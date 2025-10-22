Sánchez, "fontanero jefe" de las cloacas del PSOE

Por si hubiera alguna duda de que la fontanera del PSOE, Leire Díez y el empresario, Javier Pérez Dolset, ambos relacionados con los intentos de desprestigiar a la UCO para desactivar las causas en marcha contra Begoña Gómez, David Sánchez o el fiscal general, entre otras, e investigados por el presunto intento de soborno de dos fiscales José Grinda (Anticorrupción) e Ignacio Stampa (ex de Anticorrupción), no actuaron en ningún momento de motu proprio, sino respaldados por las máximas autoridades del gobierno, el contenido de la denuncia efectuada por Stampa ante la fiscal superior de Madrid sobre su reunión del pasado mayo con ambos las despeja claramente.

Y es que, en el escrito de cuatro hojas que el ex fiscal de Anticorrupción remitió a la Fiscalía Superior de Madrid, de la que depende actualmente, Stampa afirma que cuando pidió explicaciones de por qué le contactaban, Pérez Dolset lo justificó por una decisión del presidente del Gobierno: "Cuando además de para qué me llamaban pregunté por qué ahora, el señor Pérez Dolset expresó que 'cuando salió la imputación de Begoña, Leire le llamó porque el presidente había dado orden de limpiar sin límite' y que 'la situación hay que revertirla caiga quien caiga y eso es lo que ha dicho el presidente'".

En su relato, el fiscal explica además que, tras la referencia al presidente del Gobierno, quiso saber quién iba a saber del encuentro que estaban manteniendo. La respuesta fue que lo sabría el fiscal general "y el jefe del fiscal general". Pidió entonces que le aclararan si se refería al ministro de Justicia o al presidente del Gobierno, "respondiéndome que 'ambos'".

Téngase en cuenta que la denuncia de Stampa se suma a otra anterior del fiscal de Anticorrupción José Grinda, al que también contactó la fontanera, en ese caso para intentar obtener información contra el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y lograr que se archivasen varias causas en las que sus interlocutores estaban interesados. En su caso, el premio era una plaza en el extranjero y liberarle de una demanda presentada en su contra.

Ni que decir tiene que desde el gobierno no se ha hecho la menor referencia a este asunto ni siquiera para desmentirlo. El silencio del gobierno en este asunto ha sido casi tan clamoroso como el destinado a las palabras de Victor de Aldama después de que este haya declarado ante el Tribunal Supremo que pagó 20.000 euros en negro a Jose Luis Ábalos y haya cifrado las mordidas a cargos vinculados al partido de Pedro Sánchez en cuatro millones de euros. Lo más que ha hecho el ministro de Transportes, Óscar Puente, en un mensaje en su cuenta de X, es llamar "cantamañanas" a Aldama, mientras que la portavoz del PSOE, Montse Mínguez ha afirmado que "nadie duda del origen del dinero del partido". Eso, a pesar de que el propio Tribunal Supremo en una providencia atisba indicios de caja B y financiación irregular en el PSOE y ya ha citado como testigos el próximo 29 de octubre al exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y a una trabajadora de la Secretaría de Organización del mismo partido, Celia Rodríguez, precisamente en relación con los pagos en metálico efectuados a Ábalos y a su exasesor Koldo García.

Está visto, sin embargo, que en el PSOE no quieren saber -ni que se sepa- nada en relación con las cloacas y la financiación irregular del partido. Sólo están en mantenerse, como sea, en el poder. Así las cosas, nada más acertado que el lapsus de la vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz cuando ha afirmado este martes en el Senado que "Queda Gobierno de corrupción para rato".