Dos torpezas del PP

El Partido Popular se acaba de adentrar en dos jardines, los del aborto y la boomerfobia, que le van a acabar costando muy caros en términos de facturación electoral si Génova no tiene la lucidez de salir cuanto antes de esa trampa para elefantes en la que ellos solitos se han metido. Cualquier estudiante de primero de Márketing Electoral sabe que España es un país muy secularizado y laico en el que, además de eso, los mayores de sesenta años ejercen el control casi absoluto sobre lo más importante: el dinero y los votos que otorgan la mayoría en las urnas al partido que aspire a gobernar.

Si en el PP dispusieran de algún sociólogo fino en nómina, extremo que ignoro, tendría que estar dándole vueltas sin parar a un fenómeno contraintuitivo que ahora certifican todas las encuestas, tanto las de Tezanos como las del resto. Y es que los oficialmente viejos, nosotros, los de sesenta para arriba, una cohorte poblacional que resulta ser casi genéricamente de derechas tanto por lo convencional de su cosmovisión como por su estructura de valores compartidos, resulta que se inclinan cada vez más por apoyar al PSOE. Así, el PP, que históricamente había sido el partido de los viejos con la luz pagada, ha ido cediendo poco a poco el puesto de mando en la gerontocracia hispana a los de Sánchez.

Y eso, a ver si se enteran los aprendices de brujo que rodean a Feijóo, no es porque sí; es porque a los abuelos les pone muy nerviosos el agresivo discursito doctrinario contra el vigente sistema de pensiones que tanto se estila de un tiempo a esta parte. Néstor Kirchner, que era un tipo mucho más listo que su viuda, les dijo a los ministros durante la primera reunión del Gabinete: "Sobre todo, no me jodan a la clase media". Y yo creo que a los de Feijóo habría que esperarles algo parecido: que se dejen de joder con los boomers. Siempre se dice que las elecciones nunca las gana la oposición, sino que las pierde siempre el gobierno. ¿Lo refutará el PP?