Sánchez. La hormiga atómica

Sólo hay dos dirigentes políticos que se hayan atrevido a amenazar con el uso de armas nucleares: Uno es Putin; el otro, el presidente español Pedro Sánchez. El ruso, con el afán de amedrentar a los europeos en su apoyo a Ucrania y para disuadir a la OTAN de una involucración más directa en esa guerra que él provocó en febrero de 2022. El español, como parte de su escalada retórica contra Israel y el Gobierno de Benjamin Netanyahu por la guerra de Gaza.

Ambos lo han hecho con una calculada ambigüedad: Putin, presentando el recurso al arma atómica como una decisión forzada en el caso de que alguna potencia aliada atacara a Rusia o causara una pérdida catastrófica de parte de su suelo, y dejando abierto que los territorios ocupados en el este de Ucrania son parte de su suelo; el segundo, como un lamento, ya que Israel es más fuerte militarmente que España y, sin armas de destrucción masiva, le resultaba imposible hacer que Jerusalén parara sus acciones militares sobre Gaza. De haber contado con un arsenal nuclear —se desprendía de las palabras de Sánchez—, otro gallo cantaría e Israel tendría que obedecerle.

La gran diferencia entre los dos mandatarios es que Putin sí se sienta sobre miles de cabezas nucleares y tiene los medios con los que dispararlas, mientras que Pedro Sánchez sólo puede soñar con ese armamento atómico, dado que España ni tiene ni puede tener legalmente armamento atómico.

Es verdad que a los socialistas españoles siempre les ha costado renunciar a la capacidad de hacerse con armas nucleares. Felipe González pospuso la decisión de hacerse signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear hasta 1988 y como fruto de las múltiples presiones que recibió de los aliados de la OTAN. Y eso que España hacía ya más de una década que había detenido cualquier atisbo de proyecto de investigación atómica que pudiera conducir a un programa militar. En la actualidad, Pedro Sánchez se ha negado a hacer a España signataria del Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares de 2021, a pesar de que tanto sus socios de Gobierno como parte de su coalición de investidura se lo reclaman. En todo caso, y aunque Sánchez no lo sepa, España está legalmente comprometida a no adquirir o desarrollar armas nucleares según los compromisos adquiridos al firmar el TNP. O quizá sí lo sepa y de ahí su pesar por no poder tenerlas, quién sabe.

Además, aunque el dirigente socialista radical que es Sánchez se desembarazara de las ataduras del TNP, no está nada claro cómo podría llevar adelante un plan atómico con los niveles actuales de gasto militar y su rechazo total a aumentarlos hasta los niveles a los que se comprometió en la OTAN. Desarrollar una bomba atómica no es ningún secreto científico, pero exige dedicación, ingeniería, tiempo y mucho dinero. Por no hablar de lo que se tiene que gastar en sostener y mantener las bombas atómicas. Demasiada factura por mucho que nos frían a impuestos.

Ahora bien, el lamento de Pedro Sánchez esconde un deseo oculto verdaderamente preocupante, el de poder tener delante de su dedo índice el famoso botón rojo y, con ello, el poder absoluto de desencadenar el Apocalipsis. El lamento sanchista era el pesar por no contar con un buen palo con el que atizar a Israel.

Su disposición a recurrir a la amenaza nuclear conlleva una ruptura tan sorprendente como atrevida de toda la concepción occidental de para qué sirven las armas atómicas. Como bien sabemos por la documentación oficial ya pública, las dos armas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, eran vistas como dos sistemas de armas más potentes y destructivas que todo lo que estaba en los arsenales de los ejércitos en aquel momento, pero no se percibían como armas sustancialmente distintas. Eso se iría perfilando con el paso del tiempo. En cualquier caso, en la década de los 50 del siglo pasado, el arma atómica se consideraba ya como un arma para no ser usada, puesto que un intercambio nuclear entre América y la entonces URSS sólo podía acabar con la destrucción mutua y del resto del planeta. Las armas atómicas eran disuasorias y esencialmente defensivas. Quien las poseía sabía que nadie iniciaría una guerra contra él por el temor a que, si se le llevaba al borde del precipicio, hiciese la locura de hacer volar todo y a todos por los aires. El recurso a lo nuclear sólo se concebía ante una crisis existencial, puesto que no tenía vuelta atrás. Ni siquiera a Israel se le ha ocurrido blandir esa amenaza en sus horas más oscuras. De ahí que los occidentales se comprometieran, de hecho, con la doctrina de no ser los primeros en recurrir a las armas atómicas.

Y, sin embargo, a Pedro Sánchez no sólo le parece bien poder usar el armamento atómico de manera ofensiva, para forzar a otro a comportarse como él desea, sino también de manera pro-activa, no en reacción a las amenazas de otra potencia nuclear. Lo curioso es que se circunscriba a Israel y no a la Rusia de Putin en guerra abierta en Ucrania.

Puede explicarse el desahogo nuclear del actual presidente español como un exabrupto de alguien a quien poco le importan las consecuencias de sus palabras si con ellas afianza su poder y le roba los votos que necesita a cuantos están a su izquierda. Pero una persona que se atreve a amenazar con las armas de destrucción masiva a una potencia nuclear, aunque no declarada, sin contar con los medios para aguantar su envite, o es un aventurero que raya en la irresponsabilidad, o es un psicópata del poder cuyo objetivo último no es más que acumular la fuerza bruta con la que imponer sus designios. En ninguno de los casos se merece estar al frente de un país.