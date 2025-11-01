El Instituto Cervantes, contra la Constitución

El Instituto Cervantes es otra de esas instituciones españolas que la izquierda ha convertido en un estercolero al servicio de sus planes totalitarios y de degradación cultural. El antaño prestigioso centro es ahora la correa de transmisión de todas las barbaridades y estupideces lingüísticas, culturales e ideológicas tendentes a la destrucción del lenguaje en general y del idioma español en particular, un engendro al servicio de la izquierda más sectaria y guerracivilista.

La última gran contribución del Instituto Cervantes al odio en España y fuera de España contra la propia España y los españoles es un informe sobre la Constitución inserto en su Anuario 2025, que tradicionalmente se dedicaba al estado del español en el mundo y ahora es otra herramienta ideológica más del sanchismo, otra área ocupada por los sicarios de la extrema izquierda y el separatismo.

Dicho informe contiene todas y cada una de las peligrosas patochadas de la ideología de género, el lenguaje inclusivo, la crítica al heteropatriarcado y la denuncia del androcentrismo, entre otras. Y en todas las áreas analizadas la Constitución española es un ejemplo de texto machista, anticuado, excluyente, antidemocrático incluso, una especie de documento sin valor político, elaborado en un contexto patriarcal y con tremendos déficits democráticos, entre otros, una supuesta ocultación de las mujeres. Un desastre, en suma, que no puede quedar impune y que debe ser revisado y modificado con urgencia según el anuario del Instituto que dirige el bronco Luis García Montero.

La vía del lenguaje es una de las pocas que quedaban por explorar en los trabajos de demolición de nuestra Carta Magna, un texto perfectamente mejorable, sin duda, pero no por quienes pretenden consolidar determinados privilegios territoriales para atentar contra la igualdad de derechos y la unidad nacional y atribuyen a la Constitución valores y propósitos totalmente infundados.

Que el Ministerio de Exteriores avale el ataque contra la Constitución de los "expertos" del Instituto Cervantes y que esas campañas sean financiadas con ingentes fondos públicos se diferencia muy poco, por no decir nada, del golpe de Estado perpetrado por las autoridades autonómicas catalanas durante la pasada década.

Detrás de las mamarrachadas sobre los géneros alternativos, fluidos e indefinidos, detrás de toda esa basura se oculta el propósito de implantar derechos inventados en sustitución de derechos reales que son menospreciados y eliminados sin contemplaciones; se oculta un proceso catalán a escala nacional, un plan de desnacionalización en favor de las pretensiones de los separatismos, para quienes la Constitución supone un molesto obstáculo.

En ese afán del sanchismo por ocupar todos los recovecos del Estado ha caído el Instituto Cervantes, inopinado ariete contra la Constitución porque fue, entre otras cosas, un "pacto de caballeros". Y como la ambición de Pedro Sánchez no tiene límites, el otro encargo de García Montero es asaltar la Real Academia.