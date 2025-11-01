Caso cribado: les presento a Sara Ramos… y a Javier Ruiz

Pocos episodios han presentado con mejor elocuencia que el 'caso cribado', la colonización que la izquierda lleva más de 45 años haciendo de todo el tejido y la sociedad presuntamente civil, en su propio beneficio. Mire donde mire, le será a usted fácil, querido lector, encontrar a una asociación presuntamente civil e independiente o a un señor de a pie que representa a la ciudadanía, pero tras los cuales siempre se esconde la izquierda y, en especial, el Partido Sanchista Trolero y anti-Español, el Partido de Chapote.

De verdadero bochorno y vergüenza para quien la tenga es el caso de la Asociación AMAMA en Sevilla, comportándose como 'kaleborrokos dialécticos' y ciudadanos indignados y haciendo seguidismo de las trolas socialistas a pies juntillas, aunque en poco tiempo hemos podido ver todo tipo de imágenes de sus dirigentes no ya compadreando, sino intimando de manera obscena con todo tipo de representantes socialistas, desde Pedro I El Falso hasta MJ Montero 'Sobaquillo Veloz': un paso más en tal relación y, claramente, habría habido riesgo de embarazo no deseado.

Pero eso ya lo hemos visto todos. Hoy quiero hablaros de un caso muy particular; muy concreto, con raíz en Almería. La pasada semana, una señora, una presunta paciente de cáncer de mama, natural del municipio almeriense de Berja, doña Sara Ramos, participaba en el programa de uno de los mayores mamporreros del reino del sanchismo, Javier Ruiz, en la televisión que pagamos todos los españoles: TVE.

El argumentario era encontrar tréboles de cuatro hojas, mirlos blancos, casos de 'no comunicación' de resultados no concluyentes del cribado de cáncer de mama, fuera del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Porque, aunque usen todo el aparataje de comunicación, civil, sindical y asociativo, no es fácil hacer colar como colapso sanitario un error de comunicación que se ha producido en solo uno de los 44 hospitales públicos de Andalucía y que, además, se ha producido por el uso del nefasto 'Protocolo Montero', instaurado por 'Sobaquillo' en su etapa como consejera.

Pues bien, doña Sara acudía, repito, como una mujer anónima, civil, de la calle, representante de la ciudadanía, para probar que también ha habido casos de cribado no concluyentes que no se han comunicado en otras provincias, más allá de Sevilla.

El problema del ínclito Javier Ruiz es que la entrevista no transcurrió en los términos que él esperaba, puesto que a las primeras de cambio doña Sara reconocía que a ella sí la habían llamado para comunicarle que su resultado era 'no concluyente'. Es más, que estuvo un amplio período de tiempo siendo sometida a un seguimiento cada tres meses y luego con una cadencia más amplia: justo como indican los protocolos sanitarios. Cualquier profesional en la materia podrá constatar que, cuando se detecta un bulto, que además resulta ser benigno, y tras los pertinentes controles, si este no cambia de tamaño ni se manifiesta, el caso queda archivado mientras no se produzca novedad.

La realidad es que doña Sara no ha padecido nunca un cáncer, que no fue cribada porque solo se criba a mujeres sanas y no a las que tienen bultos, que los resultados de sus análisis le fueron comunicados en tiempo y forma, que fue sometida a los controles pertinentes hasta que quedó claro que el tumor no era un cáncer, sino que era benigno y que no había caso. Y a pesar de ello, don Javier, mamporrero mayor del reino sociata, la llevó a su programa tratando de sacarle algo que no consiguió sacar. Y que quiso mezclar dos asuntos que nada tenían que ver: el cribado de las mujeres sanas y los controles a aquellas que se encuentran bultos en sus mamas.

Sin embargo, y he aquí el quid de la cuestión, en ningún momento de la entrevista se especificó que doña Sara Ramos no es solo la esposa del secretario general del PSOE de Dalías, sino que fue como número 3 en la candidatura socialista al Ayuntamiento de Berja, su pueblo, en las pasadas elecciones. Seguramente, a don Javier y a su equipo de 'manipulación sincronizada', no le pareció relevante tal dato que, en cambio, tiene pinta de ser periodísticamente más que interesante. Y así, con todo.