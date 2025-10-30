"Por tu bien", el plan de la izquierda para entrar en tu vida

La izquierda ha pasado de decirnos cómo tenemos que vivir a, directamente, intentar colarse dentro de nuestra vida. Ya no les basta con decirnos qué coche podemos conducir, qué podemos comer o con quién podemos dormir. Ahora van a por nuestras fotos, historiales médicos, movimientos bancarios y hasta nuestras conversaciones privadas. Todo, absolutamente todo. Y, por supuesto, siempre con la misma premisa: "Es por tu bien".

Hace unos días, Tesh Sidi, diputada de Sumar, hablaba sobre el poder de las grandes tecnológicas. Básicamente venía a decir que dependemos demasiado de multinacionales que guardan nuestros datos, que podría ser en un mundo interconectado, pero luego viene la "solución" que proponen y es que el Estado, controlado por ellos, sea quien se quede con toda esa información en centros de datos públicos.

Es decir, que tu vida privada salga de un servidor en Virginia o Irlanda para acabar en un despacho de algún político del Gobierno central. Ni siquiera la dictadura comunista china se había atrevido a tanto. Allí el control es total porque las empresas comparten los datos con el régimen. Aquí quieren que seas tú el que se los entregue voluntariamente, convencido de que lo haces "por tu bien".

Cada vez que la izquierda habla de "lo público", lo que realmente está diciendo es "lo controlo yo". Cuando venden la idea de una "infraestructura pública de datos", la pregunta es muy sencilla, ¿quién manda ahí? ¿Quién decide qué se guarda, qué se comparte o a quién se investiga? ¿El fiscal general? ¿El presidente? ¿Un ministro?

Si quien decide es el poder político, eso no es soberanía, es una dictadura de manual. La libertad genera gente independiente, la gente independiente vive libre y la gente que vive libre no vota a la izquierda.

Madrid es la prueba más clara. Hoy es un motor económico europeo porque apuesta por bajar impuestos, quitar trabas y apoyar a quien arriesga su dinero y su prestigio.

El resultado es que Madrid atrae talento e inversión internacional. Cada vez más empresas eligen la región para abrir una sede, un centro tecnológico o un centro de datos. Hablamos de miles de empleos reales, de jóvenes que encuentran futuro y no tienen que irse fuera.

Por ello, el Gobierno central intenta frenar a Madrid donde más duele, agua y energía. Sin agua ni luz no hay industria, no hay empleo y no hay riqueza. Han intentado limitar el abastecimiento poniendo en riesgo a siete millones de madrileños. Están jugando con algo tan básico como abrir un grifo y por eso la Comunidad de Madrid acudirá a los tribunales.

Lo mismo con la energía. Mientras la Comunidad de Madrid anuncia nuevos proyectos industriales, el Gobierno aprueba una planificación eléctrica a cinco años donde Madrid, directamente, no existe. Ni una sola inversión para ampliar la potencia que piden las empresas que quieren instalarse aquí. Cero. Tampoco para vivienda, poniendo en riesgo el suministro de más de 60.000 nuevas viviendas en los desarrollos del sureste.

Ante esto, la Comunidad de Madrid defiende cada empresa, cada empleo y cada proyecto internacional que apueste por la región, porque, cuando una compañía extranjera elige Madrid frente a París o Berlín, eso se traduce en ingresos, trabajo y prosperidad.

El que hoy bloquea la energía que necesita tu empresa será el mismo que mañana te pida tus datos "para garantizar la soberanía digital". El que hoy hace política con el agua desde un ministerio será el mismo que mañana quiere custodiar tu historial médico "para protegerte mejor". Siempre envuelto en "es por tu bien", porque ellos necesitan gestionar tu vida y hacerte más dependiente del Estado para sobrevivir.

"Siempre por tu bien" y porque creen que saben más que tú. La izquierda cree que la libertad es depender de ella, pero la libertad es no depender de nadie.

El futuro de Madrid pertenece a los madrileños, no a un Gobierno central que castiga precisamente a quien crea empleo. Ahí está la batalla, ciudadanos libres o ciudadanos tutelados. Regiones que generan riqueza o regiones sometidas en una España resignada a la decadencia.