de septiembre de 2002 -Aznar era presidente del Gobierno- la Abogacía del Estado solicita a la Sala Especial -del 61- del Tribunal Supremo la ilegalización de HB, EH y Batasuna. En la demanda se relacionan los nombres de los promotores del "entramado". Entre ellos, Iñaki Egaña Sevilla, de Euskal Herritarrok. Egaña es el historiador de ETA.

Viene a colación este sujeto porque sirve para explicar el origen de la estrategia de los terroristas en los procesos negociadores -"para la resolución del conflicto"- con el Gobierno de turno. En su libro Nuevo diccionario histórico-político de Euskal Herria, Iñaki Egaña cita a Eugenio Etxebeste, uno de los participantes en las Conversaciones de Argel (enero-marzo de 1989) entre ETA y los enviados del Gobierno de Felipe González. Etxebeste lo explica: "Así, el Estado español (con la colaboración del francés) utilizó Argel para ensayar la 'guerra de contradicciones'. Para la reorganización de sus fuerzas sociales y políticas"; y continúa: "A ETA le faltó asimilar, en toda su magnitud, lo que significaba la apertura de un nuevo frente de lucha, es decir, la incorporación del 'frente negociador' en la estrategia político-militar. Un nuevo frente, destinado a servir de medio y herramienta".

Ese 'frente' dirigirá la "guerra de contradicciones" que se dirime a la vista de propios y extraños. Fortalecer a los tuyos y confundir, dividir al enemigo, es el objetivo del terrorista cuando negocia. Su entramado de propaganda difunde disciplinado las consignas. Enfrente, unos medios de comunicación democráticamente equidistantes o radicalmente contrarios contribuyen a alimentar las contradicciones. Se repiten lugares comunes: "Quien rompa la negociación, el que se levante primero de la mesa, será castigado por una opinión pública que ansía la paz". Oposición contra Gobierno. Posiciones intercambiables. En España tenemos una amplia experiencia.

Hamás, derrotada militarmente, ha abierto el manual del negociador, en su versión de terrorista islámico, y está en el primer capítulo. Parafraseando a Antonio Elorza: "Ante una situación abiertamente desfavorable desde el punto de vista de la evolución de la lucha armada, no bracees inútilmente contra la resaca, busca la ola que te lleve a una posición más propicia". (La historia de ETA. Temas de Hoy). Es lo que intenta Hamás. Lo tiene imposible. No le faltarán apoyos empeñados en debilitar a Israel.

El problema para ellos es que esta no es una negociación convencional. Primero, porque lo que se exige y espera es su rendición; y segundo, porque uno de los intervinientes, el presidente Trump, es tan desconcertante que con él no hay manual que valga. Mejor no contradecirle.

Vean un ejemplo de ese desconcierto. A las 23:50 del 3 de octubre, la Casa Blanca difunde en X el texto de la respuesta de Hamás a Trump. Nadie se fija en que la novena palabra del panfleto islamista es "genocide". Propagandistas freelance lo celebran: "Comunicado de Hamás compartido por la Casa Blanca. Esto seguro que emociona a Bibi", escribe en X el corresponsal de ABC en Jerusalén. Hay que ser rastrero. La Casa Blanca se da cuenta del error y lo borra. Es algo más que un error. Es la consecuencia de una forma de hacer política. Por impulsos.

El comunicado de Hamás es propio del marrullero que se sabe muerto y hace un último intento para ganar tiempo. Trump publica un mensaje -el viernes 3 de octubre- en el que pide a Israel "detener los bombardeos sobre Gaza, para que podamos rescatar a los rehenes". De nuevo, propagandistas palestinos lo interpretan como una presión al Gobierno de Israel. Afirman que Netanyahu está atrapado en una pinza entre Trump y su opinión publica. CNN se suma al disparate de fortalecer a Hamás debilitando al Gobierno de Israel: "Trump cantó victoria tras la respuesta de Hamas al plan de alto el fuego, lo que acorrala a Netanyahu".

Los hechos no confirman estas intoxicaciones. El viernes 3, antes de pedir públicamente a Israel que detuviera sus ataques, Trump llamó a Netanyahu: "Bibi, esta es tu oportunidad de victoria". El primer ministro accedió a seguir adelante. Vuelve la presión del presidente de Estados Unidos sobre Hamás. Madrugada del sábado 4 de octubre: "Lo más importante es que espero con ansias el regreso de los rehenes a casa". Esa misma tarde: "Hamás debe actuar con rapidez, o de lo contrario todo habrá terminado. No toleraré más retrasos".

Los dos asesores de Trump -Jared Kushner y Steve Witkoff- responsables del Plan para Gaza llegaron el pasado domingo para unirse a las negociaciones en Egipto. El primer ministro de Israel no parece tener dudas: "No vienen a jugar. No están dispuestos a reabrir ninguna cláusula relacionada con la liberación de los rehenes. Primero tráiganlos, luego vendrá el resto". Sin el chantaje de los rehenes la posición de Hamás es de una debilidad extrema. La línea divisoria que debe aceptar, como paso previo a la puesta en libertad y la devolución de los cadáveres, asegura el control por las Fuerzas de Defensa de Israel del 70% de la Franja, incluidos Rafah y Jan Yunis.

Los representantes de Israel no verán las caras de los terroristas durante las conversaciones en la República Árabe de Egipto. Su presidente es Abdelfatah El-Sisi. En junio de 2013 les dio matarile a los Hermanos Musulmanes y eso que habían ganado las elecciones. En el portal del Centro de Estudios Superiores de la Defensa se encuentra un trabajo del IESS titulado: Hamás: La franquicia palestina de los Hermanos Musulmanes. La ministra Robles debería llevar unos ejemplares al Consejo de Ministros.

Según se cierra la tenaza y se acerca el fin de la guerra, crece la excitación entre las pacíficas tribus de orcos antisemitas. La ultraizquierda podemita y comunista le ha comida la tostada palestina a Sánchez. Eso le pasa por fantoche. Y en casa espera 'La Bego'.