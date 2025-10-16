El Foro Liberal 2025

La Asociación Estudios de Axiología, presidida por José María Méndez, un cura sabio y joven de espíritu a sus noventa y tantos tacos, convoca todos los años por esta época un Foro Liberal. Este año se celebra en el Monasterio franciscano de Santa María de la Rábida, los días 17 y 18 de octubre. Un lugar tan emblemático para el mundo hispánico, imagínense que de allí salió Colón para América, exigía una conferencia de inauguración sobre la liberal labor que llevaron a cabo los franciscanos en América. Exactamente eso es lo que hará Teodoro López, el políglota franciscano, que durante años fue director del Centro de Tierra Santa en España, donde ha trabajado más de cuarenta años, llevando peregrinos a Israel y Cisjordania. Este Foro Liberal se viene celebrando desde el año 2014 con el propósito de difundir la mentalidad y las conductas liberales tanto en las perspectivas económicas como políticas. Se trata de un ámbito de reflexión pública para contrastar las diferentes perspectivas del liberalismo en clave hispánica. Es la noción de liberalidad de Cervantes y Gracián el humus sobre el que se asientan estos encuentros entre la gente más variopinta e interesante de este país.

Por estos encuentros han pasado autores muy solventes en materia económica, como Carlos Rodríguez Braun y Juan Ramón Rallo, también periodistas de reconocido prestigio, algunos vinculados a este periódico, como es el caso de Manuel Llamas, quien fue el encargado, en 2016, de redactar el Manifiesto Liberal de ese año; sí, todos los años la Asociación encarga a una persona la redacción de un manifiesto que recoja su forma de pensar el liberalismo, o mejor dicho, qué es en nuestra época ser liberal. El Manifiesto de Llamas, lo recuerdo bien, consistió en una abrumadora, contundente y bien manejada aportación con datos y gráficos que confirmaban que bajo el liberalismo hay lógica y razón, mientras que en los regímenes socialistas no existe nada parecido. La razón liberal contra el sinsentido socialista fue el telón de fondo del Foro 2016. Entre los periodistas, vinculados a esta casa de Libertad Digital y Es.Radio, que han visitado el Foro Liberal de Méndez no puedo dejar de citar a Guillermo Fernández, Francisco Rosell y, más recientemente, en 2023 y 2024, Pedro de Tena ha tenido actuaciones memorables en esos foros. Recuerdo con nostalgia los Foros Liberales que se celebraron en el Monasterio de El Escorial. Allí Pedro vinculó con inteligencia poética el Liberalismo con Res Hispánica, el canal de Youtube que muestra la pluralidad liberal de la cultura hispánica, que no hacía sino seguir la estela del Manifiesto del año 2017, redactado por Natalia K. Denisova, quien desmontó con solvencia histórica un lugar común, una falsedad mil veces repetida: los fundamentos del liberalismo se hallan en autores anglosajones. La reconocida hispanista demostró que varios autores españoles del Siglo de Oro se adelantaron a Locke, Smith y compañía. En esa línea Pedro de Tena denunció la leyenda negra contra España. Res Hispánica para Pedro son dos realidades, la del propio canal y la de quienes no participan de los fundamentos liberales y libertarios del canal, o sea, las dos realidades son complejas, inagotables e ilimitadas. Una, el hecho y el ser de la cosa hispánica actualmente presente, la realidad hispánica, en todos sus sentidos. Dos, el hecho y el ser de este grupo de personas que han decidido autonombrarse así por alguna razón aún oscura, germinal, indefinida. Es la segunda significación, entre nosotros, de Res Hispánica. Res Hispánica como ser: la hispanidad es un desarrollo y está tan detrás como delante. Pero lo pasado (sus hechos comprobados no pueden cambiarse aunque puedan sumarse hechos desconocidos hasta el momento o matices ocultos en ellos) es interpretable. Lo del futuro sí admite novedad, acción, libertad, decisiones. Pero ese ser, del pasado y el futuro, exige determinaciones. Por ejemplo, una de ellas ha sido la leyenda negra, que hoy parece batirse en retirada tras siglos de manipulación y de ocultación o deformación de hechos básicos…

En fin, todos los Foros liberales han traído debates importantes sobre las vinculaciones y rupturas entre la Res Hispánica y la cultura liberal. Espero que el de Foro Liberal de este 2025 sea tan entretenido y vital como el de años anteriores. Participarán sabios y amigos como Gabriel Albiac, Ignacio Gómez de Liaño, Iñaki Ezkerra, Carlos Rodríguez Estacio, Fernando Muñoz, José Sánchez Tortosa, Alfredo Arias, José Manuel Cruz, Irene Gálvez, Antonio Urdiales, Rubén Franco, Guillermo Rocafort, Ángel Nuño, Jorge Casesmeiro, José Iturmendi, Pedro Gago y Pedro de Tena… También habrá dos actuaciones muy esperadas: Fernando Cuadri y Tomás Prieto de la Cal, dos extraordinarios ganaderos de reses bravas, o sea de una pieza clave de la cultura hispánica: el Toro. La mesa de trabajo titulada La Tauromaquia y los valores liberales, dirigida por Inés Montano, promete lo mejor...