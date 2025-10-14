¿Qué fular llevará Pepe Álvarez a la 'mani' pro Hamás?

Es posible que la mala noticia haya sido un alivio para los sindicatos del astillero de Navantia en Cádiz. El pasado 10 de octubre, la compañía de cruceros Carnival Corporation, cuyo presidente es Micky Arison –un judío nacido en Tel Aviv en 1949–, informaba a la dirección de Navantia que se suspendían todos los contratos y reservas de dique con el astillero de reparaciones. Carnival, la mayor del mundo por número de navieras, trasladará toda la carga de trabajo, prevista para los próximos años, al astillero de Marsella. Según el presidente del comité de empresa, la violenta huelga del sector del metal en 2024 habría provocado la decisión. Son unos 1.500 los operarios afectados. Algunos sindicalistas se preguntaban si era coherente trabajar para la empresa de un judío. Ahora tienen una preocupación menos.

A primeros de mes, los sindicatos de la empresa CAF convocaron una concentración contra el sionismo. Exigían que se abandonase el Proyecto de Jerusalén. La construcción de 27 km de vías para un tren ligero con un valor total de 1.800 M€. Los combativos metalúrgicos de las plantas de Beasáin e Irún protestaron, pero por lo bajini. No vaya a ser que la empresa les tome la palabra y para evitar líos con la ONU, que tiene enfilada a CAF, terminen en un expediente de regulación de empleo. Que una cosa es gritar "Langileok beti Palestinarekin" que quiere decir "Los trabajadores siempre con Palestina", y otra que te pongan en la calle por insistir.

Por lo bajini también, CCOO y UGT han convocado una 'huelguita' general para mañana, 15 de octubre. Dos horas por turno. Suficiente para perturbar el transporte y salir en los telediarios. El motivo era (porque ya lo habían cambiado) exigir el fin del "genocidio y la masacre". A los sindicatos les gusta rimbar.

Todos, Gobierno, empresarios y convocantes, saben que es una huelga política e ilegal. Para precaverse, CCOO y UGT, que son unos artistas del sofisma, añadieron este delirante párrafo entre los motivos del paro: "Alertar de riesgos en la estabilidad política y económica de una zona geoestratégica que afecta al mantenimiento del empleo y de los servicios públicos, y al derecho a unas condiciones de trabajo dignas y justas".

Así, los sindicatos justifican la legalidad de la huelga porque "alertan" a los trabajadores de que lo de Gaza les puede afectar al bolsillo. ¿Por qué no convocaron una protesta para 'alertarlos' cuando Rusia invadió Ucrania y el precio de la energía se disparó. Pepe Álvarez y Unai Sordo, los dirigentes sindicales, tienen una cara de cemento armado. En su naturaleza conviven la amenaza y el recochineo. El problema es que nadie, empezando por el Gobierno (entiendan el chiste) y siguiendo por la patronal, les para los pies.

Al señor Garamendi, presidente de la CEOE, la huelga no "le encaja". En un rapto de valor ha manifestado que "no está encajada en lo que es la ley (vamos, que es ilegal, pero no se atreve a decirlo)". "Por lo tanto", continúa el jefe de la patronal, "nosotros entendemos que no es una huelga en ese sentido". ¿Entonces, qué es? De tanto tomar café y pastitas con Pepe Álvarez, a Garamendi se le está contagiando una cierta estupidez expresiva.

Consecuente con estas declaraciones, la patronal ha recomendado a sus organizaciones territoriales que lo mejor es relajarse y no meterse en líos. Concerten los servicios mínimos. Algunas empresas pactarán con los sindicatos que se haga un poquito de huelga, a ser posible, en el tiempo del bocadillo. Así el proletariado queda bien con la causa palestina, no molesta, y todos tan contentos.

Los piquetes de orcos huelguistas llevan siete años en barbecho y están un poco oxidados. Motivo por el que CCOO y UGT le hicieron llegar al delegado del Gobierno en Madrid, que es colega, su preocupación por la actuación de la policía. Quieren evitar que la gente piense que es un tongo de huelga. Imaginen la escena: el autobús de la EMT sale de las cocheras de Fuencarral. Lleva su cartel de Servicios Mínimos. Unos orcos le salen al paso. Rompen el retrovisor y le tiran una bolsa con pintura. Lo paran. A pocos metros, los policías de la UIP miran con cara de aburrimiento. "Eso no puede ser. Tienen que vernos sufrir por Gaza como Barbie. Unas cargas para salir bien en los telediarios. Unas detenciones", insistieron los sindicalistas. El 'gubernativo' tomó nota. Desde que Yolanda es ministra, la lucha obrera ya no es lo que era.

Les decía que la huelga se ha convocado contra el Gobierno de Israel. Pero como Álvarez y Sordo se toman las cosas con calma, que es una forma de llamarles vagurcios sin ofender, han tenido que cambiar el discurso. Seguro que ustedes no se sorprenden si les digo que piden lo mismo que las organizaciones terroristas palestinas.

El pasado 10 de octubre, Hamás, la Yihad Islámica y el Frente Popular de Palestina, acordaban una declaración contraria al plan de reconstrucción de Gaza: "Subrayamos nuestro rechazo absoluto a cualquier tutela extranjera y confirmamos que la determinación de la forma de gobierno en la Franja de Gaza y las bases de sus instituciones es un asunto interno palestino". Ahora lean el comunicado que CCOO y UGT difundieron el mismo día: "El plan de que el futuro gobierno de Gaza sea administrado por un comité tecnocrático supervisado por una 'Junta de Paz' que dirigiría Trump, con presencia del ex primer ministro Tony Blair, haría imposible, de facto, un Estado palestino libre y soberano, y echaría por tierra la solución de los dos Estados. Ningún plan puede considerarse de paz duradera si excluye al pueblo palestino, o si perpetúa la ocupación". Seguro que Hamás les felicita.

Hay expectación por ver el fular que estrenará Pepe Álvarez en la manifestación pro Hamás de este martes. En el Ministerio de Trabajo se presentó, para anunciar la huelga, con un modelo de la nueva temporada color naranja fosforito y estrellitas blancas. El tejido hace pelotillas, y no creo que repita. Seguro que no lleva kufiya. Él es más 'fashion'. Veremos. De Sordo, el de Comisiones, no digo nada porque siempre va de negro y con cara de acelga.