La red Matryoshka contra las democracias europeas

El problema que tienen los ultras, de derecha o izquierda, es que una cosa es predicar, y otra dar trigo. Es fácil ser un fanfarrón vociferante que hace promesas de imposible cumplimiento y se pasa el día criticando, pero dirigir un país, asegurar la convivencia y resolver los problemas de los ciudadanos es un oficio complicado. Además, hay que trabajar. En España, un lamentable ejemplo fue la inexistente gestión de las residencias de ancianos en la crisis del COVID. Responsabilidad del vicepresidente Pablo Iglesias. En el otro extremo, la espantada de Vox en cinco gobiernos autonómicos se justificó por unos menas. Poco creíble. Gestionar es asumir riesgos. Elisa Núñez, consejera valenciana de Justicia e Interior nombrada por Vox, abandonó su responsabilidad tres meses antes de la tragedia de la DANA. ¿Hubieran aparecido los de "solo el pueblo salva al pueblo" de ser ella la consejera?

El pasado mes de junio Geert Wilders, el líder del ultraderechista Partido por la Libertad (PVV) provocó la ruptura del gobierno neerlandés. Un año de inestabilidad fue el balance de una coalición, en la que el PVV era mayoritario, que se quebró al no respaldar el resto de socios la postura intransigente de Wilders en materia de inmigración. La crisis política se produjo a pocas semanas de la importante cumbre de la OTAN prevista para el 24 y 25 de junio en La Haya. Casualidades.

La prensa de Países Bajos describe al partido de Wilders como un proyecto personal, más interesado en la polémica que en desarrollar políticas de gobierno. Suena familiar. La ultraderecha le echó un órdago a los electores y estos contestaron propinándola un capón en las elecciones anticipadas, celebradas el 29 de octubre. El PVV perdió 11 de sus 37 escaños. El partido Democracia 66 (D66), del liberal Rob Jetten, pasó de 9 a 26, convirtiéndose en la fuerza mayoritaria en votos. Los ciudadanos decidieron darse un respiro ante tantos profetas del fin de la civilización occidental.

"Rusia está intensificando los ataques híbridos contra los Países Bajos y sus aliados europeos para influir en sus sociedades y debilitarlas". Unas semanas antes de que Wilders, el socio de Abascal y de Orbán en el Parlamento Europeo, dejase el Gobierno, el vicealmirante Peter Reesink, director del Servicio de Inteligencia y Seguridad Militar neerlandés (MIVD), advertía: "No observamos que la amenaza rusa contra Europa esté disminuyendo, sino aumentando. Incluso después de un posible fin de la guerra con Ucrania". Era una de las conclusiones del Informe anual 2024 del MIVD. Además de confirmar que Rusia intentó interferir en las elecciones europeas, lanzando ciberataques contra sitios web de partidos políticos holandeses y empresas de transporte público, con el objetivo de dificultar el voto de los ciudadanos.

Mientras en España estábamos y seguimos, entretenidos con nuestras cosas, y justo un mes antes de los comicios neerlandeses, en un país pequeño pero con una importante carga simbólica para la Unión Europea, también se habían celebrado elecciones. El 28 de septiembre de 2025, los ciudadanos de Moldavia acudieron a las urnas. En la capital, Chisináu, y en las principales cancillerías europeas, se esperaba con inquietud el recuento. Los resultados confirmaron la voluntad europeísta de una gran mayoría. El gobernante Partido de Acción y Solidaridad (PAS), de tendencia proeuropea, obtuvo el 50,2% de los votos, mientras que el Bloque Patriótico, prorruso, se quedó en el 24,2%.

Desestabilizar y controlar Moldavia es un objetivo del Kremlin y las elecciones un campo de batalla. Después de meses de soportar una persistente intoxicación informativa, los moldavos produjeron un anticuerpo que anuló los efectos y evitó que les frieran el cerebro. En tres semanas (entre el 1 y el 23 de septiembre), se publicaron en TikTok cerca de 10.000 vídeos creados con inteligencia artificial. Consiguieron 93 millones de visualizaciones. Una campaña de manipulación a escala industrial dirigida contra un país de 2,3 millones de habitantes. Los analistas de Fighting Against Conspiracy and Trolls (FACT) identificaron una red coordinada de 17 cuentas de TikTok que generaron más de un millón de visualizaciones en siete días para promover al candidato proruso Vasile Costiuc.

Cifras que superaban lo sucedido un año antes, durante la campaña con motivo del referéndum sobre la adhesión a la Unión Europea. En esa ocasión, se sometía a consulta la inserción de un texto en el preámbulo de la Constitución: "REAFIRMANDO la identidad europea del pueblo de la República de Moldavia… DECLARANDO que la integración en la Unión Europea es un objetivo estratégico de la República de Moldavia". Ganó el SÍ con el 50,38% y los resultados fueron inmediatamente tachados de fraude por el Kremlin.

En junio de 2024, la Agencia francesa de vigilancia y protección contra las injerencias digitales extranjeras (VIGINUM) publicó un informe en el que identificaba y documentaba una operación denominada "Matryoshka". Su propósito era difundir contenido falso que se compartía de manera coordinada en la red X, en la sección de respuestas de las cuentas de medios de comunicación, figuras públicas y organizaciones de verificación de datos en más de 60 países. Los operadores de la red contactaban con sus objetivos directamente en X y por correo electrónico. Les pedían que se investigase el contenido falso para que estos medios con prestigio lo blanqueasen. Afectaba a figuras públicas norteamericanas y europeas.

La red Matryoshka intentó desestabilizar a la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, antes de la cumbre UE-Moldavia que se celebró el 4 de julio de 2025. El East StratCom Task Force de la Unión Europea lo detectó . "Con cada vídeo manipulado y cada afirmación falsa, el objetivo es generar confusión, minar la confianza en la democracia moldava y desestabilizar la posición del país en Europa. Todo ello, al tiempo que se socava la preparación de las próximas elecciones…"

Los anticuerpos putinianos de los moldavos funcionaron. En esta ocasión, porque los rusos no se rinden fácilmente. Así que ya ven ustedes. Mientras el Kremlin masacra a los ucranianos y acecha a sus vecinos, nosotros aquí, con nuestro fiscal general, las gafas del presidente, Mazón que se va… y pasando el tiempo tan pichis. Nos quejamos de vicio. Además, no van a comparar a nuestro Abascal con ese protestante holandés de pelo desteñido.