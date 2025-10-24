Guerra entre clanes

Javier de Paz, el hombre de Zapatero en Telefónica, sale por fin del consejo de administración. No es la primera vez que se intenta. Álvarez-Pallete se lo propuso y, cosa que no hizo, pues le costó la presidencia de la compañía. El ejecutor de la represalia fue el director de la oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, aunque es evidente que la orden vino del presidente del Gobierno. Dado que de Paz está a órdenes del solemne, se pensó entonces que de alguna forma Sánchez también lo estaba, pues no tenía mucho sentido dejarse la piel en la gatera para defender a uno que no era de los suyos. Y, sin embargo, ahora, la orden frustrada de Pallete ha venido a ejecutarla, con mejor suerte, su sucesor, uno que está inequívocamente a las órdenes de Sánchez.

Puede ocurrir que las tornas se hayan cambiado y ahora sea Zapatero el que ha de subordinar sus intereses a los de Sánchez o que quizá fuera siempre así y en aquel momento interesó a Moncloa proteger al que fuera secretario general de las Juventudes Socialistas y ahora haya dejado de serlo por lo que sea. Pero, sean como fueren las cosas, entonces y ahora, hay algo inequívoco, que antes Sánchez hacía lo que quería Zapatero y ahora ya no. O al menos ya no tanto.

Que hayan surgido discrepancias entre Tattaglia y Barzini no tiene nada de particular cuando el emplaste que les une son los negocios sucios comunes. Lo que es difícil de saber es qué negocio concreto ha hecho aflorar las diferencias. Puede haber sido Tele-Pedro, a cuya creación, Paz, presidente de Movistar Plus, quizá haya puesto alguna clase de inconveniente. Sin embargo, esto no es probable, habida cuenta de que el espabilado socialista seguirá al frente de la empresa de televisión de pago. Puede tal vez tener que ver con la venta de la filial venezolana, donde cabe que Zapatero tenga intereses encontrados con los de Moncloa, especialmente si Sánchez está queriendo ocultar las trazas de su relación con Maduro y que sea el expresidente el que pague el pato ante Estados Unidos. Esto tiene mejor pinta porque, en el consejo de administración, de Paz podría haber conocido todos los detalles de la operación y transmitírselos a Zapatero y este a Maduro. También puede tener relación con el futuro del PSOE. Puede que a Zapatero le parezca que Sánchez debería pensar en dar un paso a un lado para salvar lo que se pueda del PSOE y que Sánchez en cambio quiera controlar el partido a toda costa, pierda este el poder que pierda. Para los dos planes, Telefónica, como máximo anunciante privado que es en los medios de comunicación, es un instrumento necesario. Puede que de Paz se hubiera convertido en un estorbo si estaba conspirando para que la compañía se amoldara a la estrategia de Zapatero en contra de la de Sánchez.