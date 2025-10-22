A ver cómo lo explican en Telepedro

La denuncia del ex fiscal anticorrupción de Madrid, Ignacio Stampa, sobre las presiones de los enviados del PSOE para desvirtuar los casos que acorralan al Gobierno, es un nuevo escándalo del sanchismo que sus peones van a tratar de contrarrestar de la única forma que saben hacerlo: embistiendo al estilo del ganado morucho, a base de gañafones desde las tablas.

Los comisarios izquierdistas y los presentadores de los programas de Telepedro han tenido una noche dura. En pocas horas han tenido que establecer el guion para que los opinadores afectos respondan a lo largo del día a esta nueva vuelta de tuerca a la corrupción sanchista de manera similar. Es todo un espectáculo asistir a las piruetas verbales de los peones mediáticos del sanchismo para no hablar de lo que todo el mundo sabe y, cuando no hay más remedio, desviar la atención, poniendo en duda la limpieza de los que denuncian las trapacerías de Su Sanchidad. Porque, para los periodistas de progreso, quien acusa a la izquierda de corrupción es porque está a sueldo del nazismo, un argumento lo suficientemente idiota para que el votante rojete lo repita sin demasiado esfuerzo mental.

¿De quién depende la Fiscalía? Pues parece que, de Sánchez, ya no. O al menos no toda la fiscalía, a tenor de lo que vamos sabiendo. El fiscal Stampa ha cantado y ya no se trata de los delirios de un delincuente que busca rebajar su castigo penal, sino de un miembro destacado del Ministerio Público en ejercicio, explicando que Sánchez estaba al tanto de lo que le estaban pidiendo los poceros del PSOE.

El socialismo en manos de Pedro es una maquinaria de fango como no se ha visto otra igual desde que hay memoria política. Es todo de una tosquedad tal que, al final, el único personaje solvente de La Trama (la única; la que abarca a todas las demás) va a ser Koldo García, que hasta en los enjuagues más sórdidos de sus jefes tuvo cuidado de no aparecer como un gañán.

A Koldo, Cerdán y Ábalos los echaron del PSOE, bien que de mala gana y cuando ya no había más remedio. Pero la denuncia de un fiscal es otra cosa y, desde luego, un elemento indiciario que la Justicia va a investigar con sumo interés. A Sánchez le da igual, claro, pero a los presidentes autonómicos de su partido y a los partidos que le apoyan en el parlamento, quizás no tanto. Hay en juego miles de nóminas públicas y aquí la cosa se pone seria.

El día que los agitadores de Telepedro hagan la primera crítica al sanchismo, será la señal de que todo se empieza a derrumbar. Hoy no será.