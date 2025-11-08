La vieja del visillo va en un coche chino por la calle de Alcalá

Permítanme, antes de darnos un garbeo por los madriles en tan buena compañía, referirles dos detalles que quizá ayuden a comprender la mentalidad de muchos socialistas convencidos de que la Transición fue un error que debenenmendar. Son la base sectaria que nutre al sanchismo. Hoy dirigen un partido que se ha liberado de los"prejuicios democráticos". Del respeto a la legalidad que frena al déspota. Todo vale con tal de conservar el poder.

El Comité Extraordinario del PSOE de Extremadura se celebró el 29 de octubre para elegir el candidato a la Presidencia de la Junta. Uno de los asistentes, Miguel Ángel Morales, secretario general del PSOE de Cáceres y presidente de la Diputación provincial, está en el uso de la palabra. Le pide a Gallardo, procesado por el caso del "hermanísimo", que se retire. Lo hace desde "la lealtad absoluta al partido, desde el cariño y el amor al partido".Un murmullo recorre la sala: "El partiiiido, el partiiiido"… En un momento de autoritaria sinceridad, añade: "Lamentablemente no tenemos capacidad de decisión sobre las decisiones judiciales. Es una realidad que todo esto (se refiere al juicio) ha envuelto en un malestar… a mucha gente nuestra de la izquierda".

Quédense con ese "lamentablemente". Ahora vamos al juicio por revelación de secretos contra el fiscal general del Estado. Interviene Francesc Vallés, que era secretario de Estado de Comunicación en la Presidencia del Gobierno cuando se produjeron los hechos. El señor Vallés, militante del PSC, explica lo que hizo el 13 de marzo de 2024. "En el momento en el que el presidente (Sánchez) pide la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, lógicamente hay que garantizar la unidad de mensaje y esa unidad de mensaje se traslada al resto de miembros del Gobierno, que lógicamente piden esa dimisión. También se traslada a diputados, a senadores y a secretarios generales del partido socialista y eso es lo que sucede". ¡Ayuso dimisión! Todo muy lógico.

Que un secretario de Estado que ha prometido "por suconciencia y honor… guardar y hacer guardar la Constitución" y que cobra de nuestros impuestos, le manifieste al juez que entre sus funciones está ordenar a los secretarios generales (territoriales) del PSOE que pidan la dimisión de la presidenta Ayuso es muy lógico… para un político no decente. Que el secretario provincial socialista y presidente de la Diputación de Cáceres se lamente, antes sus compañeros, por no poder redactar las sentencias judiciales es toda una declaración de intenciones. Ellos son el PSOE realmente existente. Algunos piensan que tiene arreglo. Difícil empresa.

Ahora, vámonos de paseo con la vieja del visillo. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ordenan la retirada de coches chinos por temor a espionaje". El 2 de noviembre el digital Israel Hayom informaba de la decisión del jefe del Estado Mayor. La medida se "produce tras una evaluación de los servicios de seguridad israelíes que concluye que ciertos automóviles chinos representan un riesgo real de filtraciones de información sensible o incluso de espionaje a través de sus sistemas integrados".El pasado mes de julio se conocía que el personal de las FDI que presta servicio en la base del Cuerpo C4I en Tzrifin había recibido instrucciones de estacionar sus vehículos eléctricos en una zona designada, alejada de las instalaciones de la base. Según el medio israelí CTECH, la directiva enviada al personal especificaba que "se permitirá el ingreso de automóviles fabricados en China a la base, pero a un área de estacionamiento designada y reservada".

Con anterioridad a esta medida, los coches chinos suministrados a las FDI fueron sometidos a un proceso de "esterilización" de sus sistemas multimedia para impedir la transmisión de información al exterior. No se quedaron muy tranquilos porque las FDI descubrieron que no podían garantizar que los vehículos no recopilaran datos. Un ex alto mando declaró a Israel Hayom que el problema va mucho más allá de cámaras y micrófonos: cada coche "inteligente" es, en esencia, un ordenador sobre ruedas, con un sistema operativo cerrado y conexiones inalámbricas que permiten recopilar información de inteligencia cerca de instalaciones sensibles. Decidieron cortar por los sano.

La amenaza de los coches chinos ya la había advertido la administración americana cuando aprobó en mayo de 2019 la Orden Ejecutiva 13873, que señala los riesgos de incorporar productos y servicios de sistemas de comunicación, inteligencia y seguridad (ICTS) de adversarios extranjeros. Alerta de que las empresas chinas fabricantes de ICTS, esenciales para vehículos comerciales, están legalmente obligadas a transmitir datos del vehículo en tiempo real a los centros de control gubernamentales.

Y los chinos contestaron: "Tesla no gustal". En marzo de 2021 la agencia Reuters informaba de que el Ejército de la República Popular había prohibido la entrada de coches Tesla a sus complejos, alegando preocupaciones de seguridad por las cámaras instaladas en los vehículos. Por si fuera poco, en el verano del 2022 a los coches del alucinado de Elon Musk se les prohibió entrar en el distrito costero de Beidaihe, en la provincia de Hebei. La ciudad se preparaba para acoger el retiro anual de verano del Partido Comunista. "No queremos que se filtren imágenes de nuestros líderes con barriga y en bañador",dicen que dijo un chino que pidió anonimato.

La realidad es que Elon Musk, muy gallito con las democracias europeas, se plegó a las exigencias de los comunistas chinos. En mayo de 2021, su compañía finalizó la construcción del centro de datos de Shanghá icumpliendo con los requisitos regulatorios para su aprobación: almacenar toda la información de los usuarios de Tesla en China y ponerla a disposición de las autoridades.

Así que estamos apañados. Ya saben, cuando cojan un eléctrico de Xi Jinping o de Musk, no olviden que la vieja del visillo va al volante. Lo que tengan que decir, por señas y nada de mensajes de voz por whatsap que loscarga el diablo.