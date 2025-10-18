CCOO y UGT, de los asesinatos de Israel a los de la CEOE

No es suficiente con ser un demagogo de tres al cuarto. Ni mostrar síntomas de que chocheas. Hay que tener la cabeza saturada de inmundicia para afirmar que: "Si no nos hubiéramos movilizado, (Israel) hubiera seguido asesinando a niños, a mujeres, a hombres inocentes sin ninguna posibilidad de defenderse. Porque Gaza no tiene ninguna posibilidad de defenderse. No es un ejército contra otro ejército. Es un país, un Estado contra la población civil desarmada. ¡Y lo hay que denunciar! ¡Y lo hay que denunciar! (Él habla así de raro) (Por favor esto es literal. Pepe de UGT habla así de mal, que no haga de las suyas la IA esa). Eso es un genocidio y lo hemos visto todos y todas".

El secretario general de la UGT se dirige a los escasos burócratas y liberados sindicales obligados escucharle. Aplauden cuando habla de muerte como si la celebrasen. Pepe Álvarez y Unai Sordo de CCOO posan orgullosos de su insignificancia. La huelga general pro Hamás está siendo un fracaso. Los acompaña Husni Abdel Wahed. Militante de la OLP, formado en la Bulgaria comunista y en Cuba. Un apparatchik que representa a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Madrid. Al finalizar el acto, el secretario general del PCE, Enrique Santiago, le presentó sus respetos.

Según los datos del Centro Nacional Antiterrorista de EEUU, Hamás contaba con entre 20.000 y 30.000 hombres en armas antes de octubre de 2023. Pero este dato es irrelevante para Álvarez. Los terroristas islamistas usan instalaciones civiles para sus centros de mando. Ocultan sus arsenales en mezquitas y hospitales. Se camuflan entre una población civil que, en su mayoría, colabora con ellos. Pero el secretario general de la UGT dice lo primero que se le ocurre. Enfrente tiene a un público infantiloide y fanatizado. Una gente que, ante la sucesión de sandeces del orador, asiente con expresión grave. Una expresión que denota que no están bien. Que algo les pasa. Le pregunto a la IA y contesta: "la cara de una persona estreñida suele mostrar tensión, la boca tensa y la mandíbula apretada". Pues va a ser eso.

Frente al Hospital Infantil del Niño Jesús en Madrid, el sucedáneo de embajador de la ANP reconoció que: "El nacimiento de un niño palestino es una amenaza para Israel". Razón no le falta. Solo hay que ver el vídeo. Los convierten en fanáticos desde parvulitos.

Desconocía el comunicado que difundió la ANP el 7 de octubre de 2023, tras el pogromo. Se puede leer en la web de la misión diplomática en Madrid. Israel es la responsable del ataque terrorista de Hamás: "ocupación israelí"; "prácticas criminales y racistas de las fuerzas de ocupación". Ni una palabra de condena. Ni una mención a los asesinados y secuestrados. Estos son los moderados que ha reconocido Sánchez.

La semana pasada el Gobierno firmó la transferencia a la ANP de dos millones de euros para salarios de funcionarios palestinos. ¿Cuánto de este dinero se destinará al sistema "pagar por matar"? Así se conoce a las retribuciones que la ANP da a los presos en función de su condena y también a las viudas de los terroristas. A mediados de septiembre se filtraba la información de que se habían producido cambios. Parece que ya no "pagan por matar" si no "por haber matado". Lo único que pretenden es sortear las criticas occidentales y las sanciones de Estados Unidos.

Al día siguiente de desahogarse llamando genocida al Estado de Israel y a sus Fuerzas de Defensa, CCOO y UGT se concentraron frente a la sede de la CEOE en la calle Diego de León en Madrid. Los sindicatos se han aficionado a hacer escraches a la patronal. Una muestramás de su impotencia y de un matonismo en rodaje. Álvarez y Sordo insultaron un poco y amenazaron lo habitual. Después, llamarían a Yolanda para almorzar en el comedor del Ministerio de Trabajo y maquinarían cómometerle un dedo en el ojo a la patronal. Y si se resiste, dos.

Pues bien, estaban en los discursos y a uno de los oradores, un tal Fran San José, que es un jefe de algo en CCOO, se le calentó la boca y lo soltó: "La siniestralidad laboral no es un accidente: son asesinatos laborales". Si se fijan ustedes en la cara del susodicho, comprobarán por qué digo lo del estreñimiento. Quizá esto sea un eximente para el exabrupto. Pero ahí queda dicho.

La izquierda y sus compañeros de viaje (¿qué pintan Valdano y el gran Antonio López -seguro que le han engañado- convocando una manifestación contra el genocidio?) no van a soltar la presa de Gaza. El odio al judío es rentable políticamente. Como lo fue en septiembre de 1935, cuando el régimen nazi anunció la Ley de Ciudadanía del Reich y la Ley para la Protección de la sangre y el honor de los alemanes. Este domingo, CCOO, UGT y las "fuerzas del trabajo y cultura" que diría Carrillo, han convocado a los orcos en la Puerta del Solpara que suelten un poco de bilis.

Como era previsible, Hamás se resiste a desarmarse y a los firmantes del Acuerdo de Gaza les corresponde ahora establecer una misión internacional de estabilización temporal. Los terroristas se desplegaron inmediatamente tras la retirada del ejército israelí y aterrorizaron a la población con ejecuciones públicas. En esta segunda fase es muy probable que las FDI vuelvan a intervenir en Gaza City. Llegados a este punto, tengo una duda:

¿Pasará a la historia Pepe Álvarez por ser el impulsor de unas Brigadas Internacionales para Gaza? Si hacemos caso a su alegato contra Israel, al hacerlo demostraría ser una persona coherente. Pepe y Sordo, en unidad de acción, comandando unas Brigadas que se partirían el pecho interponiéndose y si es necesario, luchando en defensa de los indefensos palestinos. Pero no creo. Es todo un teatrodel odio.