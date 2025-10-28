Un fiscal llamado Pepe Grinda

La cobra escupidora tiene muy mala leche. Las del género Naja, que viven en África y Asia, te hacen un estropicio si con su veneno aciertan en los ojos. Vas descuidado en uno de esos safaris que quería organizar Begoña, cuando dirigía el África Center, y de un salivazo terminas pidiendo cita en la ONCE. Algunos ejemplares de "escupidora" han sido vistos reptando por los platós de televisión. Resultaron ser los componentes de la desarticulada Comisión Extraordinaria Ferraz.

José María Olmo contó sus intrigas en El Confidencial y Carlos Cuesta remató al informar de la existencia de documentos que fijaban los objetivos (jueces García-Castellón y Peinado; fiscales Luzón y Grinda y unos guardias civiles al peso). Desvelado el ajetreo, la cabecilla, conocida como "fontanera Leire", hizo el paripé de irse del PSOE. La acompañaban Pérez Dolset, "el informático", y Patricia López, "la investigadora".

El trio quedaba para jugar al Monopoly. "Compro el Paseo de Recoletos" decía una "Yo un comandante" contestaba la jefa. "Voy a por dos fiscales", anunciaba el otro y así pasaban las tardes. Cuenta una de las fundadoras, que Leire informaba en persona a Cerdán.

El 3 de marzo de 2009 una delegación de la Fiscalía General de la Federación Rusa visitó España. Venían para firmar un Memorando de Entendimiento y condecorar a un fiscal. "Yuri Chaika, Fiscal General de Rusia, ha impuesto al Fiscal Anticorrupción José Grinda la Medalla para la Cooperación por su eficaz participación en la desarticulación de redes mafiosas", informaba la nota de prensa. "Si Grinda fuese militar o policía, tendría en su uniforme más condecoraciones que la gran mayoría", afirma un guardia civil que estuvo a sus órdenes en las principales operaciones contra la mafia rusa.

El fiscal José Grinda (Madrid, 1964) se incorporó en 2006 a la Fiscalía Anticorrupción. Especializado en el crimen organizado desestabilizador, dirigió la primera de las grandes operaciones mundiales contra las mafias georgiana y rusa: la Operación Avispa-Ogro. "Servicios secretos de 20 países, los grupos de información del CNP, la Guardia Civil y el decisivo concurso del área de información exterior del CNI", escribía el periodista Carlos Quílez.

En junio de 2008, Fernando Lázaro (D.E.P) informaba: "Cae en España la cuarta organización mafiosa más importante del mundo". La Operación Troika contra el grupo criminal ruso denominado Tamboskaya. Participaron más de 300 agentes. Y siguieron otras. Operación Mármol Rojo: La Guardia Civil desarticula una red internacional de blanqueo de dinero procedente de asesinatos y sobornos en los países del Este. Operación Clotilde: La Guardia Civil desmantela a la mafia rusa instalada en Lloret de Mar… En todas ellas está el fiscal Grinda. Después le tocó la corrupción catalana. Operación Petrum, Térmica, Pika… No paraba de hacer amigos, a cada cual más peligroso. "También realizó grandes operaciones contra las mafias italianas en España, con la UCO", me comenta un benemérito.

"Ha estado amenazado por empresarios rusos. ¿Cómo se protege a un fiscal?", le preguntaron en 2022. "Con poca vanidad, con mucha protección y con el apoyo que he tenido siempre de la Policía, la Guardia Civil, el CNI y, hasta hace poco, de los fiscales y las fiscales generales del Estado", contestó. "Hasta hace poco", dice Grinda. La entrevista se publicó en abril con Dolores Delgado en la FGE.

Se le protege del que atenta contra su vida. Pero ¿cómo hacerlo de la difamación que propagan policías, banqueros corruptos y periodistas a sueldo? ¿Cómo protegerlo de las maquinaciones de un grupo que dice trabajar para el PSOE, para el propio presidente? "Aquí hay varios objetos que interesan. No solo Balas. Balas, Bonilla, Grinda… Tres o cuatro personas, máximo. Una actuación de cirujano y con muy pocos cortes, para ser capaces de desmontar todo el entramado", apuntaba Dolset mientras afila el bisturí de matarife.

"Acciones a tomar: Que hay que quitar a Grinda de ese puesto es más que evidente por múltiples razones ya conocidas… CAÍDA DE GRINDA y el fin de las causas de Cataluña por las irregularidades cometidas, le dan a Illa (Salvador) una patente de líder a futuro que le consolidará también en una parte del electorado de Junts". Son párrafos del documento Planning septiembre, creado por Leire en agosto de 2024 y cuyo contenido conocemos gracias a la amabilidad de uno de los miembros de la Comisión Extraordinaria Ferraz.

La difamación contra el fiscal empezó por culpa de un chino que blanqueaba dinero a espuertas y regalaba jamones y entradas para el fútbol a varios policías nacionales. "Gao Ping es el líder de la organización criminal investigada, ostentando el control del entramado societario y sus empleados", afirmaban los fiscales José Grinda y Juan José Rosa en su escrito de acusación. Era la Operación Emperador. Al entonces comisario Villarejo le sentó fatal que sus colegas se quedaran sin ver la Champions y le puso una vela negra a Grinda. Hace trece años.

Y aquí comienza la leyenda de un material que acabaría con el fiscal, pero que nadie ha visto. Les cuento un poquito. Estamos en noviembre de 2014. Un inspector jefe de policía, del lado oscuro y apellido obeso, queda a comer con un funcionario de la competencia. Le lisonjea. El pizpireto invitado se hace el interesante y le sigue la corriente. El policía quiere información sobre Grinda. Se tira el farol de que tiene unas diligencias judiciales y sonsaca para saber qué sucedió con el ordenador del fiscal. El funcionario le cuenta una trola, el policía se la traga y los efectos del engaño continúan 11 años después. La contrainteligencia es una de las bellas artes.

Difamando que es gerundio. Villarejo ya no es el Moriarty del Foro, se da más un aire a Serafín el Bonito. El testigo lo ha cogido Leire y su gente. El pasado 22 de octubre, Patricia López, "la investigadora", acusa al fiscal en un programa de televisión. Parece despechada y aturdida; escupe pero no acierta.

Fíjense ustedes en un detalle. Si después de 20 años como fiscal anticorrupción, con una lista de rusos, chechenos, chinos, corruptos catalanes, banqueros andorranos, cloaca policial… que se la han jurado, todo lo que tienen contra él es la trola que les colocó un artista de la contrainteligencia, va a tener razón ese guardia civil que estuvo a sus órdenes: "Es uno de los fiscales más valientes y decididos que conozco. Cree en su papel de servidor de la Justicia. Ojalá muchos fiscales fuesen así". Queda escrito porque es de justicia.