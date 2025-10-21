Pablo Iglesias señala el camino a Sánchez

Tras la llegada al poder de Zapatero en 2004, el escritor Suso de Toro ofició de cortesano. Su libro Madera de Zapatero, publicado en 2007, se revisó por personal del Gabinete en Moncloa. Lo pidió Suso: "Quiero que el libro sea el traje del presidente para las elecciones, así que debe de estar completo". Se le propuso hacer unos cambios. Los más significativos afectaban a algunos comentarios que los dirigentes socialistas -José Blanco y Trinidad Jiménez, entre ellos- realizaban sobre la repercusión en el resultado de las elecciones del atentado del 11 de marzo. El autor fue receptivo a esas sugerencias.

A media mañana del 13 de marzo, dos días después del atentado, cientos de móviles reciben un sms: "¿Aznar de rositas? ¿Lo llaman jornada de reflexión y Urdaci trabajando? Hoy 13M, a las 18h. Sede PP, C/ Génova 13 ¡Pásalo!". El mensaje se difunde por alumnos y profesores de la facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. Algunos de ellos serían los fundadores de Podemos. "En apenas unas horas el aparato del PSOE era consciente de que se produciría una concentración en la sede del PP".

Durante la tarde miles de agitadores rodean las sedes del PP al grito de "Vuestra guerra, nuestros muertos". "Mentirosos. Asesinos". Son los del Chapapote y el No a la guerra -hoy es Gaza. Mañana lo que se tercie-. A las 21:55h, Alfredo Pérez Rubalcaba comparece en la sede de Ferraz. "Los españoles merecen un gobierno que no les mienta". Se puede especular sobre la autoría del sms, pero no hay duda de que quién lo rentabilizó políticamente fue el PSOE.

Veintiún años después, Pablo Iglesias quiere hacerle otro favor a los socialistas: "¿Por qué no le proponemos algo al PSOE? El lawfare son jueces motivados políticamente. Periodistas motivados políticamente y poderes empresariales que controlan los medios de comunicación… y habría que decir también élites policiales y militares. Esto del lawfare es muy interesante para proponerle algo al PSOE".

Sonaban a ya oídas las palabras de Iglesias. Un discurso repetido y, sin embargo, hay un detalle importante: por primera vez el dirigente comunista incluye a "generales de la Guardia Civil. A elites de la Guardia Civil y del Ejercito" en ese conglomerado que conspira para derribar el gobierno de progreso. Ya no es solo la "policía patriótica". Aparecen jefes del Ejército. No es un asunto menor.

Intervenía Iglesias el pasado sábado en la Uni de Otoño de Podemos. Un encuentro en el que se les ocurren maldades y chorradas para los próximos meses. Habla rodeado de tres mujeres y una choni recauchutada. Busca el titular: "Vamos a por ellos de verdad. ¿O pensáis, amigos del PSOE, que en el pelotón de fusilamiento, cuando ganen estos, os van a perdonar porque no les tocarais las licencias (de televisión)". Su oferta a los socialistas es intervenir Mediaset y Atresmedia.

Iglesias advierte que el poder de la derecha no está en Feijóo, Ayuso o Abascal. Está en Marchena, en Florentino, en Ana Rosa. "¿De verdad pensáis que Europa os va a sacar de la cárcel cuando estos manden?", se pregunta, para proponer a continuación el control del Consejo General del Poder Judicial. No dice que piensa hacer con esos generales que conspiran contra el Gobierno. Tampoco es difícil imaginarlo. Primero depuración.

"Para reventar a la derecha española y a sus activos políticos". El mismo día en el que Pablo Iglesias le hace este ofrecimiento al PSOE, Pedro Sánchez interviene en el congreso del Partido Socialista Europeo que se celebra en Ámsterdam. Así informa RTVE: "En un duro discurso contra la ultraderecha y dirigiéndose a la derecha tradicional europea, pero también a la española, les acusó de estar desmantelando la base de la democracia". El presidente advirtió: "No daremos ni un paso atrás". Son cosas que se dicen en un mitin con un público de palmeros lobotomizados. Pero era el congreso del PSE. Los socialdemócratas que dan estabilidad a la Unión Europea con esa "derecha tradicional" contra la que arremete Sánchez y los ultras de cada país. Jorge Buxadé e Irene Montero entre ellos.

En los últimos años Sánchez ha hecho suyo el discurso podemita y el PSOE lo ha digerido con naturalidad. En la carta del secretario general a la militancia socialista del 17 de junio, se señala directamente a la Guardia Civil: "Lo que sí es censurable es que se haya puesto el contenido de ese informe (el informe de la UCO sobre Cerdán) al servicio de un intento deliberado de la derecha para derribar a un gobierno legítimo". Pablo Iglesias se ofrece "para llegar a donde sea necesario". ¿Hasta dónde sería capaz de llegar el presidente?

Federico Jiménez Losantos alertaba este domingo: "En vísperas de las elecciones, zas, un crimen, un atentado de gran valor simbólico,… Y la excepcionalidad hasta ahora llamada Sánchez, convertida en normalidad". Yo, en esto, estoy más con Mao Tse-tung: "Todos los reaccionarios -léase sanchistas- son tigres de papel". Sin embargo, Mao añade: "Durante mucho tiempo, hemos desarrollado un concepto para la lucha contra el enemigo: estratégicamente, debemos despreciar a todos nuestros enemigos, pero tácticamente, debemos tomarlos a todos en serio. En otras palabras, con respecto al conjunto, debemos despreciar al enemigo, pero con respecto a cada problema específico, debemos tomarlo en serio." ¿Se ha entendido?