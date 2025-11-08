La dimisión que jamás se habría producido en la izquierda

Ha dimitido, al fin, Carlos Mazón. Ha dimitido el mismo día en que el Supremo ve pertinente el procesamiento de Ábalos, Koldo y Aldama; el día en que el fiscal general se convierte en el primero de la historia en sentarse como acusado ante un juez en un país democrático; el día en que la UCO presenta un informe que deja a Ángel Víctor Torres al borde de la imputación.

Pero da igual. El que tenía que dimitir era Carlos Mazón. Y no porque fuese el responsable del ejército y de la UME que pudieron intervenir antes y salvar vidas el día de la DANA; no porque haya sido el responsable de la Agencia Estatal de Meteorología que falló en las predicciones; no porque suyas sean las responsabilidades de una política hídrica suicida por ultra ecologista. Que, de todo ello, el responsable era y es Pedro I El Falso – Pedro Chapote.

Y tampoco por llegar a una hora u otra al CECOPI, donde se reunían los técnicos que de verdad dominan la materia de las emergencias y estaban perfectamente capacitados para tomar decisiones; ni porque estuviese comiendo hasta tarde con una señora; ni porque una riada ya a esas alturas inevitable se llevara por delante la vida de cientos de personas.

Mazón ha dimitido porque es del Partido Popular, porque es de derechas y porque es cobarde, como la mayoría de la derecha. Mazón ha terminado su carrera política por ese afán tan del Partido Popular de defenderse y ocultarse de todo, en lugar de plantar cara a la ignominia. Como hace semanas dimitió la consejera de Salud de la Junta de Andalucía que había culminado el proceso para incrementar en un 67% el número de cribados de cáncer de mama en la comunidad.

Mazón ha dimitido porque no es Koldo ni José Luis Ábalos; porque no es ni 'Paquirrín' Martín ni Gallardo, el candidato imputado; porque no es ni Begoña Gómez ni David 'el Chirimollas'; porque no es ni Ángel Víctor Torres ni 'Alvarone' García Ortiz; porque no es Pedro I El Falso. Porque si lo fuera, no habría dimitido.

Mazón ha dimitido destrozado, deshumanizado, machacado mediática y políticamente. Ha dimitido porque, como dijo al día siguiente Alberto González Amador, porque de lo contrario se habría tenido que ir de España o suicidarse.

Mazón ha dimitido porque en este país, quizás sería mejor decir en este mundo, 'juega' una izquierda criminal y delincuencial, que no entiende de normas ni de leyes, que tiene en su haber el cien por cien de los magnicidios en la historia de España y que ni se despeina cuando hace lo que hace con Francisco Camps, con la consejera Rocío Hernández o con Rita Barberá.

Mazón ha dimitido porque, a estas alturas, no hay político de derechas capaz de resistir la cacería de la izquierda cuando ésta la inicia; ha dimitido porque llegó unas horas más tarde al frente del operativo técnico en mitad de una catástrofe natural en la que ya poco o nada se podía hacer y que se agravó sobremanera por culpa de los gobiernos del partido que le ha hecho dimitir. Mazón ha protagonizado la dimisión que jamás habría presentado un político de izquierdas; que no protagonizarán ninguno de los políticos zurdos que, hoy y aquí, están cercados por la más repugnante corrupción.