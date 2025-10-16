La poltrona de Sánchez y la permanencia de España en la OTAN

Pocas veces -por no decir ninguna- un presidente de los EE UU ha hecho en tan poco tiempo tantos reproches y críticas al gobierno de España como los que ha dirigido Donal Trump al Gobierno de Sánchez en los últimos días. Si el lunes hacía una alusión directa al escaso gasto en Defensa de España durante su discurso en la cumbre de paz en Gaza celebrada en Egipto, este martes el mandatario norteamericano ha amenazado abiertamente a nuestro país con represalias comerciales por ser el único miembro de la OTAN que se ha descolgado unilateralmente del compromiso de gastar el 5% de su PIB en defensa. Eso, sin olvidar que, unos días antes, Trump había llegado a sugerir que nuestro país debería ser expulsado de la Alianza Atlántica por la falta de cumplimiento de los compromisos de inversión en Defensa.

Con independencia de la veracidad que se le quiera dar a sus amenazas de sanciones o de expulsión, lo cierto es que a Trump no le falta un ápice de razón en sus reproches a nuestro gobierno: España fue el país que menos porcentaje del PIB invirtió en Defensa en 2024 de los 32 miembros de la Alianza, un 1,24%; y Pedro Sánchez se comportó como un auténtico trilero en la pasada cumbre del OTAN celebrada en junio en La Haya donde todos los países miembros -incluida España- se comprometieron a alcanzar en 2035 el 5% del PIB en Defensa -un 3,5% en inversión militar estricta, como personal, equipamiento, armamento y un 1,5% en infraestructuras y seguridad- para luego, contradiciendo dicho acuerdo, afirmar que España no superará el 2,1% en Defensa.

Prueba de ello, es que este jueves el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dado la razón a Trump recordando que durante la cumbre de La Haya del pasado junio España estuvo "totalmente de acuerdo" con los objetivos de gasto acordados por los aliados, que decidieron elevar el gasto en defensa al 5% del PIB para 2035.

Aunque los miembros del gobierno de España y, sobre todo, sus aliados separatistas y de extrema izquierda, se envuelvan ahora con los patrióticos ropajes de la soberanía nacional, lo cierto es que fue la soberanía nacional la que decidió nuestro ingreso en la OTAN y que pertenecer a la OTAN obliga al cumplimiento de una serie de compromisos. Pertenecer a la alianza militar más poderosa de la tierra, tiene innumerables beneficios pero también tiene costes en proporción a la riqueza de cada país miembro. España no puede aspirar a ser un free rider -léase, gorrón- disfrutando de un nivel de seguridad a costa de los contribuyentes de los países aliados.

Es cierto que Trump lo va tener difícil tanto a la hora de castigar con aranceles a nuestro país como a la hora de impulsar nuestra expulsión de la OTAN: España forma parte de la Unión Europea por lo que es harto dudoso que se pudieran particularizar aranceles a nuestro país. En cuanto a nuestra expulsión, el articulo 13 del Tratado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte habla de la posibilidad de que un país abandone motu proprio la Alianza pero no dice nada de mecanismos de expulsión. En cualquier caso, sería una insensatez no tomarse en serio las advertencias del presidente norteamericano ni las quejas de nuestros aliados europeos: Aun cuando sea la UE la que gestione estos aranceles en bloque, EEUU bien podría tomar represalias como bloquear el envío de alimentos españoles o de productos como neumáticos, cerámica o tuberías, como podría excluir a empresas españolas de contratos públicos como frenar la inversión de empresas estadounidenses en España esgrimiendo que nuestro país no es un destino fiable.

En cuanto, a la expulsión que nadie dude que EEUU podría instar una modificación del Tratado que incluyese la posibilidad de expulsar a un miembro incumplidor bajo amenaza de ser los EE UU los que pidan su salida de la OTAN.

Lo que queda en evidencia es la imagen de nuestro país como socio poco fiable -y no sólo en el ámbito de la defensa-; tan evidente como que nada le importa a Sánchez con tal de no contrariar a la extrema izquierda y los separatistas que le sostienen en la poltrona. Más aun en un asunto con tan poco atractivo electoral como el de la Defensa